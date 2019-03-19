中国回应美国批评：西藏人权"非常好"

（德国之声中文网）中国国务院新闻办公室3月27日发表了"伟大的跨越：西藏民主改革60年"白皮书。发布仪式上，西藏自治区常务副主席罗布顿珠说，共产党进藏前，西藏是非常黑暗、非常残酷的社会。他还说，目前西藏的人权状况"不仅好，而且非常好"，那些批评中国人权的人是受到达赖喇嘛的"蛊惑"。

罗布顿珠回顾了1959年以来西藏在经济、健康以及教育领域取得的成就。他说，不存在西藏传统文化和宗教受到排挤和打压的现象，中国政府不过是对外国干预进行了回应。在他看来，藏人中很少有人支持藏独，所谓"藏独"是帝国主义一手炮制出来的产物，这个问题是不存在的。

此外，罗布顿珠还批评说位于印度达兰萨拉的流亡藏人政府是"非法"的。1959年，西藏起义被镇压后，当年24岁的达赖喇嘛逃亡印度并建立了流亡政府。

"西藏民主改革60年"白皮书与美国本周一发布的一份西藏报告针锋相对。美国国务院3月25日向国会提交了一份报告，指出中国政府2018年系统性地阻碍外交官、官员、记者甚至一般游客到藏区旅行。该报告写道，包括美国驻中国大使前往西藏的申请也被拒绝。去年，美国官员提出的9次入藏申请中有5次被拒绝。即便是得到许可的外交官，也受到中国安全力量的全程近距离盯梢，并不许他们靠近某些特定地点。

美国国务院一名发言人周二表示，"我们要求的是对等对待。中国政府不会在美国遇到这样的旅行限制。我们认为美国人也不应该在中国受到这样的对待。"这名发言人还说，"我们深感忧虑的是西藏人民缺乏真正意义的自治，藏区人权状况正在恶化，宗教自由和文化权利受到严重限制。"

去年12月，特朗普总统签署了《西藏旅行对等法》，旨在禁止那些为限制进藏负责的中国国家官员入境美国，而周一的报告是为使用该法收集证据。

达赖喇嘛：转世灵童在印度找

自2009年至今，至少有超过150名僧侣和尼古自焚。从报道看，自焚现象渐渐平息，但报道的真实性难以得到证实，人权组织、外媒记者都无法前往西藏进行调查和报道。尽管这是不争的事实，西藏常务副主席罗布顿珠还是在"西藏民主改革60年"白皮书发布会上对提问记者强调，"你们到西藏去看看，了解一下西藏是不是宗教信仰自由。"他应该知道，记者不是不想去，而是去不了。

就在上周，达赖喇嘛接受路透社采访时说，在他圆寂后，转世灵童会在印度找到。他发出警告道，由中国推出的达赖喇嘛继承人都不会被接受。但中国共产党则声称，有关藏传佛教的活佛、灵童等的转世都必须经过中央的批准。