 中国在线教育机构告知外教勿谈政治争议 | 经济纵横 | DW | 22.03.2019

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经济纵横

中国在线教育机构告知外教勿谈政治争议

据华尔街日报报道，中国一家在线青少年英语教学公司告知外教，授课时讨论“政治争议”内容，可能导致解聘。

China VipKid expandiert in 100 Länder (picture-alliance/Imaginechina/Chen Jialiang)

（资料图片：2018年8月）VIPKid网页

（德国之声中文网）VIPKid是一家中国的在线青少年英语教学公司，成立于2013年，2014年上线。该公司自称有6万名北美外教，50万名付费学员。

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从2月19日起，中国大陆的网民突然发现，无须“翻墙”就能访问部分以往被封锁的美国主要英语新闻网站。外界猜测这与正在进行中的中美贸易争端谈判有关。 (22.02.2019)

德式英语叫做Denglisch，新加坡式英语则叫Singlish，而且可能比德式英语更加让人摸不着头脑。以前，在新加坡说这种英语会被人嘲笑，现如今，Singlish却却成为民族的骄傲。 (11.03.2018)

据《华尔街日报》周四（3月21日）报道，有知情人士称，VIPKid向主要以美国人为主的教师群体中的数百人发出通告，在向中国学生授课的过程中，不要使用特定的地图。知情人士称，有两名教师因讨论台湾以及天安门事件而被中断合同。该报见到的一份教师工作合同显示，自去年秋天起，合同规定，讨论"政治争议"内容，可能导致解聘。

《华尔街日报》报道说，按照课程安排，教师在授课时有时会使用世界地图。知情人士称，自去年起，数百名教师收到VIPKid的电子邮件或电话，说他们所使用的地图不符合中国的教育标准。

该报道称，一名26岁在泰国生活的美国男老师表示，他在VIPKid授课中两次在讨论中国著名的地标性建筑时谈及天安门广场。他向两名分别为12岁和15岁的学生讲述了天安门抗议事件。后来他的合同被终止。这名男老师表示，他不赞同VIPKid的立场，不过并不指责该公司终止了自己的合同。该报还引述知情人士称，另一名美国老师今年初因向学生表示台湾为独立国家而被终止合同。类似的情况还发生在有关西藏的授课内容上。

  • Symbolbild typisch deutsch typisch französisch (Imago/imagebroker/theissen)

    "Add oil"！中式英语

    老友见面"long time no see!"

    这句并不符合英文文法的问候语到底是不是来自中式英语，其实没有定论。不过，这句英文是中文“好久不见”的直译，在华人族群中使用得很多。

  • China Bahnhof in Peking (Reuters)

    "Add oil"！中式英语

    假期出门"people mountain people sea"

    一开始，这或许只是略带搞笑气息的生硬翻译。然而伴随着蔡尚君执导的同名影片《people mountain people sea》（人山人海）在第68届威尼斯电影节亮相（蔡尚君也凭此片夺得威尼斯影展最佳导演奖），该说法逐渐被英语世界所熟悉，也被收入著名开放式的在线英语俚语词典“城市词典”（Urban dictionary）。

  • Tafel Are You Stupid Bist du blöd (Fotolia/nito)

    "Add oil"！中式英语

    发人深省"no zuo no die"

    网络热词“不作死就不会死”，其实包含了来自古老东方的人生哲学。因此，英文直译“no zuo no die”的横空出世一点也不奇怪。不过在“城市字典”中，其解释是“如果你不做傻事（stupid things），就不会惹麻烦”。感觉和中文的zuo（作死）还是有一点出入的。

  • USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin | Ivanka Trump (Reuters/L. Millis)

    "Add oil"！中式英语

    "第一女儿"的"中国谚语"

    在美朝峰会之际，美国“第一女儿”伊万卡·特朗普曾发推特表示，有一句中国谚语说得好：Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it（直译：那些唱衰的人，不应去阻止那些做事的人）。这导致中国民众一头雾水，不知这是何方谚语。后来有网友似乎破解了这句"谚语"，猜出处是这句中式英语“You can you up, no can no BB”（你行你上，不行别瞎BB）。

  • Symbolbild Quälgeist (Jeanette Dietl - Fotolia.com)

    "Add oil"！中式英语

    老资格的"no can do"

    这句中式英语早在1976年就被收入了《牛津英语词典》，“no can do”的意思就是“不行、不可能、做不来”。

  • China Frühlingsfest in Beijing Maultaschen Jiaozi (Getty Images)

    "Add oil"！中式英语

    过年的"jiaozi"和"hongbao"

    其实，很多中文词汇早就被正式“收编”，比如与中国传统佳节春节相关的“jiaozi”（饺子），还有“hongbao”（红包）。

  • Symbolbild Jobsuche Social Media (Fotolia/Photo-K)

    "Add oil"！中式英语

    人际交往中的"guanxi"和"lose face"

    普遍认为中国是人情社会，而中文中表达人际关系之间的词语也格外丰富，英文中的“guanxi”（关系）、“lose face”（丢面子）显然也是中国根。

  • China Kulturrevolution Propaganda (Imago/United Archives)

    "Add oil"！中式英语

    一切反动派都是"paper tiger"！

    毛泽东的那句名言“一切反动派都是纸老虎”不仅在中国被奉为“革命斗争实践中总结出来的宝贵理论经验”，也为英语世界贡献了“paper tiger”（纸老虎）这个新词。

  • Symbolbild Übernahme europäischer Firmen durch chinesische Staatskonzerne (Getty Images)

    "Add oil"！中式英语

    中式英语"add oil"获正名

    《牛津英语词典》近日加入一批新词，其中就包括典型的中式英语“add oil”（加油）。很多中国网友则得知后喜大普奔，表示“我们懂得英语越来越多了！”那么在这里，我们也对中式英语，说一句“add oil”吧！

    作者: 王凡


据新浪网3月19日报道，VIPKid2018年6月完成5亿美元融资，使其估值高达200亿元人民币。《华尔街日报》的报道则称，成立五年的VIPKid目前正在谈判争取来自美国等投资方多达5亿美元的新资金，由此，该公司估值将达约60亿美元。

据报道，VIPKid的投资人包括李开复的创新工场、红杉资本、新东方联合创始人徐小平的真格基金、马云的云峰基金、腾讯产业共赢基金、NBA传奇球星科比的Bryant Stibel基金。

《华尔街日报》引述知情人士称，VIPKid使用人工智能来确定学生最感兴趣的教学材料是什么，以及保护学生免受不恰当行为的伤害。VIPKid官网也表示，利用AI大数据进行课堂行为监测。

新浪网报道说，尽管有大量明星投资人的加持，但在预计规模达4330亿元的在线青少年英语教学领域，竞争已经异常激烈。最近几年，整个行业都在大规模融资、大规模"烧钱"，大多数公司都还处在亏损状态。《华尔街日报》报道说，去年，中国教育科技吸引了53亿美元投资，比前一年翻了一番。

 

苗子/叶宣（据华尔街日报等）

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"Add oil"！中式英语

如果老美问："Add oil"是什么鬼？请让他去查牛津字典！如今中式英语（Chinglish）大行其道，不少已经被正式收入英美词典。 (19.10.2018)  

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