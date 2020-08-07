中国增加对美农产品采购 但仍未“达标”

（德国之声中文网）在特朗普竭尽谋求连任之际，8月15日，美中双方将举行高级别会谈，以评估北京方面对今年早些时候签署的双边贸易协议的执行情况。在双方达成并签署的第一阶段贸易协议中，中国承诺今明两年大幅增加对美国农产品的采购。

但是根据美国彼得森国际经济研究所所做的研究评估，截止到6月底，中国对美农业采购量还远未达到今年的目标水平。

美方显示的中国农产品采购实际达成率仅为39%，而中方显示未48%。

彼得森国际经济研究所高级研究员鲍恩(Chad Bown)表示："如果我们能回到2017年的贸易水平，那都值得幸运。"

按照双方签署的第一阶段协议，中国同意在2017年的农产品采购量基础之上，未来两年增加采购320亿美元的农产品。

根据美国农业部公布的数据，今年7月中旬以来，中国对美玉米和大豆的采购订单有所增加。7月14日至8月7日，北京采购了300多万吨美国油籽。

7月底，来自中国的对美国玉米的采购出现最大单日订单，达到190万吨。

预计今年会实现大丰收的美国农民对这些宣布感到欣喜。

中国加大对美国农产品采购之际，恰恰也正是美中两国关系高度紧绷之际。一段时间来，特朗普政府连续宣布针对"港区国安法"采取的一系列制裁措施以及即将对TikTok和微信等中国手机应用程序在美实施限制。

中国可能可以从阿根廷和巴西购买到更便宜的大豆和玉米

价格期货集团(Price Futures Group)农业分析师斯科维尔（Jack Scoville）在接受法新社采访时表示，中国人现在意识到目前他们和美国之间并不是好伙伴关系，但是"他们需要的产品，他们就会按需购买"。

不过分析师们也警告说，载货船只离开港口前，任何订单也都可能被取消。

美国农产品期货交易经纪商Midwest Market Solutions公司总裁霍普斯（Brian Hoops）分析说，明年春天，巴西和阿根廷这两个全世界最大的大豆和玉米生产国将开始收割。中国有可能取消所有7月在美国下的订单。如果可以的话，他们可以买到更便宜的大豆和玉米。

彼得森国际经济研究所高级研究员鲍恩说，任何能推动中国不仅从美国购买农产品，同时还采购能源产品和工业产品的努力都会对特朗普的选情有利。

他指出，中国私营经济缺少经济激励机制对美国的这些产品进行采购，"所以中国要买的话，还是要依赖于政府层面"。

洪沙/文木 （法新社）

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