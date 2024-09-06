中国国足:辜负了总书记的期望

周四，中国队在世界杯预选赛中以0：7败给日本，令中国球迷又一次大感失望。事实上，足球运动在中国很受重视，中共总书记习近平也曾多次就发展中国足球做出指示。

（德国之声中文网）有报道称，中国党和国家领导人习近平是一名狂热的足球迷。2015年的一份官方文件中，习近平承诺，要让中国国家男子足球队跻身国际强队行列。当时中国国家队战绩欠佳，而国内足球联赛中也不断爆出腐败丑闻。

周四，在日本崎玉举行的世界杯预选赛中，日本队以7：0的悬殊比分大胜中国队。日本是中国在亚洲最大的体育和地缘政治竞争对手，因此此次输球对中国来说是一次非常惨痛的经历。同时，这也是中国国足在世界杯预选赛中单场输球最多的一次比赛。

据中国官媒新华社报道，克罗地亚籍中国队主教练伊万科维奇（ Branko Ivankovic）称“这是极其艰难的一夜”。新华社英文版报道称，这是一次“耻辱性的失败”。周四的预选赛中，日本队球员远藤航和三笘薰先后攻破中国队大门，下半场南野拓实梅开二度后，伊东纯、前田大然和久保建英又先后各进一球，最终以7：0结束了这场毫无悬念的比赛。

中国官媒对此次比赛的反应极其冷淡，官方的《体育日报》以《世界杯预选赛中国不敌日本》为题进行了简短报道，但对比赛细节只是一笔带过。

不过，中国社媒中对比赛结果的讨论则非常热烈。一位博主写道：“足球不能靠唱赞歌和编故事来提高，而是需要技术、身体和战术素养，这都不能靠讲政治来完成。”

周四，世界杯预选赛中，中国队以0：7输给日本。 图像来源: Takuya Matsumoto/AP Photo/picture alliance

另一位粉丝众多的知名博主写道，足球运动并不适合中国，刚刚结束的巴黎奥运会上，中国夺得40枚奖牌，同美国并驾齐驱。其中一些奖牌来自跳水等国际上关注度并不高的运动项目。“我认为，应当让足球运动自行发展，领导人不必对体育寄予厚望，政府也不需要给予更多关注。”

中国国家足球队还需要参加九场预选赛，入围2026年48强的希望并未破灭。2026年世界杯足球赛，将由美国、墨西哥和加拿大联合承办。不过，即使入围球队的名额大幅增加，中国队也有可能再次无缘世界杯。

迄今为止，中国国足只在2002年得以入围世界杯，但小组赛三场全输，未进一球。

国际足协的最新排行榜上，中国队排在第87位，介于加勒比岛国库拉索（人口15万）和非洲的赤道几内亚（人口170万）。

（美联社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。