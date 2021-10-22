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中国国民党

孙中山及其革命党同志所创建的政党，其历史可追溯到1894年。长期为中华民国执政党。2000年总统选举败选后首次成为在野党。

2008年总统选举中，马英九得到765万多票，使国民党重新执政。2016年总统选举选举失利后再次成为在野党，现为立法院第二大党。以中国国民党为首的泛蓝阵营，与以民主进步党为首的泛绿阵营并列为台湾两大政党联盟。

Taiwan government pardon 1270 white terror victims for the first time Date: 2018/10/5 Place: Taipei Sheraton Hotel (previous military court detention center in 1950s) Photographer & Copyrights: Kong Wing Yi@DW (IMAG6831~2.jpg), Taiwan Transitional Justice Commission (the other 2 photos) Keywords: Taiwan, Transitional Justice, White Terror, Taiwan 228 incident

台湾立委曾任情报线民 转型正义再成焦点 22.10.2021

台湾最近有关转型正义的讨论不断，民进党立委黄国书坦承曾在威权时期担任政府线民而退党，其后又传出执政党内有其他人也曾是线民。转型正义该怎麽处理这些问题？
16.01.2016 *** Bildunterschrift:Eric Chu, presidential candidate from the ruling Kuomintang (KMT), speaks to supporters as he concedes defeat in presidential polls outside the party headquarters in Taipei on January 16, 2016. Tsai Ing-wen of Taiwan's main opposition party will become the island's first female president after the ruling Kuomintang conceded defeat in polls January 16, as voters turned their backs on closer China ties. AFP PHOTO / Sandy Cheng / AFP / Sandy Cheng (Photo credit should read SANDY CHENG/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/S. Cheng

朱立伦胜选：整合国民党及提出「两岸论述」成挑战 27.09.2021

国民党新任党魁朱立伦上任後，将面临许多难题，包括整合党内看法，提出两岸论述，还得吸引年轻支持者等。国民党还有哪些挑战？
4. Mai. 2015 epa04732223 A handout photo released by Taiwan's ruling party the Chinese Nationalist Party (Kuomintang or KMT), shows Chinese President Xi Jinping (R), in his capacity as secretary-general of the Chinese Communist Party, meet with KMT Chairman Eric Chu (L) in the Great Hall of the People in Beijing, China, 04 May 2015. During the meeting, Xi said the mainland and Taiwan should expand exchanges under the 1992 consensus that there is one China and both the mainland and Taiwan belong to this 'one China', while Chu urged Beijing to allow Taiwan to join regional economic integration, like the Asian Infrstructure Development Bank, and grant Taiwan more space on the international stage. EPA/KMT QUALITY REPEAT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

新华社省略「形势严峻」 陆委会批朱立伦「迎合中共」 26.09.2021

在朱立伦国民党党主席选举胜出后，中国党和国家领导人习近平发贺电，向他表示祝贺，同时警告目前局势“複杂严峻”，呼吁国民党“为台海谋和平，为国家谋统一”。朱立伦随即回复习近平，称“望未来求同尊异”，同时批评民进党“去中”、“反中”。
05.11.2015***Chu, chairman and presidential candidate of Taiwan's ruling Nationalists, listens during a news conference at the party headquarters in Taipei Eric Chu, chairman and presidential candidate of Taiwan's ruling Nationalists, known as the Kuomintang (KMT) in Chinese, listens to a question during a news conference at the party headquarters in Taipei, Taiwan, November 5, 2015. Chu warned on Thursday that the island's ties with China will likely deteriorate if the opposition party returns to power next year. REUTERS/Pichi Chuang //// Copyright: Reuters/P. Chuang

时隔逾5年 朱立伦再次当选国民党主席 25.09.2021

台湾国民党党主席选举结果出炉，朱立伦以45.78%的得票率当选。选举当天，两岸论述仍是外界关注的焦点。
Taiwan: Innenansicht der Chiang-Kai-shek Gedächtnishalle, Taipeh. Foto vom 03. Mai 2016.

中正纪念堂蒋介石铜像将被移除 江启臣批做法如同“塔利班” 08.09.2021

台湾促进转型正义委员会对外公布台北中正纪念堂转型方案。依照转型方案，纪念堂今后将改作反省威权历史公园，堂体内蒋介石铜像将被移除。国民党主席江启臣怒批，“促转会这些作为跟塔利班没两样，不喜欢的就炸掉，这并非转型正义的宗旨”。
16.10.2015 *** A man looks at his smartphone behind the Nationalist Kuomintang Party flags at its headquarters in Taipei, Taiwan, October 16, 2015. Taiwan's panicked ruling Nationalists party will likely ditch its candidate for January's presidential election this weekend in a desperate move to avoid a trouncing by an opposition it fears could derail warming ties with China. Party members and observers say the Nationalists, known in Chinese as the Kuomintang (KMT), will use a party congress this weekend to draft in KMT chairman Eric Chu to replace Hung Hsiu-chu, a former schoolteacher whose campaign has been riddled with gaffes and political attacks. REUTERS/Pichi Chuang

国民党主席候选人民调最高 张亚中是谁? 08.09.2021

国民党即将在9月25日改选党主席，候选人包括现任主席江启臣、前任党主席朱立伦、前彰化县长卓伯源，以及台大政治系教授张亚中。在9月4日的辩论会后，外界比较不熟悉的张亚中在网路民调中大幅胜出，为什么?
Bildunterschrift:A campaign worker of Taiwan's leading opposition Kuomintang waves the party flag during a election rally in the northern city of Hsinchuang, 11 January 2008. Candidates in Taiwan made their final to woo supporters on the eve of parliamentary elections, with the party of President Chen Shui-bian trying to stave off an embarrassing defeat. AFP PHOTO/Patrick LIN (Photo credit should read PATRICK LIN/AFP/Getty Images)

国民党争取年轻世代支持 学者：两岸论述是最大挑战 16.08.2021

国民党日前举办「网红青年营」，希望强化网路声势，吸引年轻人认同，但有台湾网媒指出当天演讲冗长，缺少青年互动，遭国民党回应驳斥。作为台湾最大的在野党，在争取年轻人的支持上，最大挑战为何？
01.09.2015+++ China's President Xi Jinping (R) shakes hands with Lien Chan, former chairman of the Kuomintang (KMT), during their meeting in Beijing September 1, 2015. Lien will attend a military parade to mark the 70th anniversary of the end of World War Two in Beijing on Thursday, but as a private citizen. REUTERS/cnsphoto CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.

从连战丶洪秀柱贺中共百年看国民党困境 02.07.2021

中共庆祝建党百年，台湾关注度比起国际和中国大陆内部相对较低。而国民党内也出现不同声音，有别於党部立场，前主席连战和洪秀柱对中共百年致贺引发争议。他们为何如此积极?
On May 10, President Tsai Ing-wen addressed the Alliance of Democracies (AoD) Foundation's fourth annual Copenhagen Democracy Summit by video. (Courtesy of Taiwan's Presidential Office) via Wen-Yee

疫情打击蔡英文信任度 专家：恐影响地方选举 08.06.2021

在台湾本土疫情持续延烧之际，总统蔡英文的信任度也自2019年11月以来首次低於50％。专家分析，这波疫情带来的政治效应，恐怕会延续至2022的地方选举。
Medical workers deliver patients to another Center for a second Covid test, as Taiwan adds 333 domestic cases and 2 imported cases, in Taipei, Taiwan, 17 May 2011. The capital Taipei and New Taipei have forced non essential businesses such cinemas and book stores to close and rolled out compulsory mask wearing in outdoor areas whilst suspending large activities and encouraging people to receive Covid test and vaccination. (Photo by Ceng Shou Yi/NurPhoto)

台湾购千万「二期」国产疫苗  在野党质疑安全性 31.05.2021

台湾疫情持续蔓延，但仅约1%人口接种疫苗，疫苗供应严重不足。当局30日证实已向国内疫苗厂商采购1000万剂疫苗，惟相关措施引来在野党的质疑。
May 20th, 2020*** Taiwan president Tsai Ing-Wen swear into her second term. She emphasised in the speech the success of the government fighting against COVID-19. via Ci Zhang Photo: Office of President, Taiwan (R.O.C.)

蔡英文执政5周年 国民党指责“缺水缺电缺疫苗” 20.05.2021

今天是台湾总统蔡英文连任就职一周年。过去几个月，台湾连续出现缺水缺电、台铁事故、疫情爆发。TVBS公布的最新民调显示，民众对蔡英文的满意度从上一年就职时的61%降至41%。
A woman uses her phone while experiencing a blackout due to an outage at a power plant, in Taipei, Taiwan, May 13, 2021. REUTER/Ann Wang

高雄电厂出事故 台湾约400万户轮流停电 13.05.2021

台湾当地时间5月13日下午2时37分，位于高雄的兴达电厂因事故全厂停机，造成系统供电能力不足，整座台湾岛被迫分区轮流停电。国民党指责这是蔡英文执政以来台湾发生的第二次无预警的大停电。
The Economist Cover - The most dangerous place on Earth https://twitter.com/TheEconomist/status/1387753511446880261

台湾是“地球上最危险地区”？ 01.05.2021

《经济学人》杂志的最新封面文章称台湾是“地球上最危险的地方”，分析台海战争的后果并提出如何避免战争的建议。台湾朝野两党分别对此作出回应。
The Taiwanese style design in Chinese style ROC national day. The Taiwan “National Day”, The government designed the president building with ROC flag. 10.10.2017+++ Taiwanese National day “Double Ten” (Double Tenth Day) Photo by Chung-Lan Cheng/DW, Taipei City Taiwan

香港小学教材删除“中华民国政府” 12.04.2021

香港媒体报导，当地中小学有关历史的教科书出现紧跟内地的趋势，原来的“中华民国政府”迁台改成了“中国国民党”迁台。
Pigs are seen on a pig farm in Pingtung, Taiwan, December 14, 2020. Picture taken December 14, 2020. REUTERS/Ann Wang

台湾元旦起开放美猪牛进口 国民党望公投推翻 25.12.2020

历经朝野论战，台湾执政党于24日挟多数优势通过攸关美猪牛进口的9项行政命令，正式让美猪牛从明年元旦起开放进口。国民党为未能挡住表决向民众鞠躬道歉。
April 28, 2017 - St. Joseph, MO, United States of America - Workers on the line at Triumph Foods pork processing facility April 28, 2017 in St. Joseph, Missouri |

“秋斗”抗议美莱猪进口 国民党批民进党双标 22.11.2020

本周日，台湾工运等民间团体在台北组织年度秋斗游行。此次抗议目标指向政府进口含瘦肉精美国猪肉的决定。引人注目的是，国民党也首次参加该游行，现任主席江启臣和多名前任均现身。
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