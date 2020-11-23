中国在拉美：来了就没想走

（德国之声中文网）贵金属矿、铁路线、水电站--中国在拉美的投资领域广泛。本世纪初，这个来自亚洲的新兴国家在太平洋的另一边为自己找到了新的销售市场、原材料来源地和投资目的地。但是在经历一番"中国热"之后，中国对南美的兴趣似乎正在减弱。

根据波士顿大学和美国非营利组织"美洲对话"（ Inter-American Dialogue）的一项研究，2005年至2015年期间，中国及其开发银行平均每年向拉美地区拨出贷款17亿美元。但自2016年以来，这一数字逐年下降，直到2019年，贷款减少至2.75亿美元。而2020年，中国对拉美地区的贷款额度为零。

同一时期，商品贸易也有所减弱：2000年至2013年，中拉双边贸易平均每年增长30%，此后，双边贸易一度下降，直到2019年才恢复到2014年的水平。

相互依存

不过，该研究报告的作者之一玛格丽特·迈尔斯（Margaret Myers）并不认为双方关系真的降温。"许多拉美国家都有经济问题。" 迈尔斯也是"美洲对话"的中拉美项目负责人。

迈尔斯表示："双方关系已经太密切了，所以不可能有重大的方针变化。如果阿根廷和巴西的大豆供应出现变数，两边的政府都会面临重大问题。" 迈尔斯补充道，巴西将其几乎所有的大豆收成都供应给了中国，"目前双边贸易关系是健康的，但我们不太可能看到像十年前那样的增长率。"

中国在拉美地区40%的贷款都流向了委内瑞拉

中国已吸取教训

然而，中国人显然正在重新考虑直接投资的问题。多年来，中国向该地区发放了巨额贷款，尤其是给左派政府。这些国家包括厄瓜多尔、阿根廷、巴西和委内瑞拉。2005年至2019年期间，近一半的中国对拉美贷款都流向了委内瑞拉社会主义政权。本来这些贷款计划用于扩大石油生产等，以偿还该国债务。"但是，该国的石油产量此后却下降了20%到25%"，美国斯坦福大学的拉美专家哈罗德·特林库纳斯（Harold Trinkunas）如是介绍："因此，中国很可能会像之前许多国际贷款方一样，在拉美地区得不偿失。"

迈尔斯观察到，与此同时，中国媒体避免提及与委内瑞拉相关的话题。她猜测，中共领导层可能还是希望投资能得到长远的回报。

棘手的投资目的地

中国在拉美扩展影响力的同时，批评者经常批评欧美国家对此袖手旁观。但西方投资者不愿意在该地区投资不无原因。虽然委内瑞拉可能是一个极端的例子，但众所周知，在拉美投资具有很高的商业和政治风险。

阿根廷政府债券的买家对此心知肚明。西班牙石油公司雷普索尔（Repsol）也深有感触，该公司在阿根廷的子公司YPF于2012年被阿根廷政府收归国有。德国老牌钢铁公司蒂森克虏伯 （ThyssenKrupp）为在巴西建造一座钢厂，耗费了约100亿欧元。类似的例子数不胜数。

总部位于德国埃森的钢铁公司钢铁公司蒂森克虏伯为其巴西钢厂投资了约100亿欧元

北京也有相似的经历。迈尔斯介绍，因此，中国已经开始重新考虑自己的投资项目。北京几乎不再直接向拉美政府发放贷款，而是更加强调中国公司的直接投资，例如在能源或运输领域的基础设施项目。"尽管中国在拉美的经验越来越丰富，但还是会不断遇到令其措手不及的新问题"，迈尔斯补充道。

明显的双赢局面

然而，中国之所以接受这些风险是因为期望获得政治优势。"就像在世界其他地区一样，中国希望利用贷款和投资来获得联合国机构的选票和他国对其'一个中国 '政策的支持"，斯坦福大学研究员特林库纳斯指出："但这主要对债务累累的小国有效。"例如，2018年底，萨尔瓦多与台湾断交，中国承诺协助该国兴建一座体育馆、一座多楼层图书馆和一座净水厂等基础设施。在此之前，多米尼加共和国和巴拿马也已经承认了"一中"政策，同时疏远了和美国的关系。

特林库纳斯认为： "对于小国而言，利用两个超级大国相互对立的关系是非常有用的。"他解释道，换边站的目的可能不仅是为了吸引中国的投资，也是为了获取美国更多的支持。

特林库纳斯接着指出，然而，很多时候，对拉美国家而言，中国的政府和公司只是更具吸引力的投资方。虽然他们的投资往往与使用中国的设备和劳动力挂钩。但是，中国与西方的伙伴不同，他们并不关心人权、环保或腐败问题。

新冠危机中伸出援手

因此中国绝对不可能撤出拉美地区。相反，北京现在又将目标瞄准墨西哥政府，而墨西哥是该地区唯一一个与美国仍有紧密经济联系的国家。这也是中国最近投资额超过以往的少数几个国家之一。就在今年年初，墨西哥外长马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）证实，墨西哥希望加强与中国的战略伙伴关系。1月下旬，中国国家主席习近平向感染新冠病毒的墨西哥国家元首奥夫拉多尔致以问候。

在新冠危机中，中国早早就对不少拉美国家的防疫工作提供了支持，例如提供防护口罩。巴西在中国科兴研发的"克尔来福（CoronaVac）"疫苗的临床研究中发挥了重要作用。一月底，首批近200万剂中国科兴疫苗运抵智利。

中国科兴疫苗在巴西进行了大规模临床试验

迈尔斯坦言："中国在疫情中的援助无疑展现了一种团结的姿态。但它们也是中国企业展示其在生物医学和人工智能诊断领域研发水平的机会。" 她接着介绍，中国也进行了许多地方层面的援助，例如通过中国不断增长的全球城市伙伴关系网络。

迈尔斯总结认为，正如在经济和政治层面，这凸显了中国与美国作为拉美伙伴的另一个不同之处。"这些国家中的许多国家都在努力解决同样的问题，并愿意制定共同的解决方案。"

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