中国在美国「猎狐」 美国起诉8名协助者

(德国之声中文网) 美国政府周三的法院文件显示，美国控告８人涉嫌代表中国政府在美国执行工作，在行动中利用恐吓信和夜视镜监视目标，甚至胁迫一个中国家庭回中国接受审判。

司法部高官表示，被控的８人中已经有５人在新泽西、纽约、加州等地被捕，另外３人据信在中国。被捕者中有一名被雇用来监视一个中国家庭的美国籍私家侦探。

纽约东区法院的检察官Seth DuCharme表示，他认为这个案件前所未有，非常重大:「这个案件特别突出的部份是，这个案件直接涉及外国势力在美国国土上进行单边行动，这违反我们的法律。」

法院文件显示，这些被告所参与的行动据知是叫做「猎狐行动」和「天网行动」，执行时间介于2016-2019年间。

刑事起诉书称，这些行动涉及骚扰一个前中国官员的家庭，虽然他从2010年起便定居新泽西州，他和妻子、女儿却都不断被骚扰。他们曾收过一封恐吓信，上面写着: 「如果你愿意回到大陆坐十年牢，你的妻子和孩子们都会没事。这才是事情的结尾。」这个家庭也在社群媒体上被恐吓，或者收到装有恐吓录音带和信件的包裹。

根据中国政府在2012年和2014年在国际刑警组织发出的公告，这名住在新泽西州的男子因贪污、滥用职权和受贿被通缉。

被美国政府逮捕的5人当中，有一人叫做朱勇(Yong Zhu, 音译)。他透过翻译表示他不明白自己犯了什么罪行，「我是从事司机这一正当职业」。法院拒绝政府拘押朱勇的请求，让他以12万美金保释。

还有一名被告叫做麦克马宏(McMahon，音译)。纽约联邦法院同意他以新泽西州一处房产作抵押，以50万美元保释。

根据麦克马宏在LinkedIn 上的简介，他曾在纽於警察局担任警察小队长，在2003年退休。他现在作为一名律师协助调查，但是目前无法受访。路透社也还没有办法确定被美国政府逮捕的5名被告的法律代表。

近日美国大选将近，美国打击中国的行动频频，在28日再将中国政府控制的机构判定为外国使团，国务卿蓬佩奥也继续配合总统的抗中步调，在出访时拉拢各国联合抗中。

张慈/杨威廉（路透社、美联社）