 中国国家统计局公布10月PMI继续低于临界点 | 经济纵横 | DW | 01.11.2021

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经济纵横

中国国家统计局公布10月PMI继续低于临界点

中国国家统计局最新公布的今年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。而财新公布的同期PMI则录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。

China Fabrik

（德国之声中文网）10月31日，中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了10月中国采购经理指数（PMI）。今年10月，制造业采购经理指数为49.2%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于收缩区间；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.4%和50.8%，比上月下降0.8和0.9个百分点，但仍处于扩张区间。

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经济增速回落、多地拉闸限电导致制造业受挫、资产相当于中国GDP2%的恒大集团深陷财务泥潭、监管部门对一些行业出重拳引发收紧民营企业猜测......有关中国经济的负面新闻频频登上头条，中国经济态势与前景已到了令人担忧的地步吗？本台记者采访了德国基尔世界经济研究所高级研究员、来自台湾的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu)博士。

在限电限产及恒大债务风暴等多重危机下，中国经济增长也受影响。中国国家统计局公布，中国第三季GDP年比成长率为4.9%，比路透社综合43间机构预期的5.2%来得低。

中国辽宁省工信厅两周内5次发布严重缺电II级橙色预警。能源危机凸显了削减全球经济对化石燃料的依赖的难度。

低于预期的中国第三季GDP4.9%的增长引起了德语媒体关注。《法兰克福汇报》认为，中国的经济增速很快就会再次上升，但中国的共同富裕在很长一段时间内仍将是一个梦想。《南德意志报》则指出，由于经济增长放缓，电力不足，北京暂时把气候目标扔到了一边。

这些指标作为中国经济发展趋势的晴雨表备受关注。分析师们警告说，随着生产企业努力应对电力紧缩、材料短缺和成本激增等一系列问题，生产活动可能会进一步放缓。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析指出，10月PMI下降主要是受供电紧张、原材料价格上涨等影响。

美联社报道指出，9月以来，中国地方政府一直在加倍努力实现中央政府制定的控制能源消耗目标，以确保中国的碳排放在2030年达到峰值。工厂和企业被指令减少甚至暂停生产。

从行业情况看，纺织、非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数在10月均位于45.0%以下收缩区间，供需两端景气水平较低。

11月1日公布的2021年10月财新中国制造业PMI录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。2020年5月以来，这一指数仅在2021年8月落入收缩区间，显示制造业总体保持扩张态势。

从财新中国制造业PMI看，10月制造业运行呈现需求强、供给弱的特征。生产指数较9月下降，连续3个月位于收缩区间。调查企业普遍反映，限电、原材料短缺和成本上扬等因素在四季度初制约了产出。

财新指数倾向于关注较小的出口型企业，而中国国家统计局的官方PMI更关注大型企业。

观看视频 02:58

中国力推产业链优化升级

（美联社、财新网）

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