中国在秘鲁建巨型港口 连接亚洲与南美

（德国之声中文网）这座耗资35亿美元的深水港预计将于今年底开始运作，为中国提供直接的门户，获取该地区丰富的资源。过去十年间，中国已经取代美国成为南美洲最大的贸易伙伴，包括后者提供的大豆、玉米和铜矿。

新兴建的港口由中国国有的中远海运多数控股。届时将可容纳最大型的货船，可直接连通亚洲，并将某些出口商的运输时间缩短两周。

北京和利马都希望钱凯（Chancay）港能推动区域经济，包括秘鲁的铜矿以及巴西西部的大豆出口。目前后者经由巴拿马运河或者绕行大西洋运往中国。

秘鲁贸易部长萨拉扎尔向路透社表示："大型港口钱凯港旨在将秘鲁变成南美与亚洲之间的战略商业港口枢纽。"

这个港口项目也是中国一带一路的一部分。

位于利马以北约80公里的钱凯港项目于2018年动工。如今，工人们正在修筑防波堤；工地的标识牌上写着中文。

钱凯港首期工程预计于2024年11月竣工。一名在利马的外交人士透露，中国国家主席习近平预计将于11月前往秘鲁参加亚太经合组织峰会（APEC），届时可能为港口剪彩。

除中远海运控制该港口60%的股份之外，剩余股份由当地矿产公司Volcan持有，而国际公司嘉能可（Glencore）又持有后者的部分股份。

秘鲁政府正在规划在港口附近设立一个专有经济区，而中远海运希望在钱凯港附近建设一个工业园，以加工原材料，比如来自巴西的谷物和肉类。

巴西驻秘鲁大使索阿雷斯表示，两国官员有计划今年初会晤，寻求解决巴西货运卡车过境前往该港口的相关物流、卫生以及手续问题。

索阿雷斯去年9月也访问了钱凯。他还表示，现有的跨洋高速公路（Interoceanic Highway）需要投资，以改善运输路线。这条公路从秘鲁南方跨越安第斯山脉通往巴西。他说，有关建造铁路线的讨论目前仍仅在研究阶段。

中远海运的钱凯港项目介绍图

十年大变化

在美国前总统特朗普任期内，中国取代了该国成为中南美洲最大的贸易伙伴。而在拜登任期内，中美之间的差距加大。

美国官员如今表示，美国能够向该地区提供高科技工业领域的投资。

北京则表示，与拉美的贸易投资是双赢。约150个国家签署了一带一路协议，其中包括22个拉美国家。

十年前，世界第二大铜产地秘鲁与美国的贸易额略高于中国。如今，中国与秘鲁的双边贸易额比美国高出100亿美元。

中国对基础设施的投资进一步巩固了作为南美关键贸易伙伴的地位。

一方面，中国经济的快速发展产生对安第斯山脉铜矿、锂矿以及阿根廷、巴西玉米、大豆的需求。另一方面，北京在南美的影响力也随着贸易的扩大而增大。

去年，北京将与乌拉圭和哥伦比亚的关系升级为"战略伙伴关系"，而后者是美国的盟国。

曾对中国持批评态度的阿根廷总统米莱自上月就职以来，立场也有所软化，反映出北京对该国重创之下经济的重要性。中国是阿根廷大豆和牛肉的最大购买国。

杠杆增加

过去十年，秘鲁与中国的贸易额翻了一番，2022年达到330亿美元。铜矿出口的增加是主要驱动力。同期，中国对秘鲁矿山、电网、交通以及水力发电投资约230亿美元。

去年前11个月，秘鲁对中国出口增加9.3%，同期对美国出口增加5.3%。秘鲁对中国有94亿美元的贸易顺差，而对美国有13亿美元的贸易逆差。

去年11月旧金山的APEC会议上，秘鲁总统博鲁阿尔特与习近平会晤，就钱凯港举行了磋商。

曾任职美国国务院以及白宫顾问的拉美专家范斯沃斯（Eric Farnsworth）表示："中国正利用我们的缺席，这是一个很大的问题。"

他说，钱凯港加强了中国在秘鲁的地位，从而成为中国撬动在该地区影响力的杠杆点。

原材料的新战场

不过，中国在该地区也并不总是顺风顺水。一带一路项目在欧洲、亚洲遇阻，在拉美国家阿根廷和委内瑞拉也面临延误。

外交官以及贸易专家也提出警告，钱凯港如想取得成功，必须加强地区基础设施建设，包括道路、铁路，以确保货物能运往港口，包括来自巴西的谷物。

目前，跨洋高速公路连接着太平洋沿岸，从秘鲁南部到巴西阿克里州。这条全长约2600公里的公路走廊很少被使用。

前智利驻华大使马塔表示："现在的问题是缺乏地区连接，这对项目的成功很有影响。"

尽管如此，也有外交官表示，该地区急需基建等方面的资金以及外汇，令各国政府即便在美国的警告之下仍难以拒绝中国的投资。

与此同时，全球对南美洲的原材料如锂矿、铜矿和谷物的兴趣都有所增加。有外交官表示，拉美成为美国、欧洲和中国之间围绕这些矿产新的战场。

（路透社）

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