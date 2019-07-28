 中国在数字货币领域领先一步，但谁会跟着走？ | 经济纵横 | DW | 11.10.2020

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经济纵横

中国在数字货币领域领先一步，但谁会跟着走？

中国央行可能在推出数字货币的竞争中领先一步，挑战美元主导的国际金融秩序。问题是，其他国家和跨国公司是否愿意接受中国可能追踪其金融交易的风险？

Symbolbild Kryptowährung Bitcoin mit Würfeln (picture-alliance/Klaus Ohlenschläger)

中国的数字货币将在2022年问世

（德国之声中文网）想象一下：去银行取现金，既不用去银行，也不用取现金。这是怎么回事？如果中国央行的数字人民币计划成功，这有可能就是未来的生活。

从今年年初开始，中国逐步扩大测试它的第一套央行数字货币。这种货币被称为DCEP，即 "数字货币电子支付"。

虽然其他国家也进行了类似的尝试，推出数字主权货币，但是作为世界第二大经济体，中国的变化意义非同小可。

"未来，人人都会使用DCEP，"中国比特币先驱、百万富翁名郭宏才（Chandler Guo）8月接受BBC记者采访时说。

虽然有传言称，DCEP最早可能在今年面世。但中国人民银行把目标定在2022年2月北京冬奥会之前。

如果这个项目成功，数字人民币可以消除对实物现金和PayPal等在线支付服务的需求，并形成中国对美国全球主导地位的另一种挑战。

和钱包说再见

DCEP是一种以人民币为基础的数字货币。比特币和其他加密货币价值可能会随着市场投机行为而发生较大波动--在大多数政府看来，这使得它们不适合广泛使用--DCEP则不一样，它将与实物人民币一样稳定。

与现金一样，每个数字人民币都由中国央行--中国人民银行创建、签署和发行。然而，与现金不同的是，银行可以追踪其发行的每一个数字货币的去向。

China bargeldloses Bezahlen (picture-alliance/dpa/M. Mao)

支付宝和微信也不需要了？

商业银行将DCEP发放给客户，客户可以将货币从银行账户下载到数字钱包或应用程序中，就像在ATM机上提取现金一样。

有了装上DCEP的数字钱包，无论是在杂货店买东西还是给朋友打钱，消费者都可以向其他任何使用该服务的人进行非接触式的即时支付。从理论上说，这可以消除对目前在中国广泛使用的微信或支付宝等第三方数字支付服务的需求。

挑战美元的主导地位

中国人已经普遍习惯使用手机支付，这使得向数字人民币的过渡轻而易举。这将给中共政权带来了巨大的好处。

阿登纳基金会（Konrad Adenauer Stiftung）高级项目经理巴登海姆（Alexander Badenheim）对德国之声驻北京记者说，发行数字主权货币可能是中国政府重新控制国内金融的一种手段。

如此以来，中国在这一领域就可能比其他国家领先一步。随着越来越多的国家使用数字货币，中国就成了开路先锋。

巴登海姆说，中国可能希望创建自己的国际支付机制，类似于SWIFT，帮助金融机构处理交易的代码。新的数字货币国际支付机制将不由美元主导，而是由中国的数字人民币主导。

他说，"我认为，在我们谈论中美脱钩的当下，这一点尤为重要。"

根据国际货币基金组织的数据，目前已知的中央银行外汇储备中超过60%是美元，这使得美元成为事实上的全球货币。和使用其他货币进行交易结算相比，美元在国际支付中更加便利。全球第二大货币是欧元，占国际储备的20%。

如果数字人民币被广泛接受，可能会导致各国央行同样持有DCEP储备。作为DCEP的唯一发行方，中国央行将对全球金融市场具有更大的影响力。

通过成为第一个主导数字货币领域的大国，中国有可能在全球经济中占据更强势位置，再也不担心受到美国制裁。这是中国挑战美国全球主导地位的又一大步。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi (picture-alliance/C. Ohde)

在数字货币领域挑战美国？

安全问题：别的国家会跟随中国吗？

这只是中国的想法。然而，其他国家是否会如此热衷于使用中国发行的数字货币则另当别论。

巴登海姆说，追踪支付轨迹的潜在可能性会让其他国家和国际支付者望而却步。

从理论上讲，中国政府可以滥用追踪数字货币的权力来监控人民，也可以来监控任何公司或国家。

巴登海姆说："可以这样说，中国从某个国家购买产品，并以人民币数字货币支付。然后这个国家使用人民币数字货币去另一个国家购买东西，中国央行就可能跟踪这些国家的现金流和所购产品。这是可能的情景，但是并非没有可能。"

他说："问题是其他参与者是否愿意接受中国可能追踪其金融交易的风险。"

数字太空竞赛

因此，中国的技术领先地位并不足以保证它成为全球数字货币领导者。

欧洲中央银行10月2日表宣布，它准备在欧盟启动数字欧元计划。长期以来，数据保护在欧盟的政策制定中都举足轻重。

当然，还有来自Facebook的抗衡。这家社交媒体平台想要为其超过27亿的用户提供一种私人经营的全球货币，这让金融监管机构感到沮丧。

谁将在数字货币领域的竞争中胜出，尚待观察。目前，即使在中国，实物现金也将继续流通。

但是不用怀疑的是，未来无论以哪种数字货币支付，我们的生活都将发生重大改变--从国际现金流动的监管，到有人看着你为一顿外卖付了多少钱。

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  • Bitcoin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    带你回顾比特币的前世今生

    创造新货币的好时机

    2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。

  • Tesla CEO Elon Musk (Reuters/AAP/B. Macmahon)

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    匿名的创始人

    Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。

  • Bitcoin sign (DW/M. Sevcenko)

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    看不到的硬币

    与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。

  • Bitcoin Mine (Getty Images/AFP/M. Zmeyev)

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    由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。

  • Ethereum digital currency (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

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    比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。

  • Bitcoin on a motherboard (Reuters/D. Ruvic)

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    对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。

  • Joseph E. Stiglitz Professor Columbia University (World Economic Forum/Benedikt von Loebell)

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    到处都是警告

    从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。

  • Bitcoin logo (Imago/imagebroker/M. Weber)

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    未来如何？

    就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？

    作者: Nik Martin


 

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