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孙中山及其革命党同志所创建的政党，其历史可追溯到1894年。长期为中华民国执政党。2000年总统选举败选后首次成为在野党。
2008年总统选举中，马英九得到765万多票，使国民党重新执政。2016年总统选举选举失利后再次成为在野党，现为立法院第二大党。以中国国民党为首的泛蓝阵营，与以民主进步党为首的泛绿阵营并列为台湾两大政党联盟。
距离2024年台湾总统大选候选人登记截止日仅剩下不到一周时间，但已达成「蓝白合」共识的国民党与民众党仍因对民调解读不同，因此无法确定正副总统组合。不过，尽管存在分歧，蓝白两党仍互相表示愿意协商，让合作能够顺利进行。
台湾总统大选的战鼓已经敲响，为击败绿营赖清德，"蓝白合"紧密磋商，但就是不见登场。本文作者邓聿文认为，无论输赢，作为一个百年大党的国民党，都已经输了。
在野的台灣民衆黨表示，考慮將一名已經具有台灣身份的「陸配」列入不分區立委提名名單。這名「陸配」被指稱背景特殊，讓台灣媒體和輿論「炸鍋」。
柯文哲是目前台灣在野黨中民調最高的總統候選人，他在一場記者會談及兩岸政策時表示，中國「九二共識」當前定義不明，而「一國兩制」若是香港模式，在台灣沒有市場。在回應DW提問時，他指，提出對台新提案「是它（中國）的義務，不是我的。」
國民黨和民衆黨宣稱要在2024年台灣總統立委選舉中合作，促成「藍白合」，為兩黨共同推出總統候選人鋪路，但是從隨後各方的反應看來，反而是凸顯了兩黨之間的矛盾和缺乏互信。
台湾国防部长邱国正周四表示，已经成立了一个专案小组，从哈马斯对以色列的突袭中吸取教训，并强调台湾「备战不求战」。国民党主席朱立伦则提到「兵凶战危」，他的言论遭到了民进党立委王定宇的怒斥。
台湾总统蔡英文周二在国庆典礼上表示，和平是台湾和中国大陆之间「唯一的选项」，强调「两岸分歧须透过和平方式解决」，同时她还提到台湾在国防工业方面的进展。
国民经济陷入低迷，中美关系持续紧张，俄乌战争毫无停火迹象，在此背景下，中国党和国家领导人习近平是否会暂时搁置其"统一"台湾的计划呢？
國民黨總統候選人侯友宜在美國布魯金斯研究所就兩岸關係提出了所謂的「3D戰略」，這個論點看起來似乎四平八穩，但是細究起來卻又可能讓某些人不開心。
國民黨總統參選人侯友宜出訪美國8天，9月14日起出訪美國進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」。此行先是前往紐約會見同樣曾任警職的市長亞當斯（Eric Adams），18日則現身華府智庫「布魯金斯研究院」演說。
鴻海創辦人郭台銘28日宣布獨立參選2024年台灣總統，或將明年的大選帶入「4腳督」局面。郭台銘此舉將為選戰帶來哪些變數？北京當局、兩岸輿論又如何看待？
民进党总统参选人、现任副总统赖清德近日做出对两岸关系的表态。除了重申支持两岸现状，称台湾从现行制度而言就是一个主权国家之外，他也表示不愿与中国为敌。他还提到，与中国交流合作的前提是保有台湾自身的主权。
台北市正式宣布，国民党籍市长蒋万安本月底将访问上海，出席今年的台北上海双城论坛。这是这一活动改为线上形式3年后，首次恢复实体举办。
2024台灣總統大選倒數半年，柯文哲、侯友宜、郭台銘還有他們的支持者打成一團，本來應該一對三的民進黨候選人賴清德，好像可以好整以暇地看他們三家互打，某些媒體甚至說是「保送當選」，但實際情況未必如此。
台湾鸿海创办人郭台铭在《华盛顿邮报》撰文，批民进党及其总统候选人赖清德对"九二共识"必除之以后快。郭台铭称，唯有在"一中各表"框架下，与中国共同推进，才能达到目标。台陆委会批郭台铭"不是完全不瞭解中共對臺的政治圖謀，就是故意美化中共消滅中華民國、併吞臺灣的企圖"。
台灣總統大選參選人柯文哲日前拋出「重啟兩岸服務貿易協議」的討論，民進黨參選人賴清德反擊「台灣不應再次接受走向大陸的回頭路」。選舉在即，服貿這個大約10年前的議題，為何又成為台灣的討論焦點？
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