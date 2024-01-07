中国在太阳能行业遥遥领先于欧盟和美国

（德国之声中文网）在中国将太阳能组件生产成本降低42%至0.15美元每瓦（0.14欧元）后，美国和欧洲已无法与中国竞争。咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的一份新报告称，中国制造商相对于国际竞争对手拥有巨大的成本优势。

2023年，中国国内新增的太阳能装机容量是美国和欧盟总和的两倍。作为全球太阳能组件大国，中国目前拥有全球80%的制造能力。根据伍德麦肯兹的预测，到2050年，中国将占全球电力供应的50%以上。

"中国是世界上成本最低的太阳能组件制造商。12月份统计的太阳能模块价格（单位：美元/瓦）显示，中国0.15美元的生产成本远低于印度（0.22美元）、欧洲（0.30美元）和美国（0.40美元），" 伍德麦肯兹公司副总裁、电力和可再生能源专家史蒂文·克内尔（Steven Knell）表示。

"中国拥有的巨大成本优势，这就意味着国际竞争对手试图取代可再生能源价值链中现有的中国供应商的努力可能是徒劳的。鉴于正在进行的产能竞赛，市场上可用组件供应的前景是看涨的，但中国的竞争对手不太可能在成本上取胜。中国已经赢得了绿色技术产能竞赛，" 克内尔告诉德国之声。

中国江苏省海安市一家光伏电池厂的工人

不仅仅是劳动力更便宜

2022年，太阳能占中国国内发电量的5%，占总装机容量的13%。

"一项对美国和中国光伏产业的研究表明，中国在太阳能电池板制造领域的主导地位不仅仅是因为廉价的劳动力和政府的支持，而是由庞大的制造业规模和由此产生的供应链优势所驱动的，"克内尔说道。

美国能源部国家可再生能源实验室（NREL）和麻省理工学院（MIT）的研究人员表示，根据2022年上半年的行业数据，他们估计中国制造商的价格优势为23%。

规模大，限制少

在解释价格差异时，研究人员发现中国低成本劳动力的历史优势并非主要原因。主导因素是太阳能电池板制造业的规模，而这得益于可获取的投资资本以及较为宽松的商业和监管环境。

"这些优势并非中国独有，如果能够达到类似的规模，其他国家的制造商也可以复刻这种优势，" NREL高级分析师、该研究报告的第一作者艾尔·古德里奇（Al Goodrich）表示。

麻省理工学院副教授、该研究的合著者托尼奥·布奥纳西西（Tonio Buonassisi）补充说："最理想的光伏组件应该具有高效率、低材料成本的特性，拥有流线型和可扩展的制造工艺及可靠性，可以实现性价比最大化。今天可以可以买到的光伏组件具有其中的一些属性，但不是全部。"

在过去的两年里，欧盟和美国在可再生能源政策方面取得了巨大进展。但专家们一致认为，要想像中国这样在太阳能组件生产行业达到临界规模，需要相应的商业应用。而中央集权的国家资本主义似乎可以在这些方面提供优势。

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