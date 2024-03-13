中国国开行又一高官落马 退休已8年

（德国之声中文网）中国国家主席习近平掀起的反腐风暴已经席卷到金融业。最新一位落马的金融业高官是中国国家开发银行原党委委员、副行长李吉平。他涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

正在接受调查的李吉平退休已有8年时间。

据中国媒体报道，曾经和李吉平同时期共事的领导班子成员已有多人被查，原为中国国家开发银行党委书记、董事长的胡怀邦，以及原副行长王用生、周清玉（彼时为纪委书记）均已落马。其中，王用生在退休5年后被查，周清玉在担任副行长期间被查，距离正式退休仅剩两个月。

法新社指出，2012年，习近平上台以来对根深蒂固的腐败现象进行了全面打击。

支持者表示，这一举措促进了廉洁治理，但批评者认为，这也是习近平清除政治对手的一种方式。

最近一段时间，反腐败运动将视点越来越多地放到金融和银行界。

上个月，湖南省常德市中级人民法院宣判，前招商银行行长田惠宇受贿财物人民币2.1亿元、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息罪名成立，判处田惠宇死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

国开行是在这轮反腐运动中落马官员数量最多的银行。今年1月，前国开行党委委员、副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款案一审宣判。何兴祥获刑20年，并处罚金510万元。

国开行原党委委员、副行长周清玉涉嫌受贿，去年12月被正式逮捕，移送检察机关审查起诉。该案正在进一步办理中。

（法新社等）

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