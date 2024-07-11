中国在建风光装机规模全球领先 去年或已碳达峰

一项最新报告显示，中国在建大型公用事业规模的太阳能和风电项目合计装机容量占全球总量的近三分之二。另有分析再次得出结论，中国碳排放量可能在去年已达到峰值。

（德国之声中文网）根据美国智库“全球能源监测”组织（Global Energy Monitor）周四（7月11日）发布的报告，中国在建大型公用事业规模的太阳能和风电项目合计装机容量达到339吉瓦，其中太阳能占180吉瓦，风电占159吉瓦。339吉瓦这一装机容量是全球所有其他国家该数值总和的两倍， 远高于排名第二的美国的40吉瓦。

报告预计，如果规划中在今年年底前并网的大型公用事业规模的太阳能发电和风电项目均按期完工的话，中国将提前六年完成其领导人习近平宣布的目标，即到2030年“风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”。

报告作者继续写道，同时这也意味着，如果中国从现在起每年新增200吉瓦风光装机（即其为2024年设定的目标），即使十年间不新增任何水电装机容量，到2030年，也完全可以将自身的可再生能源装机容量增加到三倍。

专家称中国正在大力减少碳排放 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

提前完成目标

尽管中国是全球最大的温室气体排放国，但其不断增加的可再生能源容量已经使煤炭发电的比例降至新低。这个世界第二大经济体承诺将在2030年前实现二氧化碳排放达到峰值（碳达峰），并在2060年前实现碳中和。

业界预测，中国的电力行业将早于2030年实现碳达峰这一目标。最新报告指出, 中国庞大的在建可再生能源装机规模为这一预测提供了进一步佐证。

美国亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）高级研究员和能源与清洁空气研究中心（CREA）首席分析师柳力 （Lauri Myllyvirta）上个月在《碳简报》（Carbon Brief）上发文指出，中国二氧化碳排放量或已在2023年达峰。该文分析，中国碳排放量今年3月下降了3%。这标志着自2022年12月放宽防疫措施、重启经济活动以来，中国碳排放量连续14个月的增长告一段落。导致碳排放量下降的原因是，中国的风电与太阳能发电量已经可以满足其90%的新增电力需求，以及建筑活动持续减少。

中国是“气候罪人”吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

面临挑战

然而，“全球能源监测”的报告还介绍，中国掌管能源的官员并没有流露出准备提前实现2030年前碳达峰的意图，有些专家则认为，电力“晚达峰”可以有助于其他行业实现电气化，并避免煤电行业遭受“沉没成本”。

“全球能源监测”的报告提醒，尽管在新能源的装机上取得了不俗的进展，但中国面临的一大挑战是：其围绕煤电设计的电网如何消纳规模空前的可再生能源发电量，并将新增电量传输到有需要的地区。

周四同一天，能源分析师柳力再次在专业刊物《碳简报》刊文指出，中国煤炭发电量占比在5月同比减少七个百分点至53%，创下历史新低；而非化石燃料来源的占比为44%，创下历史新高。文章再次强调，如果这一趋势持续下去，意味着中国的碳排放可能已经在去年达到峰值。



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

