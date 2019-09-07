中国在非洲大盖机场 安哥拉项目恐成烂尾工程

（德国之声中文网）安哥拉首都罗安达附近的国际机场共有31个登机口，预计每年的客流量可达1300万人次。但是已经建造了15年的这个庞大项目至今仍未完工。该机场是由一个中国建筑集团公司负责施工的，迄今已经耗资数十亿美元。2004年，当时已经执政多年的安哥拉总统桑托斯（José Eduardo dos Santos）委托中国国际基金（CIF）和巴西建筑公司Odebrecht共同承接了该项目。

但该项目似乎从一开始就注定要失败：由于设计缺陷和质量问题，中国国际基金（CIF）被中国航空工业集团有限公司（AVIC）所取代。 2009年，又因出现财政困难暂停施工。安哥拉建筑工人抗议该工程主要使用中国劳工。第一阶段的建设工程已经于2012年完工。原计划机场于2015年/2016年投入使用，后被推迟到2017年。如今，机场的设计已经过时，其功能和技术装备已无法满足当前的需要。

因此，机场暂被推迟到2023年投入使用。在此之前需要更新设计图纸。安哥拉交通部长里阿布雷乌（Ricardo de Abreu）说，确保新机场的现代化装备和布局十分必要。为确保项目的融资，建筑公司可贷款65亿美元。

安哥拉记者马克斯（Rafael Marques）向德国之声表示： "正如我所说的，这是非洲最大的烂尾工程之一" 。 "这个项目原本打算花费3亿美元，现在已经追加到了90亿美元，而且何时完工尚不确定。最终费用还将会增加。"这位安哥拉记者接着说，看一看目前已完成的工程，人们就会发现这个项目"基本上就是中国旨在重新拿回其为安哥拉重建所提供的贷款"。 "这是一个无望完工、意义不大并且让安哥拉负债累累的建筑项目。"

安哥拉现有的罗安达机场

中国在非洲的利益

中国投资非洲基础设施的情况并不少见。马克斯说："他们在埃塞俄比亚建造轻轨或肯尼亚铺设火车轨道的工程很了不起"。据"中国日报"报道，中国已经完成了14个境外机场的建设工程，其中包括中方提供1.99亿美元贷款建造的乌干达恩德培国际机场。中国还在亚的斯亚贝巴的博乐国际机场建造了一个耗资近3100万美元的新航站楼。非洲最大的航空公司-埃塞俄比亚航空公司的总部就设在该航站楼。在尼日利亚首都阿布贾，由中国进出口银行建造了一个新的航站楼，并投资5亿美元用来扩建尼日利亚现有的机场。中国还在莫桑比克和纳米比亚承建机场。但是塞拉利昂则在2018年拒绝了中国为帮助其新机场建设而提供的3亿美元贷款，理由是没有必要。至此中国在该国的投资计划搁浅。

波恩德国发展政策研究所的政治学家格林（Sven Grimm）证实了中国对投资非洲的浓厚兴趣。他说："中国对国际化，打入外国市场很感兴趣。中国建筑业现在产能过剩，需要转移市场。基础设施的融资有助于解决非洲的财政瓶颈问题。非洲基础设施的融资需求巨大，西方金融家或多边投资者无法充分满足这些需求。因此中国成为一个积极发挥作用的投资者。"

中国人在乌干达帮助建铁路

腐败黑洞

这位政治学家认为，从短期来看，此类交易对非洲有利。他说："因非洲年轻人居多，因此加快非洲发展步伐的压力很大"。但是格林认为从长远来看，赢利的是中方。他说： "在境外承接建筑工程不一定创造就业岗位，中国是在通过积极促进自己企业的发展从中受益。"

安哥拉记者马克斯说，罗安达的国际机场建设完全是一个"旨在偷钱的项目"。但是只有那些当时加入合同的人才会获利。即使是现在也无法保证机场到2023年真正完工。如今在建造机场的地方，存在着一个巨大的贪污漏洞。

马克斯并不认为这全部是安哥拉政府的过错。他说，从前在安哥拉的所有投资或任何形式的房贷都普遍导致了贪污腐败。但是 "现在的主要区别在于，中国的投资规模在安哥拉前所未有，因此也导致了安哥拉有史以来最严重的贪污腐败之风。"对中国在如此短的时间内所提供的合同和贷款必须进行认真审核。 "之后人们就会发现，中国是该国严重贪污腐败现象的主要促成者。如果规范地签署所有合同，中国政府也对放贷情况进行宏观控制，就不会出现这种情况。因此说中方对此也有责任。"

然而格林认为，这种看法不符合中国的基本态度。法律专家卡南多（Agostinho Canando）表示："安哥拉通常都是拿原料如石油做贷款担保，对中国公司来说这是合法的商业模式。"不过，格林还是认为，"中方有责任避免这样的事情发生。中方必须小心谨慎，避免为烂尾工程投入如此巨大数额的资金，这样的结局会给中国的政治声誉造成负面影响。"

法律专家卡南多说："解决这一问题的关键是由审计机构进行经济和财政审核。"国家检察机关应对新机场的经营管理不善和错误的规划进行调查。"

马克斯要求中国和洛伦索总统领导下的安哥拉政府审查资金的流向和迄今有哪些借贷。他说："洛伦索上任2年，现在要来收拾其前任留下的烂摊子。"