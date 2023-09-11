 中国国安部：梁成运为美国收集情报30余年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2023

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中国国安部：梁成运为美国收集情报30余年

具有香港和美国公民身份的梁成运因间谍罪已于今年5月在苏州被重判终身监禁。中国国安部周一公布了他的案情。

China Polizei - Polizist - Symbolbild

（德国之声中文网）周一（9月11日）中国国安部公布了梁成运案情细节，指出梁1989年被美国情报机关招募后为美方从事间谍活动。梁成运现年78岁，英文名为John Shing-Wan Leung，拥有香港以及美国公民双重身份，被捕前担任美国得州和统会主席，被称为"爱国侨领"。

2020年年底，当时国际航班已停运，梁成运使用多本身份证件经香港中转来到内地，次年4月15日被捕。

今年5月15日，中国江苏省苏州市中级人民法院一审公开宣判，认定梁成运犯有间谍罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币50万元。

根据中国国安部微信公众号，1989年，美间谍情报机关与梁成运正式签订"合作协议"，将他招募为线人，约定秘密联络方式，承诺每月支付1000美元，并根据业绩发放奖金。同年，梁成运加入美国籍。

中国国安部还指出，为了包装梁成运在美国的社会形象，美方为其打造"人设"，虚构了其在英国就读大学、在联合国担任官员、去越南参战等履历，还要求他主动向美国州议员捐款以抬高身价。

为了提升梁成运在华人华侨中的影响力，美方提供资金，指挥他通过捐款等方式担任了多个华侨社团的会长、荣誉会长、理事长。

该文列举梁成运使用贴靠刺探、监控窃密以及钓鱼执法等手段从事间谍，并在数名美国间谍的指挥下，梁成运为美间谍情报机关搜集大量涉华情报。美间谍情报机关总部负责人授予他"功勋奖牌"。

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新版《反间谍法》已生效

今年7月1日生效的修订版《反间谍法》不仅扩大了国安单位的执法权限，还扩大了间谍活动的定义。新法禁止转让任何与国家安全有关的信息，包括网络攻击。根据该法，被视为威胁国家安全的间谍活动可能导致10年至终身监禁。

梁成运被判的消息公布后，美国驻北京大使馆今年5月15日表示，"国务院没有比海外美国公民的安全和保障更优先的事项。出于对隐私的考虑，我们不便做进一步的评论"。

就在中国新版《反间谍法》生效前一天，美国国务院发出旅行警告，建议美国公民重新考虑前往中国的旅行，原因是中国存在对本国法律（包括出境禁令）的任意执行和错误拘留的风险。

（综合报道）

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