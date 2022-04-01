中国坚持动态清零 网民抱怨：越清越不灵

（德国之声中文网）3月中旬中国国家主席习近平明确表示"坚持科学精准、动态清零"以来，官方机构和媒体纷纷响应，陆续作出坚持"动态清零"不动摇、不放松等表态。

中国国家卫生健康委周五（4月1日）在疫情防控工作电视电话会议上再次强调，要坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署上来；坚决遏制疫情扩散，确保如期实现"社会面清零"目标。

针对卫建委提出的这一目标，不少中国网民不禁问道："这个期是多久？"，"怎么个如期法？ "另有一些网民以近日的上海疫情为例嘲讽道："动态清零，越清越不灵"。

就新冠疫情此起彼伏，中国是否"无法清零"的问题，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友周五回应："动态清零"的难度更大了，所需要的时间更长了，但一定能够实现。

清零的代价

对比上海卫建委今年3月1日和4月2日发布的疫情通报可以发现，这一时间段里的累积确诊人数从4千多人增加至4万多人，其中超过85%的确诊者是无症状感染者，而疫情爆发以来的累计7个死亡病例在上述时间段里也没有变过。

奥密克戎变异株传播速度较快但毒性较温和的特点使官方的清零政策面临更多质疑，有人批评："本轮疫情没有人因为新冠死亡，却因为封控而无法就医而丧生。"

网民在这里指的是日前发生的两起事件：上海东方医院一名护士哮喘发作、无法及时救治而死亡；浦东一居民哮喘发作，因防疫延误治疗而丧生。

另据《华尔街日报》周四援引知情人士报道，上海一家大型老年护理医院暴发新冠疫情，最近几天有多名患者死亡。该报认为，这似乎表明新一轮疫情对这个中国金融之都的打击比政府公开披露的情况更为严重。

婴幼儿隔离点引众怒 官方回应

防疫措施下民众除了抱怨缺菜少粮和买药就医难，日前网上流传的有关上海金山区一处"婴幼儿隔离点"的照片和文章更是令人哗然。照片显示，多名婴幼儿拥挤在一个个貌似医院的床位上。有评论称，由于孩子与家长分开，没法及时照护，"孩子屁股都烂了"。

4月2日，上海市公共卫生临床中心方面答复上海辟谣平台：网络流传的照片、视频是我院儿科病房在内部腾挪过程中的一些场景，并非"金山婴幼儿隔离点"，"目前已组织增派儿科医护队伍并进一步调整儿科病房、优化收治流程、改善病房管理"。

而这样的回应并未能平息众怒，有微博用户指出："为了防疫隔离形式，可以不顾实际情况。 让那么小的孩子离开父母，应该是比疫情更可怕的事情吧！"也有用户质问道："是无症状清零事态紧急，还是老人、婴孩、常规病患的缺乏照顾引起生命安全隐患严重呢？"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月27日0—24时，新增确诊病例1275例，本土病例1219例。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 上海最终也封城 疫情以来一直坚称“不会封城”的上海，3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕，许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资，超市再现抢菜之乱引发民怨。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



病例难清零，但是……

在中国社交问答网站知乎上被广受赞同的一篇文章如此总结上海应对本轮疫情的防控措施："上海的防疫证明了精准防控对奥密克戎是无效的，想要彻底清零只有以武汉式封城手段。但封城只能解决本轮疫情，解决之后下一轮或许又会在一月之内卷土重来。"文章作者"轻狂124"继续写道："如果延续封城作法，那么财政上将无法承受，目前依赖于高额成本投入才能运转的防疫体系也会最终崩溃。"

有微信公众号在转发了这篇知乎文章，但点击的结果却是"此内容因违规无法查看"。从专门搜集被删除微信文章的"自由微信"网站上不难看出，近日有多篇评论和记录上海疫情的文章遭到删除。

而在专门搜集被删除博文的"自由微博"网站，"上海"一度名列热搜榜首。有推特用户调侃道："上海终于有个区清零了，那就是评论区。"

观看视频 02:27 封城之后的上海

对疫情的恐慌更危险？

另一篇题为"比疫情更危险的，是对疫情的恐慌"的微信文章也难逃被删命运。文章作者"随水文存"感慨道："我深深感到现在我们整个国家都病了，这种病跟病毒没有关系，而是由于无知和恐慌导致的全民臆想症。这种病远比新冠更可怕，新冠最多让人脑袋发烧，恐慌直接把人脑袋搞坏了，丧失了基本的理性思考能力与判断力。"

这篇在被删前被广泛转载的文章在结尾处写道："最后感谢所有投诉、举报、谩骂我这篇文章的朋友，你们正在用自己的实际行动，证明我的观点--你们是如此害怕别人不再害怕新冠，因而任何认为它不可怕的言论都必须被消灭。"

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。