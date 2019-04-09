中国在非洲--赞比亚调查(2): 中资的影响力

（德国之声中文网）在首都卢萨卡国际机场，中文不绝于耳；走出机场，赫然在目的是江西国际的施工牌--一个备受争议工程；公路两旁，中文广告牌不时映入眼帘；即便市郊的早市上，也有中国商贩的身影。

与此同时，同样令人印象深刻的是赞比亚人对这些中国外来者日益增加的抵触与焦虑。"赞比亚会不会成为非洲第一个因无力还贷而被中国接管的牺牲品？"这种担忧声并不罕见。

债台高筑

根据卢萨卡政府2018年8月数据，目前赞比亚的外债占其GDP的34%，达到近94亿美元。这其中，有大约三分之一是中国债务。不过很多分析人士担心，实际债务比例远高于该数字。

前赞比亚信息与广播部长坎布维利（Chishimba Kambwili）在接受德国之声采访时表示，这些官方数字"没有包含"那些半官方的、政府下属组织的贷款。他表示，那些由政府担保的债务也应该算作政府债务。"如果我们把所有那些项目资金和担保算进来，赞比亚对中国的负债总额超过230亿美元"，他说。

坎布维利曾经是总统伦古及其对华友好政策的支持者，不过这在他2016年被革职、2017年被开除出执政党"爱国阵线"后发生了彻底改变。面临贪污罪名指控的他成立了新政党，开始对中国在赞比亚的投资和影响持极度批判态度。

"当他们（中国人）给你10块时，他们自己拿走50块。如果仔细看那些贷款条文，你会大吃一惊"，坎布维利说。他还批评说："那些钱常常甚至到不了赞比亚的帐户上。他们选择中国项目承包商，然后在中国付给承包商款项，而在我们账本上，又多了一笔中国贷款。"

数字整转项目

在过去一段时间里，赞比亚数字电视整转（digital migration）项目被推向舆论风口浪尖。针对数字整转，赞比亚政府从中国进出口银行获得2.73亿美元贷款。中企四达时代中标承接该项目。此后，四达时代与赞比亚国家广播公司（ZNBC）成立了合资企业TopStar，来实施该项目。

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这个项目中有几个方面遭到诟病。其一是权限问题。数字整转的许可框架分为两大类：内容服务提供商和信号传输商。此前，没有一个实体同时持有两种类型的许可证。

一名不愿透露姓名的ZNBC高管对德国之声说，"政府之前对我们说，在数字整转后，ZNBC负责内容部分，TopStar负责设备及信号传输。结果令人震惊的是，TopStar不仅负责信号传输，也作为主要参与者出现在内容市场上"。

另一个遭到质疑的关键点是数字整转的费用过高。有报道指出，赞比亚在数字整转上的费用比其周边国家都要高。而且是由中国项目承包商四达时代控股TopStar（四达时代拥有60%股份，ZNBC占40%）。

"政府借了2.73亿美元，全部付给四达时代，然后又给了这个企业60%的股份，而ZNBC只有40%？这是丑闻，是最严重的腐败"，前信息与广播部长坎布维利对德国之声说。

值得一提的是，在签署该协议时，坎布维利还是主事部长。他为自己辩解称，"我向总统建议，针对数字整转的合同广泛招标，但他拒绝了这个建议，决定就承包给四达时代"。

足迹遍布各行各业

不仅是媒体，从传统矿业、基础设施建设，到能源、纺织甚至安保领域，都有中国的投影。伴随着中国在这个中非内陆国家影响力与日俱增，来自民间的担忧明显加深。

2017年，曾有8名华人入编赞比亚警察预备役，这在当地引发强烈抗议，当局不得不迅速收回这一决定。然而，相关讨论并没有停息。

中国进出口银行提供了3.65亿美元的贷款，用于赞比亚首都卢萨卡的肯尼思·卡翁达国际机场扩建工程。该项目主要由江西国际承建。一位在机场内部工作、不愿透露姓名的人士对德国之声表示，中方还另外提供了一份贷款，主要用来对负责航空管制的赞比亚空军（ZAF）工作人员进行培训。

"大家都可以看到，来自中国军方的人在赞比亚空军的塔台工作"。不过针对社交媒体上关于中方控制赞比亚空域的传闻，该工作人员表示并不可信。

中赞两国建交已经54年

在赞比亚，时而出现该国公共资产面临中资收购的传闻，这通常会在社会上引发激烈讨论和抗议抗潮。通常，卢萨卡政府迅速出面否认。而无可辩驳的是，中国在赞比亚的足迹已经遍布各行各业。赞比亚国家建设委员会的数据显示，这个国家近90%的注册外国承包商来自中国。

"来了就不走了"

赞比亚到底生活着多少中国人？似乎谁也不知道。根据赞比亚内政部2014年的数据，该国中国人总数约2万人。一些研究机构认为，目前赞比亚生活着至少10万中国人。很多赞比亚人则说，这里大概生活着上百万中国人--至少，他们感觉上是如此。

很多赞比亚人声称，中国在该国"消化人口"。赞比亚矿业的劳工顾问穆宋达（John Musonda）对德国之声说："他们（中国人）为公路、体育馆、医院、学校、房地产等很多项目提供贷款，他们带着钱来进行开发。不过我认为，他们也（比赞比亚人）更聪明。当他们进行这些基础设施建设时，他们也解决自身的人口问题。那些来做项目的人，来了就不走了。"

在赞比亚的中国人，可以粗略分为两类：在企业工作的和自己谋生的。其中一些中国人是在做项目时发现商机，就留了下来自己做买卖。但是更多做小本生意中国人是自己寻找商机而来的。他们中的很多人，进入赞比亚的零售业等被当地人看作是"自留地"的领域。

"中国人抢走了当地人的生意，如今，连养鸡、卖玉米的也是中国人了，在街上卖烤玉米，" 已加入反对派阵营的前政府部长坎布维利说，"如果未来3、4年赞比亚迎来一位中国部长，我不会感到奇怪。"