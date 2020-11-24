中国国产核反应堆首次并网成功

（德国之声中文网）中国自主研发的新型核电机组“华龙一号”的核反应堆首次并网成功。此前中国使用的核电机组主要通过从欧美引进，未来将加速独立研发核电机组的建设，这也是中国在能源安全等关键领域争取逐步摆脱对西方依赖的重要一步。

根据中国核工业集团有限公司（CNNC）周五宣布，当天凌晨华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组首次并网成功。该机组各项技术指标均符合设计要求，机组状态良好。中核集团在相关声明中称，这一成功“标志着中国打破了国外核电技术垄断，正式进入核电技术先进国家行列”。

根据中国国家能源局提供的数据，2019年，核能发电在中国全年用电总量中所占的比例不到5%。不过外界普遍猜测，鉴于北京提出了2060年实现“碳中和”的目标，核电所占的比例还会继续增长。

在关键高科技领域减少对西方国家的依赖性，包括在供电系统，是北京制定的“中国制造2025”发展规划中的一个重要目标。中核集团为中国第二大、世界第四大核电公司。该集团称，华龙一号所有核心零部件均实现国产，国产化率达到85%以上，具备批量化建设的能力。

为了实现这一目标，中国政府向国有企业拨付了数以亿计的巨额补贴——这一举动也引起了不少贸易伙伴国家的不满，以及和华盛顿之间的长期贸易争端。

从2015年在福建漳州开工建设到并网发电，华龙一号全球首堆工程共耗时近67个月。预计今年年底将完成测试，正式投入商业运营。中核集团透露，目前在中国国内和海外一共还有6座反应堆正在建设之中。

中国现有核电站47座，总装机容量达到4875万千瓦时——排名世界第三，仅次于美国和法国。北京近年来为了摆脱对煤炭发电的依赖性，大力投资核电领域。尽管针对核能也存在不少环境方面和安全方面的担忧。目前中国境内还有13座核反应堆正在建造过程之中，是全世界在建核电站数量最多的国家。

2016年8月，东部沿海城市连云港曾经因为发生罕见的民众群体抗议事件，取消了在当地修建核废料厂的计划。

雨涵/叶宣（法新社）

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