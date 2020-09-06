中国国内消费8月首现年内正增长

（德国之声中文网）法新社报道称，虽然中国国内很大程度上控制住了新冠疫情，但是由于全球疫情的不确定性，消费者仍然保持了谨慎的消费态度。但是经济学家们认为，中国最新的统计数据显示，经济恢复建立在稳固的基础之上。

今年 8月份，中国社会消费品零售总额同比增长0.5%。此前彭博社分析师预测不会出现增长。

此间，北京方面为了刺激消费推出各种类型的消费节和优惠活动。

今年7月，中国城镇消费品零售额同比下降1.1%，但已经好过疫情最严重时候的1月和2月，当时的消费下降比例达到20.5%。



中国的主要贸易国都还仍在努力遏制新冠病毒的蔓延，因此外部需求仍然疲软。中国也因此从鼓励出口而转为瞄准国内市场。

牛津经济研究院（Oxford Economics）的高路易（Louis Kuijs）认为，经济恢复“现在是建立在一个较为稳固的基础之上，伴随的是稳健的投资增长、逐渐恢复的消费力以及抗负荷的出口”。

与此同时，8月份，中国规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，增速较7月份加快0.8个百分点。

经济咨询公司凯投宏观（Capital Economics）经济学家普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，随着政府财政支出的增加和消费者信心的恢复，中国经济在今年年底前可以恢复到疫情前的增长水平。

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中国国家统计局发言人付凌晖 周二（9月15日）在新闻记者会上表示，中国经济“保持了稳定复苏的态势”。

但是他也强调，当前中国经济运行的变化主要还都是一种恢复性增长，多数主要指标增速和上年同期相比，低于上年同期水平，一些指标的累计增速仍处于下降区间。加上国际环境复杂严峻，外部疫情在蔓延，输入性防控压力比较大，主要经济体经济陷入衰退，外部不确定性因素仍比较多。从中国国内来看，长期积累的结构性矛盾还比较突出，经济恢复过程中不平衡态势比较明显，保就业、稳企业的压力依然比较大。

野村证券中国首席经济学家陆挺警告说，虽然8月中国经济数据强劲，但是不断加剧的美中紧张关系还是有可能会打击到出口和制造业投资。

周二，中国国务院关税税则委员会在中国财政部官网发布公告，宣布将豁免加征16项美国商品关税措施延长一年，至明年9月16日，种类从海鲜产品到治疗癌症的药物不等。

洪沙/达扬 （法新社）

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