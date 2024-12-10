中国在台湾周围部署"海军墙" 台湾国防部：规模超越佩洛西访台

中国海军舰艇及海警船持续在台湾周边聚集，但截至周二（12月10日）仍未公布军演消息。路透社引述台湾国防部发言人孙立方的说法，称中国当前在海上的部署是从2022佩洛西访台迄今规模最大的一次。

（德国之声中文网）台湾国防部周二（10日）公布例行即时动态显示，自周一清晨6点至周二清晨为止，共侦测到47架中国飞机在台海周围行动，其中16架越过海峡中线。

值得注意的是，路透社周一引述台湾国安人员称，当前有将近90艘中国海军和海警船只在台湾、日本南部岛屿以及东海和南海附近海域行动。台湾国防部周二公布数据则为21艘。对此，台方解释：90艘是综合其他国家掌握的总数，21艘则为台湾国防部所掌握，中间落差便是国防部示意图以外的区域。

台湾国防部情报参谋次长谢日升在记者会上指出，中国至今尚未宣布举行军演，但近来活动规模确实比以往历次军演大，不仅对台湾形成军事压力，也对周遭国家带来潜在影响以及冲击。

谢日升称，中国解放军在台湾东部及太平洋第一岛链区域形成两道墙，打造具规模的"拒止外军"的兵力，同时也是要对外传达"台海内水化"的意涵，显示台海议题由解放军以及北京内部处理。

中国军方及官媒至今尚未公开相关军事活动增加的消息；中国外交部周一也未直接回应，仅重申一贯立场，称台湾为中国领土不可分割的一部分，中方将坚定维护国家主权和领土完整。

(综合报道)

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