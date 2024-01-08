 中国国安部称破获英国军情六处间谍案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2024

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时政风云

中国国安部称破获英国军情六处间谍案

中国国家安全部周一（1月8日）表示，境外某咨询机构一位黄姓负责人在2015年被M16“吸收”与之建立了“情报合作关系”。黄某英方提供机密级国家秘密9份、秘密级国家秘密5份、情报3份，目前已被采取刑事强制措施。

英国对外情报机构军情六处（MI6）在伦敦的大楼

英国对外情报机构军情六处（MI6）在伦敦的大楼

（德国之声中文网）中国国家安全部周一（1月8日）表示，一家外国咨询公司的负责人被发现为英国对外情报机构军情六处（MI6）从事间谍活动。

中国国安部在其微信公众号发布消息称，境外某咨询机构一位黄姓负责人在2015年被M16"吸收"与之建立了"情报合作关系"。M16指使黄某多次入境中国，"指导其以公开身份为掩护，为英方刺探搜集涉华情报，物色人员供MI6策反"。

该消息称，经保密部门鉴定，黄某英方提供机密级国家秘密9份、秘密级国家秘密5份、情报3份。

该消息还称，MI6还在英国等地对黄某进行"专业情报培训"，配赋"专用间谍器材"进行情报交联。

国安部表示，国家安全机关及时发现黄某从事间谍活动的犯罪证据，依法对其采取刑事强制措施。

该声明没有提供黄的身份或上线的进一步细节，也未透露他们目前的状况或下落。

英国驻北京大使馆请法新社向伦敦外交部发出置评请求，但对方未有立即回应。 

中国近月公布数起涉嫌间谍案

近几个月来，中国和英国就所谓的间谍活动及其对国家安全的影响相互指责。

英国军情六处负责人理查德·摩尔（Richard Moore）

英国军情六处负责人理查德·摩尔（Richard Moore）

英国政府警告称，中国间谍正越来越多地将目标对准其官员，北京方面否认了这一指控。

英国国会的一名研究人员去年根据《官方保密法》被捕，他随后否认为北京从事间谍活动。

近几个月来，中国还公布了其他几起涉嫌间谍案件。

今年5月，中国当局以间谍罪判处78岁的美国公民梁成运终身监禁，不过北京方面没有提供有关此案的实质性细节。

10月，中国国安部公布了另一名侯姓的间谍的故事，他被指控向美国发送了几份秘密和机密文件。

中国去年还对一系列知名咨询、研究和尽职调查公司进行了突击搜查。

去年5月，中国国安当局搜查了美国咨询公司凯盛融英（Capvision）在上海、北京、苏州和深圳等地的办事处，称其对国家安全构成重大风险隐患；4月，美国咨询公司贝恩（Bain&Co）上海办事处的工作人员遭到警察上门问话调查；3月，美国企业尽职调查公司美思明智（MintzGroup）的北京办事处遭突击搜查，5名中国员工全遭拘留。

美国政府及美国商会警告称，这些突击搜查损害了投资者信心和在华外资企业的运营。

（法新社）

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