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孙中山及其革命党同志所创建的政党，其历史可追溯到1894年。长期为中华民国执政党。2000年总统选举败选后首次成为在野党。
2008年总统选举中，马英九得到765万多票，使国民党重新执政。2016年总统选举选举失利后再次成为在野党，现为立法院第二大党。以中国国民党为首的泛蓝阵营，与以民主进步党为首的泛绿阵营并列为台湾两大政党联盟。
目前执政的民进党在11月27日的台湾九合一地方选举中惨败后，人们的注意力已经转向2024年的台湾总统选举。台湾主要政党目前呼声最高的总统人选分别是谁？
台湾周六举行九合一选举，执政党民进党遭遇重挫，蔡英文表示承担所有责任，宣布辞去党主席。美联社指出，在这场备受关注的选举中，对台海和平的担忧退居第二线，选民更关注的是空气污染、交通状况等更紧迫的国内问题。
本來是個地方選舉，但是因爲已經被拉到了“抗中保台”的層次，所以其結果被解讀將會對兩岸的關係會造成影響，如今執政縣市大幅縮減，是不是說曾經讓蔡英文創下得票紀錄的這一招已經不靈了？
台湾总统蔡英文将周末的选举作为对其领导能力的一次评量。她表示，投给她所推荐的候选人就是投给蔡英文。蔡英文也强调，这不仅是地方选举，也会决定台湾要向世界传递什么样的讯息。
美國總統拜登近來多次表態說，中國一旦進犯台灣，美國會「出兵護台」，在台灣引起了熱烈的討論和不同的反應，但是後面都有其來有自的原因。
國民黨副主席夏立言在中國軍演期間訪問中國，除了台灣總統蔡英文表達反對和失望，也有國民黨內聲音擔心影響年底地方大選。國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪，他為國民黨辯護，強調和北京溝通能確保政治和經貿利益。
台北與上海兩市的雙城論壇，今年被評為是史上時間最短，且最冷清的一次，但除了疫情的影響外，這也與兩岸官方和民眾在不同時期的想法有關。究竟雙城論壇是如何從熱鬧變成冷清，又如何顯示了兩岸關係的高低起伏。
台灣年底將舉行地方公職人員選舉，其中縣市長的候選人已經大致出爐。這場選舉被視為總統蔡英文第二任的「期中考」，也是2024大選的前哨戰。德國之聲請專家分析前瞻看點。
目前正在美国访问的台湾国民党主席朱立伦表示，九二共识是“没有共识的共识”，是“创造性模糊”。他还表示，不要给国民党贴上亲中标签，国民党是亲美政党。大陆《环球时报》前总编胡锡进在微博上评论认为，国民党如果放弃一个中国，“在岛内也将被泡沫化”。
六四天安門事件雖然當年被國民黨政府形容為「屠殺」，但是隨著時光的流逝，如今在台灣，紀念六四卻成爲非主流的活動。
国民党前主席洪秀柱今年2月与中国对台第二把手，中国全国政协主席汪洋会面。她接受德国之声专访，畅谈两人谈话的内容还有她对统独议题的想法。
中國全國政協辦公廳下的《人民政協網》14日點名兩位國民黨立委，說他們「公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流」。兩位立委如何回應?專家有甚麼看法?
中国国民党前主席洪秀柱2月4日参加北京冬奥开幕，隔一天会见全国政协主席汪洋，称期望「反『独』促统」，「加速两岸和平统一大业」。相关言论在台湾引起争论。
台湾总统蔡英文日前肯定前总统蒋经国坚决「反共保台」，国民党主席朱立伦指「蒋经国路线」就是国民党路线。国台办则评蒋经国「坚持一个中国，反对『台独』」，三方各自陈述蒋经国的不同面向，背后有何考量？
台湾知名学者、曾长期担任政治职务的庞建国教授1月11日清晨于台北家中坠亡。其生前连夜在社交媒体发表遗言:“不公不义的台湾，我生不如死！”。此事不仅引发政界广泛震惊，也引起世界范围内关注与同情台湾命运的华人学界深切悲鸣。与庞教授曾有数面之缘的德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian)亦深有感触，并由此引发对于台湾未来政治发展的深思。
台湾周日举行的两场选举结果，被视为对最大在野党国民党的沈重打击，但部分专家认为，国民党接连的选战挫败，并不能作为2022年底地方选举的指标，因为台湾的地方派系仍有一定的社会动员力。
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