 中国回应美国对大连渔业“强迫劳动”的指控:“纯属捏造” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2021

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时政风云

中国回应美国对大连渔业“强迫劳动”的指控:“纯属捏造”

上周，因涉嫌实行强迫劳动，美国政府对中国大连海洋渔业发布了禁止进口的"暂扣令"。中国外交部发言人本周一回应称，美方的指控“与事实完全不符，纯属捏造”，“中方将采取一切必要举措，坚定维护中国企业的正当权益”。

Chinesisches Fischereischiff

（德国之声中文网）上周五（5月28日），美国海关与边境保护局（CBP）宣布，从即日起，禁止进口中国大连海洋渔业提供的金枪鱼、剑鱼及其它海产品。

在对大连海洋渔业的调查中，美海关部门称，发现该公司符合国际劳工组织有关强迫劳动的所有11个指标，其中包括身体暴力、扣留工资、不体面工作生活条件。

据路透社援引美国海关与边境保护局称，该公司船队的32艘渔船涉嫌使用强迫劳工，其中包括许多印尼工人。

今天（5月31日）， 中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上回答相关提问时表示，美国海关与边境保护局所称“强迫劳动”、“虐待船员”、“克扣薪资”，与事实完全不符，纯属捏造。他说，中国大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司从未向美国销售过任何产品，“美方煞有介事地说扣留，实际上根本无货可扣，所谓‘强迫劳动’毫无根据”。

美国国务院去年的一份人权报告声称，在中国渔船上，外籍劳工从事强迫劳动，每天长达18至22小时，遭受饥饿和其它虐待，并被阻止离船。

2020年5月，印尼政府曾指责中国"隆兴629"号远洋渔轮的 "非人道 "工作条件导致至少3名印尼劳工病亡，尸体被扔进海里。

中国外交部发言人汪文斌今天在新闻例会上说：“据我所知，涉事企业一贯遵纪守法，管理机制严格完善，在业界口碑良好。况且金枪鱼捕捞渔船技术标准和现代化程度较高，作业环节基本上自动化处理，根本无需高强度体力劳动，所谓‘虐待船员’更是子虚乌有。去年曾有媒体炒作这一问题，涉事企业当即向在船上工作的印尼籍船员核实，所有船员均表示没有收到不公正的对待，更不存在虐待。”

汪文斌说，呼吁美方尊重基本事实、撤销错误决定。中方将采取一切必要举措，坚定维护中国企业的正当权益。

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