 中国国企涉非法收购意大利军用无人机公司 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2021

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中国国企涉非法收购意大利军用无人机公司

意大利警方2日表示，未公开的两间中国国企涉嫌非法併购一家为北约生产军用级无人机产业。该公司目前正在将无人机的生产业务转移到中国无锡。

China I Airshow in Zhuhai

意大利警方表示，其国内一间军工企业遭中国国企违法收购。图为2018年在广东珠海展出的中国军用无人机。

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中国投资者计划收购一家英国中型企业，引发了巨大争议。后者是英国最大的200毫米晶圆生产商，对于全球当前紧缺的汽车芯片具有重大意义。咨询公司指出，近年来针对高科技行业欧洲中小企业的中资收购，往往具备中国政府背景。

德国北威州的一家从事卫星与无线通信技术研发的中型企业，不久前成为了中国航天科工集团的收购对象。不过，德国联邦政府现在出手喊停了这桩交易，指出收购将危害德国的国家安全。

价值约8700万美元的英国最大200毫米晶圆厂商NWF收购案传出可能生变。原因是买方荷兰安世半导体背后是有中国官方背景的企业。英政府在进行调查之际，根据当地媒体报道，先切断了该公司的政府金援。

（德国之声中文网）意大利警方2日公告，有两家中国国企涉嫌非法併购一家为北约生产军用级无人机的意大利军工企业。目前共有3名意大利人及3名中国人涉案。

米兰《晚邮报》（Corriere della Sera）报道，一家位于香港的公司在2018年时，以当时股价的90倍的价格收购了位于意大利东北的无人机公司Alpi Aviation 75%的股份。

意大利警方表示，此香港买主透过复杂且不透明的公司控股网络掩盖了Alpi Aviation新的所有者的真实身份，其背后与两间中国国企有关。警方并无透露这两家企业的名称。

警方说，这起收购案不仅涉嫌违反了意大利「武器流通法」，也可能违反了意大利的「金权」（Golden Power）规定——这项规定禁止或限制意大利公司向外国投资者出售包含与国防及基础设施在内的战略资产。

Alpi Aviation的主要业务为制造飞机和航天器，以及设计和生产无人机。该公司产品获北约「STANAG」标准认证，也曾与意大利国防部签订合同，向军方供应无人机。

警方：无人机生产正转移无锡

BBC报道，Alpi Aviation的律师对于这起调查被警方公开感到困惑，并指责警察以不正当的方式过早地公布了细节。

Italien, Rom I Wang Yi und Luigi Di Maio

义大利外长迪马尤（Luigi Di Maio）曾在去年8月与中国外长王毅见面。当时他说，意中两国须建立更紧密关係。

律师否认有将战略技术资产转移到意大利境外等违反意大利法律的行为。他说，就税收等相关法规而言，这笔出售交易是透明的。

《晚邮报》报道，警方认为这笔交易的目的不是在投资，而是在于获取相关的军事及科技技术。据悉，Alpi Aviation目前正在将无人机生产转移位于到江苏无锡的技术中心。

意大利安莎通讯社报道，这家无人机制造商曾因涉嫌违反武器禁运向伊朗出售无人机而受警方调查。对此，Alpi Aviation表示，它将证明自己并无违法的嫌疑。

（综合报导）

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