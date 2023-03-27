中国国台办主任宋涛会晤台湾前总统马英九

以祭祖之名首次访问中国大陆的前台湾总统马英九在武汉会晤国台办主任宋涛。马英九表示，目前两岸交流中断，民间敌意上升，但两岸领导者必须尽一切可能避免战争冲突。
（德国之声中文网）中共中央国台办主任宋涛3月30日晚在武汉同前来祭祖的前台湾总统马英九进行了会面。宋涛首先向马英九转达了习近平主席的问候，并说"欢迎马英九先生回家"。
他说，马英九先生素有民族情怀和振兴中华的信念，为两岸关系发展做出了重要贡献。他赞扬道，马英九在任内与大陆一道，在坚持"九二共识"、反对台独的基础上推动两岸关系发展。
宋涛在讲话中多次提到两岸是"一家人"，有共同的文化，他说，"我们是一家人，谁也不能把我们分开"。在最后，宋涛说，"两岸都是中国人，是一家人，家里的事情好商量、多商量。我们愿意广泛听取台湾同胞的意见。借此机会，我愿听取马英九先生的意见。"
接下来，马前总统拿出准备好的讲稿开始发言。他首先请宋涛代为转达对习近平先生的问候。
马英九说，"我今年将满七十三岁，能够踏上大陆土地，明天就即将到我的湖南老家祭祖，看看父母当年的足迹，对我个人意义重大。我们中华文化讲究慎终追远，我想在座各位都能理解"。
马英九认同两岸皆属中华民族，肯定"九二共识"，但他没有抨击"台独"，而是谈论成果："在我任内，两岸拥有共同政治基础"九二共识"，能够实现三通直航，两岸交流畅通，这让两岸人民都受惠。"他说，有了"九二共识"，两岸才能搁置争议，共创双赢，共同追求和平发展。
马英九表示，历史遗留的错综复杂的关系以及种种衍生下来的问题，都无法一蹴而就地得到解决，"需要双方在交流协商过程中，面对现实、累积成果、培养互信"。
马英九在武汉说，目前的两岸形势很令人遗憾，"这些年来，两岸因为政治纷扰与疫情因素，各项交流中断已数年，两岸人民敌意上升。"但民间支持交流，在马英九宣布访问大陆前，台湾一项民意调查显示77%的民众肯定与支持两岸交流。
马英九认为，"两岸主事者共同的责任，是凡是有利于两岸人民福利的事都要做，凡是有利于增进两岸和缓的机会都要争取。两岸一定要维持交流，共同合作，尽一切可能避免战争冲突，致力振兴中华，才能让彼此有更安全、更美好的未来"。
按计划，马英九的祭祖计划共为12天，飞抵上海后，立即转赴南京，在那里谒拜中山陵，之后前往武汉，最后将在老家湖南祭祖。
(综合报道)
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