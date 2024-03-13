中国国开行又一高官落马 退休已8年

中国国家开发银行成为中国本轮金融反腐运动中落马官员数量最多的金融机构。最新一位落马的金融业高官是国开行原党委委员、副行长李吉平。正在接受调查的李吉平退休已有8年时间。
（德国之声中文网）中国国家主席习近平掀起的反腐风暴已经席卷到金融业。最新一位落马的金融业高官是中国国家开发银行原党委委员、副行长李吉平。他涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
正在接受调查的李吉平退休已有8年时间。
据中国媒体报道，曾经和李吉平同时期共事的领导班子成员已有多人被查，原为中国国家开发银行党委书记、董事长的胡怀邦，以及原副行长王用生、周清玉（彼时为纪委书记）均已落马。其中，王用生在退休5年后被查，周清玉在担任副行长期间被查，距离正式退休仅剩两个月。
法新社指出，2012年，习近平上台以来对根深蒂固的腐败现象进行了全面打击。
支持者表示，这一举措促进了廉洁治理，但批评者认为，这也是习近平清除政治对手的一种方式。
最近一段时间，反腐败运动将视点越来越多地放到金融和银行界。
上个月，湖南省常德市中级人民法院宣判，前招商银行行长田惠宇受贿财物人民币2.1亿元、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息罪名成立，判处田惠宇死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
国开行是在这轮反腐运动中落马官员数量最多的银行。今年1月，前国开行党委委员、副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款案一审宣判。何兴祥获刑20年，并处罚金510万元。
国开行原党委委员、副行长周清玉涉嫌受贿，去年12月被正式逮捕，移送检察机关审查起诉。该案正在进一步办理中。
（法新社等）
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2月23日，中共中央纪委发表《坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》一文，16次提到"金融"，8次点名央企，誓言要坚决查处政治问题与经济问题交织的腐败，标志着习近平的反腐运动正越来越多地转向企业和金融部门。