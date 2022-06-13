中国国企据称正与卡塔尔谈判液化天然气交易

（德国之声中文网）如果谈判成功，这将是液化天然气的全球最大生产国卡塔尔与最大进口国中国之间达成的首个该领域伙伴关系。作为中东地区的能源出口国，卡塔尔有意扩大其亚洲客户群。

若达成供气协议，卡塔尔将帮助中国获得缓冲现货价格波动的机会，改善进口多样化。中国与美、澳这两个迄今的主要供应国的关系正处于低谷，而另一供应国——俄罗斯——正处于战争之中，并面对广泛制裁。北京认为，在到2060年实现碳中和的道路上，天然气是替代煤炭的战略桥梁燃料。

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金融市场数据提供商路孚特（Refinitiv Eikon ）的数据显示，2022年头5个月，卡塔尔已成为仅次于澳大利亚的最大对华液化天然气供应商。

三名了解内情的消息人士对路透社称，国有的中石油和中石化预计将分别购买总额近300亿美元的北田扩建项目的5%股权。其中一人指出，“即使股权很小，也能使中国人直接参于这一高度全球化的项目，并学习其管理和运营专业知识”。

北田扩建项目含六条液化天然气生产线，将使卡塔尔至2027年将其液化能力从7700万吨/年提高到1.26亿吨/年，巩固其全球最大液化天然气出产国的地位。

消息人士称，卡塔尔将每条液化天然气生产线都视为单独的合资企业，中石油和中石化将各参与一条线的投资。 消息人士还对路透社表示，因为股份占比很小，中方更多的是以财务投资人身份参与该项目，“关键是天然气长供价格的谈判”。

中石化拒绝向路透社对相关传闻置评。中石油一官员称，他无任何可提供的信息。卡塔尔能源公司亦未回应路透社的置评请求。

卡塔尔能源公司上周日表示，法国道达尔能源公司成为其液化天然气生产线项目的首个合作伙伴，购得一条线25%的股份。埃克森美孚、壳牌、康菲石油公司和埃尼公司也为该项目提交了标书。一位消息人士对路透社表示，印度公司对于入股该项目也有兴趣。

另两名消息人士说，中石油和中石化正与国营的卡塔尔能源公司谈判，各购买多达每年400万吨的液化天然气，期限27年，这将是中国与卡塔尔之间最大一笔液化天然气交易。

2021年，中国从卡塔尔共进口约900万吨液化天然气，占进口总量的11%。2021年，中国液化天然气的进口量占国内需求的45%。

（路透社）

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