中国国台办主任宋涛会晤台湾前总统马英九

（德国之声中文网）中共中央国台办主任宋涛3月30日晚在武汉同前来祭祖的前台湾总统马英九进行了会面。宋涛首先向马英九转达了习近平主席的问候，并说"欢迎马英九先生回家"。

他说，马英九先生素有民族情怀和振兴中华的信念，为两岸关系发展做出了重要贡献。他赞扬道，马英九在任内与大陆一道，在坚持"九二共识"、反对台独的基础上推动两岸关系发展。

宋涛在讲话中多次提到两岸是"一家人"，有共同的文化，他说，"我们是一家人，谁也不能把我们分开"。在最后，宋涛说，"两岸都是中国人，是一家人，家里的事情好商量、多商量。我们愿意广泛听取台湾同胞的意见。借此机会，我愿听取马英九先生的意见。"

接下来，马前总统拿出准备好的讲稿开始发言。他首先请宋涛代为转达对习近平先生的问候。

马英九说，"我今年将满七十三岁，能够踏上大陆土地，明天就即将到我的湖南老家祭祖，看看父母当年的足迹，对我个人意义重大。我们中华文化讲究慎终追远，我想在座各位都能理解"。

宋马会晤大厅

强调九二共识

马英九认同两岸皆属中华民族，肯定"九二共识"，但他没有抨击"台独"，而是谈论成果："在我任内，两岸拥有共同政治基础"九二共识"，能够实现三通直航，两岸交流畅通，这让两岸人民都受惠。"他说，有了"九二共识"，两岸才能搁置争议，共创双赢，共同追求和平发展。

马英九表示，历史遗留的错综复杂的关系以及种种衍生下来的问题，都无法一蹴而就地得到解决，"需要双方在交流协商过程中，面对现实、累积成果、培养互信"。

马英九在南京中山陵

尽一切可能避免战争

马英九在武汉说，目前的两岸形势很令人遗憾，"这些年来，两岸因为政治纷扰与疫情因素，各项交流中断已数年，两岸人民敌意上升。"但民间支持交流，在马英九宣布访问大陆前，台湾一项民意调查显示77%的民众肯定与支持两岸交流。

马英九认为，"两岸主事者共同的责任，是凡是有利于两岸人民福利的事都要做，凡是有利于增进两岸和缓的机会都要争取。两岸一定要维持交流，共同合作，尽一切可能避免战争冲突，致力振兴中华，才能让彼此有更安全、更美好的未来"。

按计划，马英九的祭祖计划共为12天，飞抵上海后，立即转赴南京，在那里谒拜中山陵，之后前往武汉，最后将在老家湖南祭祖。

台湾:现总统出访美洲 前总统飞往中国大陆

(综合报道)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。