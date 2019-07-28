中国在数字货币领域领先一步，但谁会跟着走？

（德国之声中文网）想象一下：去银行取现金，既不用去银行，也不用取现金。这是怎么回事？如果中国央行的数字人民币计划成功，这有可能就是未来的生活。

从今年年初开始，中国逐步扩大测试它的第一套央行数字货币。这种货币被称为DCEP，即 "数字货币电子支付"。

虽然其他国家也进行了类似的尝试，推出数字主权货币，但是作为世界第二大经济体，中国的变化意义非同小可。

"未来，人人都会使用DCEP，"中国比特币先驱、百万富翁名郭宏才（Chandler Guo）8月接受BBC记者采访时说。

虽然有传言称，DCEP最早可能在今年面世。但中国人民银行把目标定在2022年2月北京冬奥会之前。

如果这个项目成功，数字人民币可以消除对实物现金和PayPal等在线支付服务的需求，并形成中国对美国全球主导地位的另一种挑战。

和钱包说再见

DCEP是一种以人民币为基础的数字货币。比特币和其他加密货币价值可能会随着市场投机行为而发生较大波动--在大多数政府看来，这使得它们不适合广泛使用--DCEP则不一样，它将与实物人民币一样稳定。

与现金一样，每个数字人民币都由中国央行--中国人民银行创建、签署和发行。然而，与现金不同的是，银行可以追踪其发行的每一个数字货币的去向。

商业银行将DCEP发放给客户，客户可以将货币从银行账户下载到数字钱包或应用程序中，就像在ATM机上提取现金一样。

有了装上DCEP的数字钱包，无论是在杂货店买东西还是给朋友打钱，消费者都可以向其他任何使用该服务的人进行非接触式的即时支付。从理论上说，这可以消除对目前在中国广泛使用的微信或支付宝等第三方数字支付服务的需求。

挑战美元的主导地位

中国人已经普遍习惯使用手机支付，这使得向数字人民币的过渡轻而易举。这将给中共政权带来了巨大的好处。

阿登纳基金会（Konrad Adenauer Stiftung）高级项目经理巴登海姆（Alexander Badenheim）对德国之声驻北京记者说，发行数字主权货币可能是中国政府重新控制国内金融的一种手段。

如此以来，中国在这一领域就可能比其他国家领先一步。随着越来越多的国家使用数字货币，中国就成了开路先锋。

巴登海姆说，中国可能希望创建自己的国际支付机制，类似于SWIFT，帮助金融机构处理交易的代码。新的数字货币国际支付机制将不由美元主导，而是由中国的数字人民币主导。

他说，"我认为，在我们谈论中美脱钩的当下，这一点尤为重要。"

根据国际货币基金组织的数据，目前已知的中央银行外汇储备中超过60%是美元，这使得美元成为事实上的全球货币。和使用其他货币进行交易结算相比，美元在国际支付中更加便利。全球第二大货币是欧元，占国际储备的20%。

如果数字人民币被广泛接受，可能会导致各国央行同样持有DCEP储备。作为DCEP的唯一发行方，中国央行将对全球金融市场具有更大的影响力。

通过成为第一个主导数字货币领域的大国，中国有可能在全球经济中占据更强势位置，再也不担心受到美国制裁。这是中国挑战美国全球主导地位的又一大步。

安全问题：别的国家会跟随中国吗？

这只是中国的想法。然而，其他国家是否会如此热衷于使用中国发行的数字货币则另当别论。

巴登海姆说，追踪支付轨迹的潜在可能性会让其他国家和国际支付者望而却步。

从理论上讲，中国政府可以滥用追踪数字货币的权力来监控人民，也可以来监控任何公司或国家。

巴登海姆说："可以这样说，中国从某个国家购买产品，并以人民币数字货币支付。然后这个国家使用人民币数字货币去另一个国家购买东西，中国央行就可能跟踪这些国家的现金流和所购产品。这是可能的情景，但是并非没有可能。"

他说："问题是其他参与者是否愿意接受中国可能追踪其金融交易的风险。"

数字太空竞赛

因此，中国的技术领先地位并不足以保证它成为全球数字货币领导者。

欧洲中央银行10月2日表宣布，它准备在欧盟启动数字欧元计划。长期以来，数据保护在欧盟的政策制定中都举足轻重。

当然，还有来自Facebook的抗衡。这家社交媒体平台想要为其超过27亿的用户提供一种私人经营的全球货币，这让金融监管机构感到沮丧。

谁将在数字货币领域的竞争中胜出，尚待观察。目前，即使在中国，实物现金也将继续流通。

但是不用怀疑的是，未来无论以哪种数字货币支付，我们的生活都将发生重大改变--从国际现金流动的监管，到有人看着你为一顿外卖付了多少钱。

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