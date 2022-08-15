中国在西方是制度性对手，在其它地方是合作伙伴

德国墨卡托中国研究中心最新发布的一份研究报告，描述了8个发展中国家对中国的态度以及它们各自在中美对峙的背景下所持的立场。
（德国之声中文网）在欧洲国家眼里，中国是制度性竞争对手的观点已越来越成为共识。美国和其盟友认为，中国破坏基于规则的国际秩序，在国际舞台上咄咄逼人，在国内压制民主与人权。
不过，全球视野下，许多国家对中国崛起的态度却与西方迥然不同，它们认为，中国是重要的经济伙伴，在地缘政治上，甚至提供了另一选项。这是德国墨卡托中国研究中心（Merics）最近发表的一份研究报告的核心内容。
这份报告的国别作者来自孟加拉国、智利、印尼、哈萨克斯坦、肯尼亚、尼日利亚、沙特阿拉伯和土耳其。他们在各自的报告中阐述了同中国的关系，以及本国怎样看待中美对峙这一国际局势的轴心。
他们指出，中国正在深化同南半球国家的合作，北京清楚，建国百年、实现复兴梦想的计划，在很大程度上取决发展中国家在中美角力中所持的立场。
以上所有参加调研的国家都反对选边站，它们各自的政府希望能在超出中美对决的领域，找到合作的空间。不过，报告指出，这些国家可能在某些领域不得不选边站。报告在展望部分写道，由于中美关系将持续恶化，一个两极的世界正在形成，南半球国家将越来越困难地保持中立平衡。
在这一大的框架下，报告认为，总的趋势是，在安全防务问题上，同华盛顿保持伙伴关系，但同时，与中国发展经济伙伴关系。总体而言，大部分发展中国家对同中国进行经济合作，从而改善本国的经济地位，报以高度的期待。
中国同南部国家的经贸关系，通过贸易、直接投资以及为基建项目融资等手段正在扩大，但报告同时显示，经贸关系发展不平衡，其单一方向的走势尤其明显，这些国家向中国的出口以及资金流，远远赶不上中国对那里的出口以及投资规模的步伐。
8个国家中，除沙特和智利外，同中国都呈贸易逆差关系。中国均是它们最大的贸易伙伴或者最大伙伴之一。在这里，密切的贸易关系基本上被评价为"积极"，只有尼日利亚和智利例外，它们认为本土小企业受到中国进口商品的冲击。
这8个国家都是"一带一路倡议"的签署国，中国的国有公司在当地都承办基建项目，只有肯尼亚和哈萨克斯坦因担心持续性的债务而例外；土耳其提及"债务陷阱"，例举了其它国家的例子。中国在当地的经济活动普遍受到欢迎。
中国和以上8国的安全合作，其中包括军事合作以及武器出口，虽然还很有限，但正在扩大。它们当中大部分都同美国在防务和安全领域有着密切合作。
一些国家逐渐接受中国成为安全合作的伙伴，认为降低对美国的依赖是件好事。中国在全球各地扩大伙伴关系以及朋友圈，提供了除美欧以外的一个重要的经济合作契机，以及地缘战略选项。比如孟加拉国向中国购买大量武器，是中国第二大武器出口对象国。沙特也在加强同中国的军事贸易关系，有报道称，北京许诺利雅得帮助其建立巡航导弹系统。
8个调查国家中，5个是穆斯林占多数人口的国家，尼日利亚一半的人口是穆斯林。它们当中只有土耳其和哈萨克斯坦认为，中国新疆对维族和其它少数民族的迫害行径具有政治层面的影响。
报告还认为，西方自由国家对中国的叙事同其它国家有很大区别，因此，它们之间对待中美竞争关系的态度也全然不同。这一点上，8个调查国家的观点很相似。
这份报告认为，为保护自身的利益和安全，欧洲应该在地缘政治中继续扮演积极角色。在今年中国召开二十大、美国举行中期选举过后，中美两国的路线将会更为清晰地展现出来。欧洲自然同美国有更多的相似之处，但这并不意味着，欧洲没有同全球其它国家加强伙伴关系的空间，相反，为保证国际秩序不继续削弱，欧洲应超越民主与独裁的划分。
报告指出，世界的两极划分不符合欧洲的利益，然而，这一发展趋势不可否认。为安全返回阵营政治，最大限度地保护自身的利益和安全，欧洲国家应该能找到自己的道路。
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