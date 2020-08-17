中国国企外派人员接种新冠疫苗？巴新拒绝入境

（德国之声中文网）之前，一家名为巴布亚新几内亚瑞木镍钴管理有限公司（Ramu NiCo Management (MCC) Ltd）的中资公司表示已经让该公司的48雇员接受新冠疫苗测试。随后，巴布亚新几内亚流行病疾控机构的负责人曼宁（David Manning）宣布禁止在该国从事相关的新冠疫苗实验。同时他还表示，出于预防，他本周四已经责令遣返了180名搭乘航班试图入境的中国工人。

曼宁在该国首都莫尔斯比港接受媒体采访时表示："在不知道这些即将进入我们国家的疫苗接种者会带来怎样的潜在危险或威胁的情况下，我已经取消昨天的航班，只是为了确保我们继续以最佳的方式保护我们的人民和国家。"

这位官员称，在中国政府通过莫尔斯比中国大使馆提供有关信息之前，将在该国医学专家的指导下，"考虑应该采取何种最合适的方式对待那些声称接受了疫苗接种试验的来自中国的入境申请人"。

曼宁表示，该国卫生部还没有认证任何疫苗试验。任何入境该国的疫苗都必须得到该国卫生部的认证，通过相关的实验程序流程。此外，相关疫苗还必须得到世界卫生组织的前期认可。

一份注明为"接种声明"的文件表示，相关的48名中方雇员已经于8月10日"接种新冠疫苗"。

可能导致假阳性

根据澳大利亚媒体报道，这份声明已经被送至巴布亚新几内亚卫生部，接种者如接受病毒检测，可能出现假阳性测试结果。

据美联社报道，曼宁已经致信中国大使薛冰，要求"中国政府立即澄清对有关接种声明的立场"。

瑞木镍钴管理有限公司隶属中国冶金科工股份有限公司，是中国冶金科工集团有限公司的下属公司。美联社试图电话联系瑞木镍钴管理有限公司驻巴布亚新几内亚办公室及其北京总部，但无人接听。

澳大利亚作为巴布亚新几内亚最大的外国援助提供国，了解到中国可能已经开始为外派至该地区的国企雇员接种新冠疫苗以进行测试。

本周五，面对美联社的置评请求，澳大利亚政府没有立即做出回应。

全球范围内，各国政府及企业都在争相开发新冠病毒疫苗。俄罗斯总统普京之前声称他的国家是第一个批准疫苗的国家，尽管该国卫生当局表示仍未完成测试。 同时，中国医药集团（Sinopharm）表示已经在政府批准认证之前就让它的员工接受了疫苗测试。

美联社报道称，拥有 大约900万人口的巴布亚新几内亚是一个相对贫穷的国家，居民大多以农业为生。到目前为止，该国出现了361名新冠感染病例以及4名新冠死者。但是感染病例在过去一个月中有所上升。特别是在已经实施了宵禁措施的首都莫尔斯比港。

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