中国坚持动态清零 网民抱怨：越清越不灵

中国官方坚持动态清零不动摇的态度，收获了拥护与叫好，但也招致了不少质疑和批评。而面对与官方宣传不同的声音，相关部门也采取了“清零”的措施。
（德国之声中文网）3月中旬中国国家主席习近平明确表示"坚持科学精准、动态清零"以来，官方机构和媒体纷纷响应，陆续作出坚持"动态清零"不动摇、不放松等表态。
中国国家卫生健康委周五（4月1日）在疫情防控工作电视电话会议上再次强调，要坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署上来；坚决遏制疫情扩散，确保如期实现"社会面清零"目标。
针对卫建委提出的这一目标，不少中国网民不禁问道："这个期是多久？"，"怎么个如期法？ "另有一些网民以近日的上海疫情为例嘲讽道："动态清零，越清越不灵"。
就新冠疫情此起彼伏，中国是否"无法清零"的问题，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友周五回应："动态清零"的难度更大了，所需要的时间更长了，但一定能够实现。
对比上海卫建委今年3月1日和4月2日发布的疫情通报可以发现，这一时间段里的累积确诊人数从4千多人增加至4万多人，其中超过85%的确诊者是无症状感染者，而疫情爆发以来的累计7个死亡病例在上述时间段里也没有变过。
奥密克戎变异株传播速度较快但毒性较温和的特点使官方的清零政策面临更多质疑，有人批评："本轮疫情没有人因为新冠死亡，却因为封控而无法就医而丧生。"
网民在这里指的是日前发生的两起事件：上海东方医院一名护士哮喘发作、无法及时救治而死亡；浦东一居民哮喘发作，因防疫延误治疗而丧生。
另据《华尔街日报》周四援引知情人士报道，上海一家大型老年护理医院暴发新冠疫情，最近几天有多名患者死亡。该报认为，这似乎表明新一轮疫情对这个中国金融之都的打击比政府公开披露的情况更为严重。
防疫措施下民众除了抱怨缺菜少粮和买药就医难，日前网上流传的有关上海金山区一处"婴幼儿隔离点"的照片和文章更是令人哗然。照片显示，多名婴幼儿拥挤在一个个貌似医院的床位上。有评论称，由于孩子与家长分开，没法及时照护，"孩子屁股都烂了"。
4月2日，上海市公共卫生临床中心方面答复上海辟谣平台：网络流传的照片、视频是我院儿科病房在内部腾挪过程中的一些场景，并非"金山婴幼儿隔离点"，"目前已组织增派儿科医护队伍并进一步调整儿科病房、优化收治流程、改善病房管理"。
而这样的回应并未能平息众怒，有微博用户指出："为了防疫隔离形式，可以不顾实际情况。 让那么小的孩子离开父母，应该是比疫情更可怕的事情吧！"也有用户质问道："是无症状清零事态紧急，还是老人、婴孩、常规病患的缺乏照顾引起生命安全隐患严重呢？"
在中国社交问答网站知乎上被广受赞同的一篇文章如此总结上海应对本轮疫情的防控措施："上海的防疫证明了精准防控对奥密克戎是无效的，想要彻底清零只有以武汉式封城手段。但封城只能解决本轮疫情，解决之后下一轮或许又会在一月之内卷土重来。"文章作者"轻狂124"继续写道："如果延续封城作法，那么财政上将无法承受，目前依赖于高额成本投入才能运转的防疫体系也会最终崩溃。"
有微信公众号在转发了这篇知乎文章，但点击的结果却是"此内容因违规无法查看"。从专门搜集被删除微信文章的"自由微信"网站上不难看出，近日有多篇评论和记录上海疫情的文章遭到删除。
而在专门搜集被删除博文的"自由微博"网站，"上海"一度名列热搜榜首。有推特用户调侃道："上海终于有个区清零了，那就是评论区。"
另一篇题为"比疫情更危险的，是对疫情的恐慌"的微信文章也难逃被删命运。文章作者"随水文存"感慨道："我深深感到现在我们整个国家都病了，这种病跟病毒没有关系，而是由于无知和恐慌导致的全民臆想症。这种病远比新冠更可怕，新冠最多让人脑袋发烧，恐慌直接把人脑袋搞坏了，丧失了基本的理性思考能力与判断力。"
这篇在被删前被广泛转载的文章在结尾处写道："最后感谢所有投诉、举报、谩骂我这篇文章的朋友，你们正在用自己的实际行动，证明我的观点--你们是如此害怕别人不再害怕新冠，因而任何认为它不可怕的言论都必须被消灭。"
（综合报道）
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