中国囤积黄金 备战台海还是未雨绸缪？

（德国之声中文网）过去一周之初，国际市场的黄金价格创下新高。12月4日，纽约市场黄金期货价格一度冲上每盎司2150美元关口，创下历史记录。一些分析家推测，这是受到乌克兰战争和以哈冲突的影响，也有人指出，这与通货膨胀以及一些国家的提息或达峰值有关。

但也有媒体再次指出，中国也是黄金价格创新高的背后推手之一。德国新闻网站n-tv周六（12月9日）发表的一篇分析文章甚至推测，囤积黄金或许是为攻打台湾做准备。

世界黄金理事会（WGC）公布的数据显示，中国连续12个月大规模购买黄金，成为今年全球央行抢购黄金大潮中的居冠者。

据彭博社报道，仅10月份中国央行就购进23吨黄金，目前官方黄金储量达到2215吨，超过拉美、非洲和印度的总和。报道援引新加坡的黄金交易商说，中国政府目前每个月花费至少10亿美元购买黄金。

鉴于中国本身是全球最大的黄金生产国，有分析人士认为，中国可能拥有“秘密金库”，实际黄金储备远高于官方公布的数字。

中国私人拥有黄金也不可小觑

《金融时报》的报道也称，如果将私人和半国营机构的购买也计算在内，中国今年购买的黄金明显高于官方数据显示的200吨。而这也与国内的房地产危机相关。

囤金备战？

n-tv的分析文章指出，俄罗斯在入侵乌克兰之前，也曾大规模扩大其黄金存量，以便在冲突危机情况下拥有足够的储备。因此一些军事专家担心，中国正在逐步为可能发生的对台战争做准备。

路透社对自2022年2月以来发表的200多篇中文政策论文和学术文章进行分析后指出，西方对莫斯科的制裁促使数百名中国经济学家、金融家和地缘政治分析师研究中国应如何缓解极端情况，包括失去获得美元的渠道。

其中，中国人民银行江苏省分行研究员陈鸿祥写道：在中美战略竞争加剧和台湾海峡冲突的背景下，“我们应该警惕美国针对中国复制这种金融制裁模式。”中国应该“未雨绸缪”，以确保金融和经济稳定。

当今为何又出现“淘金热”？

中国国际经济研究中心研究员孙晓涛在2月份发表一篇文章中，认为中国应该推动更多以黄金计价的贸易，以防止人民币的大幅波动。

“个人观点”

同时中国已经在通过其他财政货币手段，尝试降低对美国和西方的依赖，例如减持美元国债，增加以人民币结算的贸易等。

路透社直接或通过他们的机构联系了上文中提到的所有研究人员，但大多数人拒绝置评或没有回应。中国人民银行在一份声明中表示，其工作人员撰写的研究论文代表了他们的个人观点。中国央行没有回答有关其应对制裁计划的问题。

在台湾国防安全研究院的军事专家許智翔看来，购买黄金这样的举动并不直接说明中国即将武力攻台。他对美国新闻网站IPPEN.MEDIA表示，中国确实希望通过购买黄金减小对美元和西方的依赖，但这与攻台计划并不直接相关。“如果中国在备战，将显示在物资和人员方面的准备，比如弹药”，人们将看到部队和物资调往与台湾隔海相望的省份，“这些目前人们还没有看到。”

（综合报道）

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