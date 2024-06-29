中国回应台湾旅行警示：大多数同胞可安心来往

（德国之声中文网）近日，中国政府针对台湾政府发布的旅行警示做出回应。中国负责台湾事务的国台办表示，大多数台湾同胞可以无忧无虑地来往于大陆，并谴责台湾政府利用政治手段恐吓自己的人民。

台湾提升旅行警示

本周，台湾政府因中国威胁对“顽固”台独分子实施极刑，提升了对中国的旅行警示级别。台湾方面建议除非绝对必要，否则不宜前往中国。

6月21日， 中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》（以下简称《意见》），自发布之日起施行。

在涉及“台独顽固分子分裂国家”罪行的量刑部分，《意见》规定，“首要分子”或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中“对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以判处死刑”。

中国视台湾为其领土的一部分。中国台湾事务办公室在周五晚间发表声明称，相关法律指导仅针对极少数分裂分子及其“恶劣言行”。

国台办：台湾同胞可以高高兴兴而来，满意而归（资料图片） 图像来源: Picture-alliance/ZB/F. Schuhmann

中方：大多数台湾同胞无须担忧

中国国台办表示：“大多数台湾同胞可以参与两岸交流合作，无需担心往返大陆。他们可以高高兴兴而来，满意而归。”

中国政之前府誓言追究其认为的台独分子，但中国法院在台湾没有司法管辖权。如何在境外执行这些法律判决目前尚不明确。同时台湾的旅行警示也适用于中国的香港和澳门。

香港政府27日谴责台湾政府“假借”调升旅游警示、欲“抹黑”香港《国安法》及《维护国家安全条例》（即《基本法》23条立法），“讹称赴港风险增加”。

台湾前总统马英九专访 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

两岸关系持续紧张

赖清德26日回应中方公布的《意见》称：“民主不是犯罪，专制才是罪恶。中国没有任何权力可以制裁台湾人民，只因为台湾人民的主张；中国更没有跨域追溯台湾人民的权力。根据中国的《意见》，不赞成统一，就是台独……朝野应该共同面对这个问题。”

中国政府对台湾总统赖清德表示不满，称其为“分裂分子”。赖清德上任后，中国进行了为期两天的军事演习，并频繁派遣战斗机和军舰在台湾周围活动。

赖清德多次提出与中国对话，但遭到中国的拒绝。他表示，只有台湾人民可以决定台湾的未来，并否认北京对台湾的主权主张。

中国警告称，任何台湾宣布正式独立的举动都将成为攻击的理由。此言论引发了国际社会对台海局势的关注。

台湾政府则表示，台湾已经是一个独立国家——中华民国，并无改变现状的计划。自1949年中华民国政府撤退到台湾以来，这一立场始终未变。

两岸关系近年来持续紧张，中国频繁在台湾周边进行军事活动，进一步加剧了地区紧张局势。国际社会密切关注台海局势的发展，呼吁双方通过和平对话解决分歧，避免冲突升级。

（综合报道）

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