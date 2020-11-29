中国国产“华龙一号”核电机组投入商业运行

（德国之声中文网）据中核集团（CNNC）介绍，第一台"华龙一号"核电机组福建福清核电5号机组已完成满功率连续运行考核，于周五正式开始商业运行。该集团称，"华龙一号" 每台机组每年可发电近100亿千瓦时，能满足中等发达国家100万人口的生产和生活年度用电需求，同时相当于减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨。

中核集团董事长余剑锋说，这标志着中国在三代核电技术领域跻身世界前列，成为继美国、法国、俄罗斯等国家之后真正掌握自主三代核电技术的国家。

位于福建的华龙一号核电机组

中国国家能源局的数据显示，2019年核电在中国全年电力供应总量中占据的比例不到5%。在北京设立了在2060年之前实现"碳中和"的目标之后，这一比例预计会有所提高。

在北京制定的"中国制造2025"经济发展规划中，减少在包括电力供应在内的关键科技领域对西方国家的依赖性是其中的一个关键目标。

为实现这一目标，数以亿计的国家补贴投向中国企业，以加速关键科技国产化的进程。而这一举动引起了贸易伙伴的愤怒，以及和华盛顿之间的贸易争端。

根据中核集团介绍，"华龙一号" 全球首堆工程从2015年在福建漳州开工建设到并网发电，共耗时近67个月。目前在中国国内和海外一共还有6座反应堆正在建设之中。

中国现有核电站47座，总装机容量达到4875万千瓦时--排名世界第三，仅次于美国和法国。北京近年来为了摆脱对煤炭发电的依赖性，大力投资核电领域。尽管针对核能也存在不少环境方面和安全方面的担忧。目前中国境内还有13座核反应堆正在建造过程之中，是全世界在建核电站数量最多的国家。

2016年8月，东部沿海城市连云港曾经因为发生罕见的民众群体抗议事件，取消了在当地修建核废料厂的计划。

雨涵/任琛（法新社、美联社等）

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