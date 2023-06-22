中国在穷国债务减免方面持何种立场？

（德国之声中文网）本次新全球融资契约峰会的主题是"在全球北方和南方之间建立新的协议"，寻求帮助低收入国家处理债务负担和释放气候融资资金的途径。

作为全球最大的双边债务债权国，中国在通过20国集团主导的"共同框架"来向赞比亚、乍得、埃塞俄比亚和加纳提供债务减免方面发挥着核心作用。

何为"共同框架"？

所谓"共同框架"（Common Framework）是2020年底在疫情期间由20国集团启动的一项倡议，旨在更快且更容易地帮助高负债国家重新稳固财政。

该框架将主要债权国聚集在一起，包括中国以及老牌工业国家--也就是所谓的巴黎俱乐部，就债务重组方案与债务方进行共同谈判。

不过将近3年时间过去，目前该机制尚未促成任何的债务减免协议，部分原因是富裕工业国家和中国之间存在分歧。在过去十年，中国迅速跃升为国际上一大主要债权方。

中国对非洲贷款：有赞有弹

中国在债务重组问题上的立场是什么？

中国希望像国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）这样的多边借贷方能够承担一部分损失，但是这些国际机构和很多发达国家，尤其是美国，则反对这一方案。美国和欧洲各国反对的理由是，如果答应北京提出的要求，等于变相为中国提供救助。

其中赞比亚就是一个典型案例。该国欠中国60亿美元的债务，已经在近三年前陷入债务违约。这个位于非洲东南部的内陆国家已经无法从IMF获得更多贷款，因为北京方面坚持多边借贷方也要参与债务减免--而这在以往是不常见的做法。

"共同框架"要求负债国家首先从双边借贷方那里获得重组许可，然后才是商业债权人和多边金融机构--这一点令北京不悦。

中国仍继续在双边基础上与债务国进行谈判，并且呼吁债务管理要建立在"具体案例具体分析"的基础上，尽管"共同框架"的主旨在于提供一个债务减免的标准化进程。

在今年4月举行的G20财长和央行行长会议上，中国人民银行行长易纲强调"中国愿意和各方合作，落实债务减免的共同框架"。

中国外交部发言人毛宁也在3月的一次新闻发布会上被问到北京是否会同意对加纳的19亿美元债务实施重组时，对记者表示："与中国之间的官方双边债务只占到加纳外债总额的不到5%。"她呼吁多边金融机构和商业债权人参与到发展中国家的债务减免进程中，因为这些主体才是发展中国家的主要债权方。

在埃塞俄比亚备受争议的中国投资者

为什么有些债务中国愿意减免，有些则不愿意？

今年1月，中国外交部长秦刚在访问埃塞俄比亚时宣布，对该国自2000年至今从中国借贷的137亿美元债务予以部分免除。

去年8月，中国免除了17个非洲国家所欠的23笔无息贷款，这些债务在2021年年底就已经到期。这些无息贷款的资金出自中国对外援助的预算资金，所以减免程序较为简便。

根据AidData平台提供的数据，在2000年到2017年之间中国向165个国家政府发放的总共8430亿美元贷款当中，无息贷款只占了不到5%。

中国提供了哪些支持？

5月初，中国仅以观察员身份参加了斯里兰卡债权方的首次会议。日本、印度、和法国发起了这一会谈，尽管中国才是斯里兰卡最大的双边债权方。截至2021年底，这个南亚岛国欠中国74亿美元的债务。

在5月随后有关加纳的讨论中，中国加强了参与，同意和法国共同担任加纳官方债权人委员会的联合主席。

而对于赞比亚的案例，中国外交部发言人汪文斌的说法是，"中方一向重视赞比亚的债务问题，也将会积极配合，努力寻找更好的解决方案"。

下一步怎么办？

分析人士猜测，在这次巴黎的会议上，中国还会继续表示支持"共同框架"，但是仍然主张在"具体案例具体分析"的基础上进行债务减免。

在"共同框架"上一次在华盛顿举行会议时，中方建议IMF在分享债务可持续分析信息方面加快速度、提升质量。

路透社指出，要想让中国答应减免更多债务，各国恐怕还需要进行不少的说服工作。

（路透社）

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