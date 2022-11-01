中国国有银行出手 千亿资金救房企

（德国之声中文网）中国最大的几家商业银行近日分别与一批大型房企签约提供意向融资。据路透社报道，涉及总金额超过一千亿美元。此举旨在缓解中国房地产行业流动资金紧缺的困境，配合其他支撑房市的调控措施，已经引发了房地产股的反弹。

据《证券时报》报道，11月24日，中国工商银行与华润、万科、绿城、龙湖、金地、碧桂园等共12家全国性房地产企业签订战略合作协议，提供意向性融资总额达6550亿元。同一天，中国建设银行也同8家房企签署合作协议。而前一天，农业银行已同5家房企签署银企战略合作协议，交通银行向万科集团、美的置业提供授信意向额度超千亿元；中国银行为万科集团提供不超过1000亿元授信额度。

有部署的大量流动性资金注入房地产行业，使主要开发商的股票在周四得到了提振。

自中国政府去年对房地产市场推出一系列监管措施，以防止开发商过度借贷后，该行业陷入了债务不断增加、违约、销售放缓和暂停建设的恶性循环。今年以来中国疫情反复导致的防控措施拖累经济，也对房市产生了负面影响。

河南爛尾房項目殘局難收

为了缓解流动性紧张，中国央行周三（11月23日）从保持房地产融资平稳有序、做好“保交楼”金融服务等六方面提出16项具体措施。被称为楼市“金融十六条”的政策，《证券时报》分析，这是多措并举“支持优质房企融资“,因此是国有大银行密集授信房企的一个背景。通知提出，要稳定房地产开发贷款投放，对国有、民营等各类房地产企业一视同仁，缓解民营房企信用快速收缩问题。

投资者不看好中国房市

投资银行高盛(Goldman Sachs)集团表示，中国对新冠病毒的零容忍态度，将使近期支持房地产市场的措施所带来的预期效益得不到充分发挥。高盛首席中国经济学家闪辉(Hui Shan)周三(11月23日)在接受彭博电视台采访时表示：“由于新冠清零政策，所有正在进行的房地产宽松政策可能不会催化房地产行业的复苏。” 高盛分析师王逸周一(11月21日)在一份报告里写道，随着越来越多的潜在买家在近期政府调控房产市场后持币观望，开发商与地产中介预计明年2月或3月将开始降价。

据香港《南华早报》报道，越来越多的业主计划从他们的房产中套现并离开中国大陆，例如上海房市的下滑在继续下去。上海市房地产交易中心网站的数据显示，截至10月底，上海约有135,400套二手房待售，比一个月前增加了7.8%。这一数字比2021年底高出近30%。

根据国家统计局的数据，10月份上海的二手房价格比上个月下降了0.4%，这是自2021年11月以来该市房地产价格首次出现月度环比下降。当地经纪人说，业主将不得不把他们的要价降低10%以吸引买家。

（路透社、南华早报、证券时报）

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