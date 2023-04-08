中国在亚洲扩张 欧盟如何做出自己的回应？

（德国之声中文网）随着东南亚成为欧盟外交政策中日益重要的地区，这样一个问题摆在欧洲领导人的面前：他们应该以多大力度表达他们对中国在该地区军事扩张的担忧？

几个欧洲国家在南中国海进行了"航行自由"演习。这里一个潜在冲突的热点，因为中国与几个东南亚国家争夺众多岛屿和海洋领土的所有权，其中最危险的是与越南和菲律宾的争端。

上个月，欧盟印度太平洋地区特使蒂贝尔斯（Richard Tibbels）表示，欧盟渴望加强与该地区合作伙伴的联合安全行动和信息共享。 然而，当谈到美国和澳大利亚明确表示担心中国可能通过秘密交易使用其东南亚盟友的军事基地时，欧盟和欧洲政府大多保持沉默。

中国正在扩大在东南亚的军事部署？

自2018年以来，美国政府一直担心柬埔寨作为北京的盟友，可能会和北京签署一项协议，允许中国军方使用柬埔寨云壤海军基地，而中国正在资助大力改造该海军基地。金边和北京都极力否认这一点。然而，分析人士认为，该海军基地的发展速度以及新建基础设施的复杂性表明，它可能是专为中国使用而设计的。由于该基地位于泰国湾，中国的任何优势都会极大地加剧越南的安全担忧。

五角大楼去年11月发布的关于中国军事和安全发展的最新报告称，"（中国）在柬埔寨云壤海军基地的军事设施将成为印太地区第一个（中国）海外基地。"

去年 6 月，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，有关中国在云壤海军基地活动的报道"令人担忧"。最近几周还有舆论指，中国可能会进入缅甸大可可岛上的一个军事基地，该岛位于印度和缅甸之间的孟加拉湾。

据报道，印度官员上周在与通过2021年政变上台的缅甸军政府代表会面时提出了这一问题。缅甸军政府现在似乎与北京的关系更加密切。

马克龙和冯德莱恩上周访问北京时与习近平会晤

欧盟担心东南亚合作伙伴面临风险

欧洲议会议员兼欧洲议会对中国关系小组副组长雷帕西（René Repasi ）认为，欧盟应该担心中国在东南亚进行更多军事部署，这"将导致军事对抗的风险上升"。雷帕西告诉德国之声，"欧盟可以发布更多公开声明，要求柬埔寨提高该项目以及中国参与该项目的透明度，并承诺保持云壤海军基地对所有国家开放。" .

目前，欧盟正在重新评估与北京的关系。上周前往中国访问的前几天，欧盟委员会主席冯德莱恩强调："中国也在其周边地区采取了更加自信的立场。"

她于3月30日在墨卡托中国研究中心和欧洲政策中心的一次演讲中说，"中国在南海和东海以及与印度接壤的边界上展示军事力量，直接影响到我们的合作伙伴及其合法利益。" 她说，"亚洲是世界上发展最快的地区，任何对地区稳定的削弱都会影响全球安全、贸易自由流动以及我们在该地区的利益。"

她还提到，"台湾海峡的稳定至关重要。" 冯德莱恩上周末在与中国领导人习近平会面后的新闻发布会上说，"任何国家都不应单方面以武力改变该地区的现状。威胁使用武力改变现状是不可接受的。"

几个小时后，习近平对此作出了回应："谁要是指望中国在台湾问题上妥协退让，那是痴心妄想。" 欧盟委员会发言人没有回应德国之声的置评请求。

一方面，欧盟受到来自美国和其他盟国的压力，要求其对中国的海外行动采取更加强硬的立场，而对中国的军事扩张采取积极的立场，也可以让欧盟赢得一些东南亚国家政府的更多支持。

根据最新的东南亚状况报告，欧盟是东南亚人迄今为止最喜欢的"第三方"来对冲美中战略竞争的不确定性，该报告是由新加坡东南亚研究院-尤索夫伊萨研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）发布的精英意见年度调查。

调查发现， 50% 的东南亚"精英"信任欧盟，其中约有五分之二表示，这是因为欧盟的"军事力量是全球和平与安全的资产"。然而，在那些不信任欧盟的受访者中，三分之一的人表示，这是因为"欧盟不具备领导全球的能力或政治意愿"。

另一方面，华盛顿就云壤海军基地对柬埔寨大肆批评，导致两国关系恶化，而且大多数东南亚国家的政府都反对西方领导人要求该地区的安全问题从其所愿。

欧洲不能自私自利地远程说教

去年12月在布鲁塞尔举行的欧盟-东盟峰会上，印尼总统维多多（Joko Widodo）说："不能将观点强加于人……不能指手画脚，认为我的标准比你的好 "

欧洲议会议员兼欧洲议会对中国关系代表团团长比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）表示，他"不愿进行任何可能被视为自私自利的欧洲远程式说教"。"欧洲人可以与东盟伙伴加强安全合作，这应该根据2018年理事会的决议来进行，但不要大张旗鼓。" 他指的是欧洲理事会呼吁"量身定制的合作"以促进欧盟在亚洲的安全。

法国总统马克龙上周末从北京访问归来后发表了受到广泛关注的评论。他在接受新闻杂志《政客》（Politico）采访时表示，欧洲面临的"巨大风险"是，"陷入一场不属于我们的危机，它将阻止欧盟建立战略自主"。

"自相矛盾的是，我们被恐慌所笼罩，认为我们只能是美国的追随者。"他说，"最糟糕的是，认为我们欧洲人在这个问题上必须成为追随者，只能跟从美国的议程以及中国的过度反应。"

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