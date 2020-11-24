 中国国药集团为新冠疫苗提交上市申请 | 科技环境 | DW | 25.11.2020

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科技环境

中国国药集团为新冠疫苗提交上市申请

中国国药集团下属的生物技术股份有限公司已向中国国家药品监督管理局提交了新冠疫苗附条件注册上市的申请。但目前该疫苗的三期临床试验结果尚未公布。

Symbolbild Covid-19-Impfstoff Frankreich

DW.COM

英国制药公司阿斯利康本周一宣布，该公司与牛津大学共同开发的新冠疫苗有效性可以达到90%。和其他一些候选疫苗相比，这款疫苗价格较为便宜，且无须在极低的温度下冷藏，因此运输便利，方便抵达世界每个角落。

美国药企Moderna宣布，其新冠疫苗三期试验有效性达到94.5%。福奇预计，针对高危人群的接种工作12月就能展开。与此同时，特朗普总统则强调，Moderna有望战胜“中国瘟疫”应归功于他的监督。

最近一个星期，德国、美国的两支团队研发的新冠疫苗分别都报告了90%以上的有效性。而此前一直被认为试图搞“疫苗外交”的中国，尽管率先进入第三期临床试验阶段，却至今没能公布具体的数据分析结果。

（德国之声中文网）据报道，中国首家新冠疫苗生产商申请批准新冠疫苗上市。据中国新华社周三（11月25日）援引中国生物技术股份有限公司（CNBG）母公司国药集团（Sinopharm）公布的消息说，作为中国疫苗的开发商，该公司已向当局提交了批准新冠疫苗上市的申请书。

与西方疫苗生产商不同的是，中国生物技术股有限公司和国药集团尚未公布任何有关疫苗有效性的详细数据，因此难以与其它疫苗进行比较。据国药集团公布的消息称，国药已经通过一项所谓的紧急计划，到上周已经对近一百万人进行了疫苗接种。报道称接种者未出现严重副作用，只有很少的人出现轻微的症状。

中国官方媒体数周以来一直在报道一些机构群体接受尚未结束临床试验阶段的疫苗试验接种情况，其中包括军人和医务人员、外交官以及国营公司的雇员。

2019年12月初，在武汉最先发现了感染了新冠病毒COVID-19的病例。最初中国应对这一新型病毒的处理方式招致很多批评。但是从今年1月底开始，中国采取了严格的封城措施，在很大程度上控制了病毒的传播。


李京慧/洪沙 （美联社）

 

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