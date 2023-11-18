柯文哲：提出對台新方案是中國義務

柯文哲是目前台灣在野黨中民調最高的總統候選人，他在一場記者會談及兩岸政策時表示，中國「九二共識」當前定義不明，而「一國兩制」若是香港模式，在台灣沒有市場。在回應DW提問時，他指，提出對台新提案「是它（中國）的義務，不是我的。」