中国国台办感谢台湾向灾区表达慰问

（德国之声中文网）中国国台办在其微博账号发布消息称，“国台办发言人朱凤莲7月22日表示，台湾有关方面和各界人士通过各种形式向灾区表达关切慰问，一些台资企业向灾区捐款捐物。我们对此表示感谢。” ​​​​

此前，据多家台湾媒体报道，台湾总统府发言人张惇涵周三（7月21日）转达蔡英文总统的慰问与关切。张惇涵说，除了向不幸过世的人员及家属表示哀悼，总统也期盼受灾的地区早日脱离洪害，恢复正常生活。

台湾陆委会周三也表达了慰问与关切。陆委会表示，因受极端气候影响，大陆近日来连续暴雨频发，范围不断扩大，在许多地区酿成灾害及人员伤亡，陆委会对受灾伤亡的陆方民众，表达慰问与关怀，也将持续关注灾情，希望受灾的民众平安健康，受损的家园得以早日重建。

此外，据三立新闻消息，周四台湾行政院长苏贞昌指出，中国河南16日遭遇极端暴雨，3天的降雨量相当于1年的降雨量，造成25人死亡、7人失联、124万人受灾，看到这样的情形，深感不舍，特别致意、表示关切并献上祝福，希望受灾的民众、家属都能够早日恢复正常生活。

海基会已联系当地台商了解相关情况。

台湾国民党主席江启臣周三在中常会期间也对河南洪灾表达慰问关心，他表示，极端气候的影响遍布全球，中国大陆河南等地以及欧洲西部包含德国、比利时等国家，也接连出先暴雨、洪荒灾情，威胁当地人民生命、财产安全，他说，“我也代表中国国民党，表达慰问与关心，期盼灾情缓解，早日恢复正常生活”。

截至到目前，中国河南省因特大暴雨造成的洪灾已夺走33人的生命，8人失联。

自2016年蔡英文当选台湾总统后，两岸关系持续恶化。这一背景下，台湾政府对中国大陆受灾表达善意同情之意，受到广泛关注。

豪雨之后郑州出现严重内涝 大水冲破防水墙 中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

豪雨之后郑州出现严重内涝 历史罕见的超强降雨 据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

豪雨之后郑州出现严重内涝 部分地区停电 城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 百万受灾人口 25人丧生 周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

豪雨之后郑州出现严重内涝 天气预报有偏差 气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 驰援力量赶到 周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

豪雨之后郑州出现严重内涝 企业捐款超过10亿元 洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

豪雨之后郑州出现严重内涝 千年一遇？ 此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。



(综合报道)

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