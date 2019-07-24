中国国防白皮书 抗美情绪暗潮汹涌

（德国之声中文网）中国此次发布的国防白皮书不仅大篇幅谈论台湾问题，也努力证明近来国际社会常提到的「中国威胁论」并不存在。 「中国威胁论」认定中华人民共和国的崛起对世界各国的民主、和平、军事、经济等各方面将会造成严重威胁。 然而，在这份白皮书中，中国努力证明中国的发展会带来和平。

澳大利亚麦考瑞大学（Macquarie University）的中国军事专家倪凌超 (Adam Ni) 在接受德国之声访问时认为，中国在这次的国防白皮书中，试图对外证明其追求的是和平的军事现代化， 且中国没有打算透过军事现代化来提升对其他国家的威胁。但是倪凌超认为，不论中国的动机与论述为何，它的军事行动仍然是外界理解中国军事发展最可靠的依据，他说:「中国近期在南海的军事扩张、对台湾的军事挑衅、侵蚀香港的公民自由、在新疆展开的人权打压及在国际上展现的强硬立场，都让各国对中国硬实力的发展感到担忧。」

中国国防白皮书中，给予了亚太地区「情势稳定」评价，但美国麻省理工学院的中国问题专家傅泰林 (Taylor Fravel) 向德国之声指出，许多国家可能因此感到困惑，因为目前中国与越南在南海的较劲显示亚太地区情势其实并不稳定。 他说:「更别提中国与俄罗斯在亚太地区展开的空中巡逻，这都显示亚太地区目前暗潮汹涌。」

视美国为主要对手

相对于对亚太地区的论述，倪凌超对于中国在国防白皮书中陈述美国的方式感到意外。他说，中国明显在国防白皮书中，将美国塑造成一个试图打击中国军事发展、又在中国邻近地区制造混乱的对手。 倪凌超告诉德国之声:「中国不仅将美国视为亚太地区的主要对手，也认为美国会对其国家安全带来真正威胁。 」倪凌超表示，中国选择在一份重要的政策文件中，以非常明确的方式来叙述与美国之间的军事较量，代表中国非常严肃看待美国对其军事发展带来的冲击。

傅泰林也提出类似看法，说中国是为了应对持续恶化的中美关系，以及美国渐趋强硬的对中政策，才会在国防白皮书中强化与美对抗的论述。

除此之外，由于美国在亚太地区不少区域议题中扮演关键角色，中国担忧美国威胁其主权。傅泰林告诉德国之声:「美国在南海与台湾议题上都扮演关键角色，所以中国才会在国防白皮书中特别强化中美对抗的论述。 」

中国内部的军事发展核心

专家认为，中国国防白皮书中另一个值得观察的重点是中国对解放军政治忠诚度的要求。 傅泰林告诉德国之声，解放军对党的忠诚度是中国共产党与解放军关系当中非常独特的一环。 他说:「解放军是隶属于中国共产党的军队，而非属于中国这个国家的军队。 所以在重要的国防文件中，中国共产党每回都必须强调解放军对党保持忠诚的重要性。 」

此外，中国这次特别在国防白皮书中强调藏独及东突等「分裂势力」的威胁，以及大篇幅的再次强调不放弃武力统台。 在傅泰林眼中，这代表中国政府现在非常担忧与主权相关的议题，因为这最终将牵涉到领导人的政治正当性。

倪凌超认为，虽然这次国防白皮书中未有太多政策或策略上的突破性发展，但中国透过这份文件表现出来的自信与政治论述，还是值得各界关注。 傅泰林则说，有鉴于中国目前在亚太地区与至少10个国家有领土或海上的纠纷，「这份国防白皮书无法降低亚太地区各国对中国军事发展的担忧 」。