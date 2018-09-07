中国在威胁香港的自由吗？听张国钧怎么说

（德国之声中文网）这是今年初在香港登上头条的事件。在一番有关港独的言论后，民主人士、宪法专家戴耀廷成为大陆和香港官员声讨的目标。他不仅受到高级官员的公开训斥，还被称为"对中国的国家安全构成威胁"。一篇评论甚至说，应拿锤子敲打戴耀廷这样的分裂主义分子。

言论自由是写入香港基本法的一项原则。"冲突地带"栏目记者Tim Sebastian在采访香港主要的亲北京党派民建联副主席张国均时，问及了对戴耀廷的反应为何如此激烈的问题。

不守法

张国均表示："戴耀廷在香港当然享有言论自由的权利，但他必须遵守香港的法律。"他说，在香港宣扬独立既不守法，也不符合人民的利益。

这一事件给原本就很激烈的有关香港与大陆关系的讨论火上浇油。除了外交政策和防御事务外，1997年回归中国的前英国殖民地香港在大多数领域享有高度自治。但是，批评者和国际观察员指出，香港受到越来越大的来自中国大陆的压力和钳制，自由受到限制。

张国均则表示，国际社会对此有所误解，"所有这些权利在香港都受到保护"。

政治异见

备受关注的一项权利是参与香港政治生活的权利。今年初，因所在党派的民主立场，学生领袖周庭被禁止参加立法会补选。问及这一事件时，张国均强调，如果不想失去竞选资格，候选人就必须遵守法律准则。他补充说，如果候选人不赞同行政法规，他们有合法的渠道去争取自己的权利。

中国的人权问题

张国均和其他立法委员批评民主人士，但对大陆侵犯人权的现象却缄口不言。

Tim Sebastian指出，联合国人权高级专员的一份报告就中国肆意拘捕、强迫失踪、虐待和歧视问题发出紧急呼吁，并问张国均为何对这些话题保持沉默。

张对此避而不答，只是表示，香港的人权状况在一天天改善。他还强调，"每个国家都有自己的问题"，"甚至西方国家也有人权问题"。

言论自由

民主活动人士业已走上街头，抗议北京加强对香港的控制。香港面临的一个问题是香港记者协会所指出的压制新闻自由。

Tim Sebastian说，香港记者协会2017年年度报告写道，北京"对香港媒体进行明显干涉"，"毫无疑问，来自北京的压力是香港新闻自由倒退的主要原因"。

张国均驳回了这些指责。他说，香港的大众媒体"相当独立"，"没有受到香港当局或中央政府的任何压迫"，"你每天都可以从报纸上看到，香港仍然允许很多批评之声"。

雨伞运动现场

中国历史

和媒体一样，学校教育也是香港一个突出的问题，尤其是关于中国历史应该扮演什么样的角色。

2016年，张国均呼吁让中国历史成为学校必修科，并称情况很"紧急"。

在问到教给香港学生的历史书版本是否会像在大陆一样受到严格审查时，张国均说，他只是指出了一个总的方向，不会去干涉具体的课程。

他说，教学大纲和学校课程是由教育工作者组成的专业委员会决定的，委员会里没有政治家。

在围绕北京加大对香港控制的问题上，张国君的言论只会让这场争论变得更为激烈。