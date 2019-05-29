中国国防部发言人辩称军队没有镇压六四学运

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，本周四中国国防部举行例行记者会时，美联社记者用英语提问时问道，今年恰逢1989年北京军事镇压（military suppression）30周年，中国军方如何评价这个纪念日。现场翻译将"suppression"这个词翻译成较为委婉的"压制"，而非"镇压"。

中国国防部发言人吴谦在回答时说："首先，我要澄清一下。我不同意你使用的'压制'一词。"他说："30年來中国改革发展稳定的进程和取得的成就，已经回答了这个问题。"吴谦并没有做详细阐述。

30年前的6月4日凌晨，中国军队对学生领导的天安门运动的参与者开枪。人权团体和目击者们称，当时有数百人乃至上千人被打死。

六四学运在中国是禁忌话题。北京政府或者中共都不原意公开对此事发表评论。官方也从未公布过六四事件造成的具体死亡人数。

活动人士遭拘捕

另据法新社报道，人权团体表示，随着"六四"天安门事件纪念日的临近，中国官方又拘押了多名活动人士。而且网络审查更是大马力开动，一些视频直播网站以"技术"理由暂时关闭。

法新社报道称，6名在南京参加"良心运动"艺术展的艺术家被警方逮捕。

非政府组织中国人权捍卫者（Chinese Human Rights Defenders）称，今年5月，包括独立电影拍摄者邓传彬在内的3人因上传与镇压天安门运动相关的照片或者发表相关评论而被捕。

该组织还称，中国警方警告邓传彬的家人，不要去聘请律师。

1989年6月5日北京街头 （资料照片）

法新社在报道中指出，没有独立的信息可以证明这些拘捕案件的存在。

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审查机器加大功率

法新社还报道说，中国网络审查机器在社交媒体上大力删除所有与天安门事件相关的文章、关键词和照片。

拥有百万用户的虎牙直播和YY直播两家网站宣布，因"技术更新"网站到6月6日和7日暂时关闭直播功能。

深受年轻人欢迎的哔哩哔哩弹幕视频网从5月29日到6月6日关闭弹幕功能。

几周前，维基百科上有关镇压天安门事件的所有语言页都在中国遭屏蔽。

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天，紫禁城前始终有士兵和坦克守护。

六四、天安门—不能忘却的记忆 兄弟并肩 1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和友人在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。 作者: Jeff Widener/石涛



一名在哔哩哔哩网分享手机游戏攻略的资深玩家说："官方想让所有事和所有人都消声，他们希望年轻人忘却历史，但是你总能找到一条发现挖掘历史的道路。"

洪沙/任琛 （路透社、法新社、中央社）