 中国在美国「猎狐」 美国起诉8名协助者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2020

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时政风云

中国在美国「猎狐」 美国起诉8名协助者

美国政府控告８人涉嫌在美国境内帮助中国政府工作，威胁流亡美国的中国人回国受审。法官表示，这些案件涉及外国势力单方面在美国执行任务，违反美国法律。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

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美国司法部高官周三指出，美国并非随意选择中国驻休斯敦总领馆开刀，而是认定中国长期以该馆作为基地，窃取美国知识产权。美国提醒，欧盟对中国的立场逐渐与美国一致。

就在澳洲资安机构揭露，中国公司透过收集大数据为中国政府与军方提供情报后，美国也再爆出有中国黑客透过入侵电脑的方式牟利，同时盗取某些不具商业价值但政治敏感的信息。

中国政府被认为支持拜登当选美国总统，但微软报告透露，拜登竞选团队成为中国黑客的攻击目标。

路透社报导，美国取消了超过1000名被华盛顿视为高风险的中国学生或研究员的签证，而这些中国人大多在美国就读或从事与科学丶科技丶工程或数学相关的科目。

(德国之声中文网) 美国政府周三的法院文件显示，美国控告８人涉嫌代表中国政府在美国执行工作，在行动中利用恐吓信和夜视镜监视目标，甚至胁迫一个中国家庭回中国接受审判。

司法部高官表示，被控的８人中已经有５人在新泽西、纽约、加州等地被捕，另外３人据信在中国。被捕者中有一名被雇用来监视一个中国家庭的美国籍私家侦探。

纽约东区法院的检察官Seth DuCharme表示，他认为这个案件前所未有，非常重大:「这个案件特别突出的部份是，这个案件直接涉及外国势力在美国国土上进行单边行动，这违反我们的法律。」

法院文件显示，这些被告所参与的行动据知是叫做「猎狐行动」和「天网行动」，执行时间介于2016-2019年间。

刑事起诉书称，这些行动涉及骚扰一个前中国官员的家庭，虽然他从2010年起便定居新泽西州，他和妻子、女儿却都不断被骚扰。他们曾收过一封恐吓信，上面写着: 「如果你愿意回到大陆坐十年牢，你的妻子和孩子们都会没事。这才是事情的结尾。」这个家庭也在社群媒体上被恐吓，或者收到装有恐吓录音带和信件的包裹。

根据中国政府在2012年和2014年在国际刑警组织发出的公告，这名住在新泽西州的男子因贪污、滥用职权和受贿被通缉。

被美国政府逮捕的5人当中，有一人叫做朱勇(Yong Zhu, 音译)。他透过翻译表示他不明白自己犯了什么罪行，「我是从事司机这一正当职业」。法院拒绝政府拘押朱勇的请求，让他以12万美金保释。

还有一名被告叫做麦克马宏(McMahon，音译)。纽约联邦法院同意他以新泽西州一处房产作抵押，以50万美元保释。

根据麦克马宏在LinkedIn 上的简介，他曾在纽於警察局担任警察小队长，在2003年退休。他现在作为一名律师协助调查，但是目前无法受访。路透社也还没有办法确定被美国政府逮捕的5名被告的法律代表。

近日美国大选将近，美国打击中国的行动频频，在28日再将中国政府控制的机构判定为外国使团，国务卿蓬佩奥也继续配合总统的抗中步调，在出访时拉拢各国联合抗中。

张慈/杨威廉（路透社、美联社）

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