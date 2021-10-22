为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
孙中山及其革命党同志所创建的政党，其历史可追溯到1894年。长期为中华民国执政党。2000年总统选举败选后首次成为在野党。
2008年总统选举中，马英九得到765万多票，使国民党重新执政。2016年总统选举选举失利后再次成为在野党，现为立法院第二大党。以中国国民党为首的泛蓝阵营，与以民主进步党为首的泛绿阵营并列为台湾两大政党联盟。
台湾最近有关转型正义的讨论不断，民进党立委黄国书坦承曾在威权时期担任政府线民而退党，其后又传出执政党内有其他人也曾是线民。转型正义该怎麽处理这些问题？
国民党新任党魁朱立伦上任後，将面临许多难题，包括整合党内看法，提出两岸论述，还得吸引年轻支持者等。国民党还有哪些挑战？
在朱立伦国民党党主席选举胜出后，中国党和国家领导人习近平发贺电，向他表示祝贺，同时警告目前局势“複杂严峻”，呼吁国民党“为台海谋和平，为国家谋统一”。朱立伦随即回复习近平，称“望未来求同尊异”，同时批评民进党“去中”、“反中”。
台湾国民党党主席选举结果出炉，朱立伦以45.78%的得票率当选。选举当天，两岸论述仍是外界关注的焦点。
台湾促进转型正义委员会对外公布台北中正纪念堂转型方案。依照转型方案，纪念堂今后将改作反省威权历史公园，堂体内蒋介石铜像将被移除。国民党主席江启臣怒批，“促转会这些作为跟塔利班没两样，不喜欢的就炸掉，这并非转型正义的宗旨”。
国民党即将在9月25日改选党主席，候选人包括现任主席江启臣、前任党主席朱立伦、前彰化县长卓伯源，以及台大政治系教授张亚中。在9月4日的辩论会后，外界比较不熟悉的张亚中在网路民调中大幅胜出，为什么?
国民党日前举办「网红青年营」，希望强化网路声势，吸引年轻人认同，但有台湾网媒指出当天演讲冗长，缺少青年互动，遭国民党回应驳斥。作为台湾最大的在野党，在争取年轻人的支持上，最大挑战为何？
中共庆祝建党百年，台湾关注度比起国际和中国大陆内部相对较低。而国民党内也出现不同声音，有别於党部立场，前主席连战和洪秀柱对中共百年致贺引发争议。他们为何如此积极?
在台湾本土疫情持续延烧之际，总统蔡英文的信任度也自2019年11月以来首次低於50％。专家分析，这波疫情带来的政治效应，恐怕会延续至2022的地方选举。
台湾疫情持续蔓延，但仅约1%人口接种疫苗，疫苗供应严重不足。当局30日证实已向国内疫苗厂商采购1000万剂疫苗，惟相关措施引来在野党的质疑。
今天是台湾总统蔡英文连任就职一周年。过去几个月，台湾连续出现缺水缺电、台铁事故、疫情爆发。TVBS公布的最新民调显示，民众对蔡英文的满意度从上一年就职时的61%降至41%。
台湾当地时间5月13日下午2时37分，位于高雄的兴达电厂因事故全厂停机，造成系统供电能力不足，整座台湾岛被迫分区轮流停电。国民党指责这是蔡英文执政以来台湾发生的第二次无预警的大停电。
《经济学人》杂志的最新封面文章称台湾是“地球上最危险的地方”，分析台海战争的后果并提出如何避免战争的建议。台湾朝野两党分别对此作出回应。
香港媒体报导，当地中小学有关历史的教科书出现紧跟内地的趋势，原来的“中华民国政府”迁台改成了“中国国民党”迁台。
历经朝野论战，台湾执政党于24日挟多数优势通过攸关美猪牛进口的9项行政命令，正式让美猪牛从明年元旦起开放进口。国民党为未能挡住表决向民众鞠躬道歉。
本周日，台湾工运等民间团体在台北组织年度秋斗游行。此次抗议目标指向政府进口含瘦肉精美国猪肉的决定。引人注目的是，国民党也首次参加该游行，现任主席江启臣和多名前任均现身。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式