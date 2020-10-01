中国国庆黄金周“报复性消费”反弹明显

（德国之声中文网）据美联社引述中国文化和旅游部公布的测算数据报道，今年10月1日开启的国庆节小长假期间，大约有6亿多中国人选择出门旅行，占全国总人口的45%。8天的假期给中国国内旅游带来4543.3亿元的收入。但与去年同期相比，中国出行旅客人数依然减少了21%，消费总量也减少了30%。

受到新冠疫情的影响，尽管今年中国国情期间的消费量没有完全恢复到去年同期的水平，但是现有数据还是显示出消费已出现反弹。

今年1月春节前夕，新冠疫情在武汉大爆发，之后病毒蔓延到中国几乎所有省份，国民的出行开始受到严格限制。今年5月劳动节小长假期间，中国国内旅游收入较上一年相比减少了近60%。

普华永道中国内地消费市场行业主管合伙人叶旻在接受美联社采访时说：“由于疫情已经适当地得到控制，中国政府又推出了有利于消费的各种政策和刺激措施，所以中国消费者的信心得到显著恢复，商业活动也比预期恢复得要快。” 她说：“国庆黄金周的旅游和消费数据显示，中国国内的消费情况正在恢复。特别是过去几个月消费者无法出门旅行，他们通过‘报复性消费’的方式弥补过去一段时间（不能出门）的遗憾。”

中国央视报道称，一些原本通常利用假日前往香港或者韩国购物的内地消费者，由于疫情之下出境仍受限，改去海南免税店消费。据中国海关总署公布的数据，海南免税店国庆8天销售额超10亿，同比增长近150%。

今年7月1日，海南省提高了推出了包括提高免税购物额度在内的离岛免税新政，希望以此能吸引更多的国内游客，提升自己同欧洲及亚洲其它消费中心竞争的竞争力。

今年8月16日以来，中国没有再出现本土确诊病例，中国国内的防疫管制措施也相应调正放宽。

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另据中国财新网报道， 随着中国国内服务业加速恢复，10月9日公布的9月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.8，较8月提高0.8个百分点，连续五个月处于扩张区间， 且增速为三个月来最显著，同时也是过去十年来最高增速之一。

报道称， 中国服务业企业继续乐观预期未来一年经营活动会有增长。业界普遍认为，“疫情一旦结束，全球经济状况将会转强，客户需求会上升”。

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