 中国增值税下调 苹果应声降价 | 经济纵横 | DW | 02.04.2019

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经济纵横

中国增值税下调 苹果应声降价

受中国增值税下降的影响，一系列工业和消费产品可能迎来降价潮。近来在中国销售业绩不佳的苹果手机也借此机会，推出全面降价。

Apple IOS Sicherheitslücke (Getty Images/AFP/P. Parks)

（德国之声中文网）在中国的苹果在线商店上，多款重要产品的销售价格下调。降价产品包括iPhone、iPad、苹果电脑Mac和无线耳机AirPod。据中国媒体报道，苹果中国产品全线降价，降幅约3%，部分单品最高降幅达8％。

例如一部iPhone XR现售价6199元人民币，比3月29日价格（6499元）下降了4.6%。较为高端的iPhone XS和iPhone XS Max分别降价500元。早些时候，在天猫和京东等中国国内的第三方销售商那里，苹果产品已经降价。

几个月前，苹果公布的2018年第四季度财务报告显示，产品销售额同比下降5%。当时，苹果首席执行官库克表示，这主要是因为在大中华区iPhone等产品的销售下滑。

奢侈品让利

新一轮降价举动被认为是对中国调整增值税的直接反应。4月1日起，制造业等行业的增值税率由16%降至13%。据苹果的客服公布的信息，在过去14天里购买了苹果有关产品的顾客，可以要求退回差价。

China Peking - Wangfujing (picture-alliance/robertharding/T. Graham)

降增值税，意在刺激消费

由于增值税率下调，除手机外，汽车、皮包等商品将普遍降价，其中也包括在中国销售的众多西方奢侈品牌的价格。据中国媒体报道，路易·威登和古驰等奢侈品牌已经降价了约3%。德国汽车制造商奔驰和宝马已宣布，对应增值税变化，将调降在中国销售的部分型号的产品价格。

根据中国此次减税计划，企业在2019年的税费负担将减轻2万亿元。主要的受益对象包括工业、交通和建筑业的企业。这一措施旨在促进消费，刺激增长放缓的经济步伐。

 

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