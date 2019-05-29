中国国防部发言人辩称军队没有镇压六四学运

中国国防部发言人吴谦在记者会上面对有关30年前解放军镇压“六四学运”的问题时称，他不能同意媒体使用“镇压”一词。
（德国之声中文网）据台湾中央社报道，本周四中国国防部举行例行记者会时，美联社记者用英语提问时问道，今年恰逢1989年北京军事镇压（military suppression）30周年，中国军方如何评价这个纪念日。现场翻译将"suppression"这个词翻译成较为委婉的"压制"，而非"镇压"。
中国国防部发言人吴谦在回答时说："首先，我要澄清一下。我不同意你使用的'压制'一词。"他说："30年來中国改革发展稳定的进程和取得的成就，已经回答了这个问题。"吴谦并没有做详细阐述。
30年前的6月4日凌晨，中国军队对学生领导的天安门运动的参与者开枪。人权团体和目击者们称，当时有数百人乃至上千人被打死。
六四学运在中国是禁忌话题。北京政府或者中共都不原意公开对此事发表评论。官方也从未公布过六四事件造成的具体死亡人数。
活动人士遭拘捕
另据法新社报道，人权团体表示，随着"六四"天安门事件纪念日的临近，中国官方又拘押了多名活动人士。而且网络审查更是大马力开动，一些视频直播网站以"技术"理由暂时关闭。
法新社报道称，6名在南京参加"良心运动"艺术展的艺术家被警方逮捕。
非政府组织中国人权捍卫者（Chinese Human Rights Defenders）称，今年5月，包括独立电影拍摄者邓传彬在内的3人因上传与镇压天安门运动相关的照片或者发表相关评论而被捕。
该组织还称，中国警方警告邓传彬的家人，不要去聘请律师。
法新社在报道中指出，没有独立的信息可以证明这些拘捕案件的存在。
审查机器加大功率
法新社还报道说，中国网络审查机器在社交媒体上大力删除所有与天安门事件相关的文章、关键词和照片。
拥有百万用户的虎牙直播和YY直播两家网站宣布，因"技术更新"网站到6月6日和7日暂时关闭直播功能。
深受年轻人欢迎的哔哩哔哩弹幕视频网从5月29日到6月6日关闭弹幕功能。
几周前，维基百科上有关镇压天安门事件的所有语言页都在中国遭屏蔽。
一名在哔哩哔哩网分享手机游戏攻略的资深玩家说："官方想让所有事和所有人都消声，他们希望年轻人忘却历史，但是你总能找到一条发现挖掘历史的道路。"
洪沙/任琛 （路透社、法新社、中央社）
八九学运遭到北京当局镇压后，大量运动参与者或同情运动人士遭到逮捕审查。而在六四清场之前，知名记者高瑜便已经失去自由，由此也成为那场运动中首名被捕者。三十年过后，她向本台记者回忆那一段历史。 (29.05.2019)
六四天安门血腥镇压踏入第30周年，中国政府的统治策略也产生了巨大转变。旅美的中国著名维权律师滕彪针对中国极权主义转型进行了深入研究，他接受德国之声專訪時分析，中国「高科技极权主义」不仅使民间动员难度增高，也威胁全球自由和民主体制。 (22.05.2019)