 中国国庆日 38架次军机突入台湾空域 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2021

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中国国庆日 38架次军机突入台湾空域

台湾国防部10月1日连发两次通告，指出当天日间和夜间分别有25架次、13架次解放军各型飞机闯入“西南防空识别区”。这也是近年来中国军机单日突入台湾空域的最高纪录。

China Kampfjet Shenyang J-16

台湾空军今年早些时候拍摄的中国歼16战斗机

(德国之声中文网) 台湾国防部首先在10月1日傍晚发布消息，指出当天共计有18架次歼16战斗机、4架次苏30战斗机、2架次轰6轰炸机、1架次运8反潜机进入"西南防空识别区"。从公布的飞行航迹图来看，这些战机的活动区域较为接近东沙群岛。

而在同一天深夜，台湾国防部再次发布消息，指出当天夜间又有10架次歼16战斗机、2架次轰6轰炸机以及1架次空警500预警机突入台湾空域。从飞行航迹来看，空警500预警机主要在东沙群岛附近空域活动，而歼16、轰6机群则从台湾西南空域一直绕飞到东南空域，然后再循原路返回。

台湾国防部表示，空军派遣了空中巡逻兵力应对上述突入台空域的军机，并配合广播驱离、防空飞弹追监等措施。台湾《自由时报》也报道称，10月1日晚上，台中、嘉义、澎湖、花莲等地的民众均听到当地空军基地战机紧急起飞的声音。

Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz

台湾空军2020年9月拍摄的中国运8反潜机

苏贞昌谴责中国“破坏和平”

单日38架次中国军机突入台湾空域，也创下了台湾国防部发布相关统计数据以来的新高。此前的最高纪录发生在今年6月15日，当天共计有28架中国军机闯入台湾空域

台湾行政院长苏贞昌10月2日表示，中国"一直穷兵黩武、破坏区域和平"，有很多"鸭霸行为"，但这样的做法"已经越来越被世界唾弃"。中央社则引述台湾空军前副司令张延廷指出，北京方面今年没有举办大规模国庆活动，反而将焦点转移到台湾西南空域，显示出"中共面临国内'小粉红'的压力，必须对台展现强硬姿态，以向大陆14亿人交代"。张延廷还认为，此次军机活动和正在亚太地区集结的美国、英国、日本、澳大利亚海空军有关，"与这四个国家角力。"

中国大陆并未有任何官方机构对此次军机行动置评。《环球时报》等中国官媒也只是引述了台湾媒体的相关报道。

另据台湾《自由时报》消息，10月2日上午，又有一批中国军机进入台湾西南防空识别区。不过，截至发稿时为止，台湾国防部暂未发布相关信息。

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