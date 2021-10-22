孙中山及其革命党同志所创建的政党，其历史可追溯到1894年。长期为中华民国执政党。2000年总统选举败选后首次成为在野党。

2008年总统选举中，马英九得到765万多票，使国民党重新执政。2016年总统选举选举失利后再次成为在野党，现为立法院第二大党。以中国国民党为首的泛蓝阵营，与以民主进步党为首的泛绿阵营并列为台湾两大政党联盟。