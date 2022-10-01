中国国庆 台湾政治团体「一个节日两种过法」

（德国之声中文网）1949年10月1日是中共前最高领导人毛泽东宣布成立中华人民共和国的日子，在国共内战中被打败的中华民国政府和国民党党员在同年底逃到台湾，至今仍偏安在台湾岛上。现任的台湾政府在中国国庆期间没有任何正式的纪念活动，因为台湾将其国庆日订于10月10日，也就是中华民国成立的日子。

但是，台湾的一些团体会在十一国庆之际齐聚一堂，一部分人为自己是中国人感到自豪，另一群人则对北京向台湾施加的威胁感到气愤，特别是在今年8月，中国解放军在台湾附近举行军事演习之后。

合唱中国国歌、升五星旗

在台湾南部城市台南的农村地区，台湾人民共产党的200多个党员出席了聚会，其中大多数是老年人。这些人在10月1日当天，一起合唱中国国歌、升起五星旗。

该党并非主流政党，也未在政府中拥有民选代表，党主席林德旺表示，尽管前阵子解放军的军事演习受到台湾所有主流政党的谴责，但他认为中国并没有对台湾产生威胁。 67岁的林德旺说：「演习对台湾有好处，因为它们在国际上展示了中国的强大军事力量。」

军演试射地点烧中国国旗

在政治光谱另一端，支持台湾独立的台湾基进党周六前往中国8月军演时试射地点，并焚烧中国国旗表达不满。台湾基进党主席陈奕齐率该党24名市议员参选人喊着「台湾人民不投降！」等口号。

陈奕齐强调，烧五星旗并不是在挑衅中国。他表示，除了向中国宣示，台湾人民绝对有抵抗意志外，也要告诉台湾人民，国民党所宣传的投降主义，才是未来战争最可能发生的根源，「只有强韧的抵抗意志和决心，才是捍卫和平最好的表现！」

六成民众自认为台湾人

中共政权一直以来将台湾视为中国的一部分，中国国家主席习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉。但台北政府则极力反对，称北京无权要求台湾，也无权代表台湾人民说话。根据今年七月台湾政治大学公布的民调，超过六成的台湾民众认为自己是台湾人，自认为是中国人的占2.4%，另外有大约三成受访者认为，自己既是台湾人也是中国人。

今年8月美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

（综合报导）

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