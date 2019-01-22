中国国足新教练的“五大挑战”

（德国之声中文网）0：3败给伊朗队，中国队止步亚洲杯八强。虽然这一成绩并不能算太差，但在与伊朗队比赛时后卫出现的多次重大失误，让里皮的告别战显得颇为狼狈。

在里皮时代结束之际，中国队在国际足联排名上位居第76位，与白俄罗斯并列，比乌干达低一位。对于志在2050年夺取世界杯的中国队来说，这个排名让人完全没有乐观的理由。

中国足协寻找里皮继任者，而外界也开始为中国足球开出各式"药方"。其中法新社就列举了中国队下一任主教练所必需面对的五大挑战。

一 高层压力

这位新任主教练必须面对来自最高层的压力。中国国家主席习近平从来不掩饰其球迷身份，并曾誓言要让中国成为足球强国。北京政府也在发展草根足球以及青训方面投入大量资源，不过要想从中获取成果，可能要等到多年之后。

二 球迷不满

法新社表示，中国球迷对于本国足球的不满情绪怎么形容都不为过分，而中国国足更是长期起来成为某种意义上的"国耻"。

去年年底，中国国家队曾先后被巴林和印度踢成0：0，之后甚至有人呼吁将其解散。而在亚洲杯被伊朗淘汰之后，中国球迷普遍情绪稳定，这也显示了他们之前对于获胜晋级的期望值其实本来就很低。

三 中国足协

而新教练还要面对的另一挑战就是如何与中国足协进行合作。许多中国球迷讨厌足协，视其为传统官僚习气严重的机构。而如果中国队下一任主教练依然是外国人，对于中国的官场语言和企业文化没有很深入的了解，那他碰到的难题就会更多。比如，在中国公开表示不满就不是一种受到欢迎的沟通方式。

中国足协最近推出的一些"雷人政策"包括送球员去军训，要求上场队员用衣服遮盖身上的刺青图案等。

四 阵容老化

在与伊朗队的比赛中，中国队首发阵容平均年龄高达29岁。中国队也是本次亚洲杯年龄最大的球队之一。队长郑智虽然已经38岁，却依然是球队中场的头号领军人物。一些中国球迷指责里皮不够信任年轻球员，而其他人则为里皮辩护说，他根本没有足够优秀的青年天才可以征召。

五 锋线疲软

在里皮执教期间，中国队平均每场进球数只有一个。这位70岁的意大利老帅也一直抱怨锋线无人可用，并将之归咎为各俱乐部普遍依赖外籍球员攻城拔寨，造成本土优秀射手成为"稀有品种"。

效力于上海上港的武磊也许是其中唯一例外，他上赛季中超攻入27球，成为最佳射手。而在他之后，排名第2到第17的16位球员全部是外国人。如果武磊"哑火"或受伤，中国队便会陷入破门乏术的局面。

石涛/叶宣（法新社）