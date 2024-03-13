 中国国开行又一高官落马 退休已8年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

政治

中国国开行又一高官落马 退休已8年

中国国家开发银行成为中国本轮金融反腐运动中落马官员数量最多的金融机构。最新一位落马的金融业高官是国开行原党委委员、副行长李吉平。正在接受调查的李吉平退休已有8年时间。

中国国家开发银行原党委委员、副行长李吉平

中国国家开发银行原党委委员、副行长李吉平

（德国之声中文网）中国国家主席习近平掀起的反腐风暴已经席卷到金融业。最新一位落马的金融业高官是中国国家开发银行原党委委员、副行长李吉平。他涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

正在接受调查的李吉平退休已有8年时间。

据中国媒体报道，曾经和李吉平同时期共事的领导班子成员已有多人被查，原为中国国家开发银行党委书记、董事长的胡怀邦，以及原副行长王用生、周清玉（彼时为纪委书记）均已落马。其中，王用生在退休5年后被查，周清玉在担任副行长期间被查，距离正式退休仅剩两个月。

法新社指出，2012年，习近平上台以来对根深蒂固的腐败现象进行了全面打击。

支持者表示，这一举措促进了廉洁治理，但批评者认为，这也是习近平清除政治对手的一种方式。

最近一段时间，反腐败运动将视点越来越多地放到金融和银行界。

上个月，湖南省常德市中级人民法院宣判，前招商银行行长田惠宇受贿财物人民币2.1亿元、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息罪名成立，判处田惠宇死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

国开行是在这轮反腐运动中落马官员数量最多的银行。今年1月，前国开行党委委员、副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款案一审宣判。何兴祥获刑20年，并处罚金510万元。

国开行原党委委员、副行长周清玉涉嫌受贿，去年12月被正式逮捕，移送检察机关审查起诉。该案正在进一步办理中。

（法新社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中纪委发文誓言反腐 16次提"金融"

2月23日，中共中央纪委发表《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》一文，16次提到"金融"，8次点名央企，誓言要坚决查处政治问题与经济问题交织的腐败，标志着习近平的反腐运动正越来越多地转向企业和金融部门。

中国金融系统又一“老虎”被逮捕

中国光大集团股份公司原党委书记、董事长唐双宁涉嫌贪污、受贿一案被移送检察机关审查起诉。中国最高人民检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪对唐双宁作出逮捕决定。

相关内容

230975.jpg Riot police cordon a road in Mong Kong, Hong Kong, on May 27, 2020, rounding a hundred of people, including students and elderlies were asked to back face the crowd, and were sent away by police vehicles. Protesters take to streets in various districts of Hong Kong on Wednesday in protest of Beijing s plan to impose national security law in the city. Chilam Wong/EyePress EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxNOTxINxCHNxHKGxTPE Copyright: xx 230975 x eyepress100551

习近平的打压如何让香港经济“很受伤” 11.03.2024

继《香港国安法》后，中国新23条的立法或将进一步导致更多跨国公司选择离开香港。香港作为作为国际金融中心的时代已经过去，还是正在转型扮演新的角色？香港金融业到底有多受伤？

04/03/2024 *** Chinese President Xi Jinping attends the opening session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 4, 2024. REUTERS/Florence Lo

中国经济何处去？习近平要推"新质生产力" 07.03.2024

为了使中国经济走出当前的疲软状态，中国党和国家领导人习近平呼吁推动"新质生产力"的发展。那么，什么是新质生产力，它又新在哪里呢？

HUZHOU, CHINA - JULY 17, 2023 - Industrial robots work on a wipes packaging line at the smart factory of a cosmetics company in Huzhou city, Zhejiang province, China, July 17, 2023. In recent years, the enterprise has applied new information technologies such as the Internet of Things, artificial intelligence, intelligent warehousing, and 5G to build a new intelligent, digital, and automated smart factory. The high-end and differentiated wipes are exported to nearly 80 countries and regions such as the United States, Europe and Japan. (Photo by Costfoto/NurPhoto)

客座评论：“新质生产力” 是一贴圣药吗？ 10.03.2024

在两会期间，习近平的“新质生产力”一概念更是成了一个无人不提及的亮眼的词汇。参会的人又是解读释义，又是歌颂赞扬。 但它是否能解决当今中国的经济问题的一贴好药，还是值得质疑。

媒体看中国

“为习举办、受习恩赐的一场峰会”

德语媒体：没有高潮的习峰会

中国人大会议如期结束后，德语媒体评论指出，在党统领一切、习近平统领党的时代，中国的政治固化和经济开放已成为不可调和的矛盾。