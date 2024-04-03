中国国台办:愿帮台湾救灾 网民:请派解放军

（德国之声中文网）中国国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲在4月3日的台湾强烈地震后表示，“大陆有关方面高度关切，向受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，将密切关注灾情和后续情况，愿提供救灾协助。”

同样处理两岸事务的台湾陆委会很快就回应说，“对于陆方的关切表示感谢，这次地震没有需要陆方协助救灾的需求。”

尽管中国大陆与台湾在政治上严重对立，但是在发生严重自然灾害时，相互提供援助亦是常态。2009年8月，台湾遭遇强台风及其引发的严重水灾侵害时，中国大陆方面就提供了大量捐款和赈灾物资，根据台湾陆委会的统计，总额近新台币40亿元（约合人民币9亿元）。一年后，台湾陆委会也表示，捐出100万美元协助中国大陆甘肃舟曲等地严重洪灾之后的冲击按工作。再早前的2008年汶川地震，台湾政府、民间总捐款金额高达88亿新台币（约合人民币20亿元），且台湾红十字会也派出搜救队前往四川。

史海钩沉：二十五年前的“救灾外交战”

不过，两岸救灾互助的力度也和政治形势密切相关。前述的台湾风灾、甘肃洪灾皆发生在国民党籍的马英九担任台湾总统、两岸政治关系相对缓和的时期。民进党籍的蔡英文当选总统后，两岸领导人或者官方机构虽然依然会在2016年高雄地震、2021年河南洪灾期间互致慰问，但是实质性的物资援助或者捐款力度明显减小。

4月3日发生的地震，也是台湾1999年9月21日以来遭遇的最强震。当年发生在台湾中部的7.3级地震共造成2400余人罹难、1.1万余人受伤、5万余栋房屋全毁、5万余栋房屋半倒，迄今依然是二战之后台湾所遭受的最严重自然灾害。在地震之前一个半月，时任总统李登辉刚刚发表“两国论”，两岸政治关系高度紧张。官方背景的中国红十字会在地震次日就表示，“任何国际红十字会要捐助给台湾地震的款项和救灾物资，都必须得到中国红十字会同意，甚至任何国家要援助台湾地震，也应征得中国红十字会的允许方可援助”。时任中国红十字会秘书长孙爱民说，一个国家只能有一个红十字会组织，中国红十字会代表中国，因此台湾红十字会是在中国红十字会之下，“中国大陆没有刁难的意思，只是不想在国际上造成两个国家。”时任台湾外交部长胡志强表示：“有些国家被迫在派救难团赴台前征询北京方面，但其迟迟不予回应，有些国家仍依计划飞台，但的确有些国家就取消赴台救援计划。”他还指责北京当局在救灾时刻依然通过联合国等场合“打压台湾、以外交手段影响国际救援队伍来台协助救灾”，其行径只能以“趁火打劫”来形容，“我们绝不欢迎，任何附带政治动机及条件的协助。”

中国网民要求解放军登岛救灾

在新浪微博等中国社交媒体上，许多网民也在相关新闻条目的评论区对台湾受灾民众表示慰问。从数量上来看，超过半数的点评内容都类似于“祝愿平平安安”、“讨厌归讨厌，愤怒归愤怒，还是祝台湾平安”。不过，从获得点赞数量来看，“人均GDP三万美金、让他们自己解决”、“国台办只会慰问”甚至“救灾难道不应该派解放军登岛啊”的评论具有最高的热度。DW发稿时，中国国台办已经关闭了台湾地震相关微博帖文下的评论区。

（综合报道）

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