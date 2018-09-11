 中国在非洲--赞比亚调查: 反华情绪为何激增？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2019

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时政风云

中国在非洲--赞比亚调查: 反华情绪为何激增？

中国在非洲大举投资、大兴土木，但喝彩寥寥。在赞比亚这个与中国拥有“传统友谊”的国家，近年来反华情绪明显上升。德国之声记者进行了实地调查报道，看看问题到底出在哪里。

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中国在非洲--赞比亚调查：反华情绪

（德国之声中文网）她走过自己约30平米的杂货店，忍不住抽泣，痛苦一幕仍历历在目。她叫严爱米，在赞比亚铜带省首府基特韦的Chimwemwe地区开一家杂货铺。

"我是听说这边治安比较好才过来的"，42岁的严爱米红着眼圈说。她2018年初从南非来到赞比亚开店，在9月21日的骚乱发生时，她的店铺刚刚开张一个多月。

"他们拿石头砸玻璃，进来后把整家店都搬空了"，虽然已经过去了数月，她讲起这段经历时依旧情绪激动，忍不住颤抖。"这家店我总共投资了60万人民币，这次我最少损失了70万克瓦查（约合41.35万人民币）。我到现在还欠人家20多万克瓦查的货款。"

那场波及严爱米杂货铺的骚乱，是赞比亚近年来日益高涨的反华情绪的一个倒影。

充斥着片面和夸张报道的赞比亚小报与社交媒体，对于这种情绪起到推波助澜的作用。"中国控制了我们的经济命脉"、"中国人挤占了我们的工作岗位、生存空间"、"中资企业工资低、工时长、环境差"、"中国人不尊重我们，只想赚钱"，这些指责声音被印在报纸上，也出现在市场和街头。

Sambia Kapiri Mposhi - Tazara Eisenbahn - Kapiri Mposhi (DW/F. Wan)

日渐萧条的坦赞铁路

2018年10月24日，赞比亚庆祝了独立54年。同样走过54年的还有中赞两国的外交关系。很多老一辈赞比亚人还会提起，"中国帮助我们修了铁路，不然铜矿运不出去"。

如今，这条象征着中非友谊的铁路日渐萧条，淡出人们视野。取而代之的是遍地开花的中资项目。机场、水电站、高速公路……这些动辄数亿、数十亿美元的基础设施建设成为了中国在赞比亚的新"名片"。数字电视、移动网络这些领域，也有四达、华为等公司的身影。

赞比亚是中国"一带一路"在非洲重要的一站。在不少中国老百姓看来，这个倡议是北京在给赞比亚这样的发展中国家援助、"送钱"，将其称作是中国在海外"大撒币"。然而这并没有获得当地人民"点赞"。恰恰相反，这在例如赞比亚这样的社会引起了警惕和抵触。

"白象工程"

中资项目的细节通常很难为人所了解。一些批评声音来自曾经的政府内部人员，称中资没有给当地带来实惠。常常将中国作为攻击目标的反对党派表示，中国给赞比亚提供贷款进行基建，然而由于资金提供方对项目承包商有很大影响力，项目承包商通常都是中资企业，资金最后还是进了中方的口袋。

被"双开"（2016年被革职、2017年被开除出执政党"爱国阵线"）的前赞比亚信息与广播部长坎布维利（Chishimba Kambwili）在接受德国之声采访时称，自己对中国借款持极度质疑的态度。"那些钱常常甚至到不了赞比亚的帐户上。他们选择中国项目承包商，然后在中国付给承包商款项，而在我们账本上，又多了一笔中国贷款。"

同时，一些中资项目的实用性也遭到诟病

在首都卢萨卡和铜带省首府恩多拉，各有一座中方援建的新体育馆（"新卢萨卡体育场"和"恩多拉体育场"） ，均被批评是"白象工程"（耗费巨大而不实用）。

为反对中资而走上街头的路古库（James Lukuku）对德国之声说，赞比亚不需要这些华而不实的项目。他新成立的"共和进步党"（Republican Progressive Party）的主打口号就是"对中国说不"（"Say no to China"）。

Ubiquitous China (DW/F. Wan)

走出卢萨卡国际机场，赫然在目的是江西国际的施工牌

路古库还表示，中国项目助长了赞比亚的腐败现象。这是中资在当地备受争议的另一大原因。对自己国家领导层的廉洁性持怀疑态度的赞比亚民众，认为不少中资进了私人腰包。相关问题的专家表示，中资的透明度很低，容易助长腐败。

非政府组织 "社区行动联盟"（the Alliance for Community Action）的负责人米提（Laura Miti）告诉德国之声，"中资的问题是不透明， 我们不知道这些贷款的数额、具体用途、附加条件，都是一些没人提出问题的贷款"，这些都给猜疑和谣言留了空间。

"在西方，即使政府想隐瞒，还是有公民社会质疑。在中国，这些信息就无处可寻了"，米提说。

民众担心被抢饭碗

 "中国人不仅想要Zesco（赞比亚国电，传言称中方有意收购），还要玩弄我们的女人，"这样的文字出现在赞比亚小报《镜报》（Zambian Mirror）的头版头条。

11月初，铜带省腹地基特韦再次发生反华骚乱。与第一场骚乱相似，导火索也是一个传言--国有赞比亚林业公司（ZAFFICO）已被出售给中资（中国航空工业集团）。很快，赞比亚政府发言人出面辟谣，表示没有出售赞比亚林业公司。

然而，对于很多赞比亚人来说，伦古政府的话并不可信。他们担心，国家资产会落入中国手中，自己的国家将完完全全地被中国控制。

Zambia | Times of Zambia veröffentlicht Artikel auf Mandarin (twitter/KennedyGondwe)

2018年10月《赞比亚时报》发表中文文章，在当地引发巨大争议

除了担心国家资产流失，很多赞比亚老百姓也担心饭碗被中国人抢走。在街头随机采访时，即便是对中国人整体有好感的赞比亚商贩也认为，中国人不应该插足该国的零售业，来这里做买卖。

"赞比亚削减贫困公民组织"(Civil Society for Poverty Reduction Zambia)的执行总监纳许达诺（Kryticous Patrick Nshindano）表示，赞比亚政府应该限制外资进入零售业，保护百姓生计，分清哪些是外资可以运行的领域，哪些不是。他对德国之声说，赞比亚政府在很多方面缺乏指导方针、缺乏监督，对中赞双方都不利。

“你们不能就这样随便进来、占据市场”，一名在卢萨卡开手机店的年轻人这样说。

劳工权益问题

急于填充赞比亚经济领域空白的中国人，似乎也没有在跨文化凝聚力方面下足够的功夫。

赞比亚矿业的劳工顾问穆宋达（John Musonda）对德国之声表示，很多问题的根源在于中国本身的工作伦理。

"在中国，很多企业也不重视劳工权益，习惯发号施令，那里也没有工会传统"。穆宋达说，"你到中国偏远地区、采矿业，也存在一样的问题。你不能寄希望他们来到赞比亚就能改头换面"。

但是，这也进一步激化了赞比亚民间针对中国和华人的不满情绪。前面发生在严爱米杂货铺的那一幕，就是这种情绪的一个表现。

骚乱的导火索是来自附近另一家杂货店的一声枪响。当时，商店Yuchen Investments Limited一名黑人女店员脚踝被打伤。但很快有传言称："中国店主打死人了！""开枪是因为劳资纠纷！"

这些被证实均为谣言。警方调查显示，在Yuchen商店，高姓中国男子擦拭枪时走火，误伤店中17岁的当地女店员脚部。

然而骚乱已经发生，严爱米在短短几十分钟里失去了全部家当。

面对镜头，她红着眼说："我其实觉得赞比亚人很善良。但是发生在我身上的这件事，实在太残酷了。我很无辜，确实觉得很委屈。"

 

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