記者手記：台北上海雙城論壇從熱鬧到冷清

台北與上海兩市的雙城論壇，今年被評為是史上時間最短，且最冷清的一次，但除了疫情的影響外，這也與兩岸官方和民眾在不同時期的想法有關。究竟雙城論壇是如何從熱鬧變成冷清，又如何顯示了兩岸關係的高低起伏。