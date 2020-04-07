中国在南海设行政区 越南斥侵犯主权

(德国之声中文网) 越南外交部周日(4月20日)发布声明，要求中国政府撤回在南中国海主权争议岛屿上设置新行政区的决定。

越南外交部发言人黎氏秋恒发出声明表示，「中国设立所谓的三沙市等行政区的决定严重违反越南主权。」她说: 「越南曾多次强烈声明，要伸张其对西沙群岛和南沙群岛的主权，越南有充分的历史证据和法律基础。」她要求中国尊重越南主权，撤回决定。

区域政治学者、新南威尔士的名誉教授Carl Thayer说，他认为北京试图收紧对区域的控制权:「过去6年来，中国一直在建造可以作为军事用途的人工岛和设施，试图扩大其对南中国海的控制权。」他说，新的行政区会管辖包括西沙群岛和中沙大环礁这两个越南和台湾都声称具有主权的区域，以及南沙群岛与其周边海域这个主权更复杂的地带。

本周早些时候，中国政府的一艘调查船被看到在争议海域尾随马来西亚国家石油公司Petronas的勘探船，直到周日，还在马来西亚近海逗留。

国务院批准新行政区

4月18日，中国民政部官方网站消息指出，中国国务院批准海南省三沙市在西沙群岛上设置「西沙区」、在南沙群岛上设置「南沙区」。其中，西沙区人民政府驻永兴岛，南沙区人民政府驻永暑礁。

不论是对中国还是越南来说，南中国海的油气勘探都是一个极具争议的问题。在1974年至1988年之间，中国和越南在南沙群岛和西沙群岛的主权问题上发生了一系列激烈的争端。4月初，中国和越南才刚因为撞船事件起争执。

张慈/邹宗翰 (路透社、德新社)