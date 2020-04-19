 中国四月出口同比增长 专家: 好景不常 | 经济纵横 | DW | 07.05.2020

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经济纵横

中国四月出口同比增长 专家: 好景不常

中国四月出口同比增长3.5%，为今年新冠疫情爆发后首次转正。然而专家还不敢太乐观，因为疫情对全球经济的冲击可能在未来几个月才会逐渐会反映在中国的贸易数字上。

Kampf gegen Virus in China Firmen große Probleme mit dem Export (picture-alliance/dpa/Sipa/Yu Fangping)

青岛港的集装箱码头

(德国之声中文网) 中国海关总署周四公布的数据显示，以美元计，4月份出口持续增长3.5％，进口下降14.2％，贸易顺差453.4亿美元。

中国对美国出口增长2.2%，但对美国进口减少11%，反映出尽管当局放松与防疫有关的管制，中国工业与消费者的需求仍然降低。

新华社报导，中国外贸进出口总值9.07万亿元，同比下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%；贸易顺差4157亿元，减少30.4%。

伦敦经济研究公司凯投巨集观(CapitalEconomics)的经济学家普里查德(Julian Evans-Pritchard)说: 「中国四月的出口增长比预期强劲，但是很有可能在这个月内就下跌。」他说: 「对中国贸易而言，更糟的还在后头。」

  • Amsel (Imago/Blickwinkel)

    全球化的副产品？疫病的传播途径

    乌苏土病毒

    原来只在非洲才有的乌苏土病毒（Usutu-Virus）如今也传播到德国。数以千计的乌鸫 受到病毒感染。其他鸟类受病毒感染到什么程度目前尚不清楚。截至目前还没有发现人受到乌苏土病毒感染的案例。感染病毒后几乎没有明显的症状。

  • Vogelgrippe in Deutschland Absperrung (picture-alliance/ dpa)

    全球化的副产品？疫病的传播途径

    禽流感

    十几年前，德国首次发现禽流感案例。从那时起，德国多次出现过禽流感案例。据估计，候鸟或者进口家禽是禽流感病毒的传染源。

  • Bildergalerie Amphibiensterben Feuersalamander (picture-alliance / dpa)

    全球化的副产品？疫病的传播途径

    食皮真菌

    一种名为“Feuersalamanderfresser”的食皮真菌使欧洲濒危的动物种类火蝾螈受到威胁。估计这种真菌通过从亚洲进口的蝾螈类两栖动物传入欧洲。2015年德国发现了第一只受到这种新真菌感染的火蝾螈。在荷兰和比利时，这种真菌已经导致火蝾螈濒临灭绝。

  • Hausmücke Gemeine Stechmücke Culex spec. Stechrüssel Rüssel (Imago)

    全球化的副产品？疫病的传播途径

    禽疟疾

    禽疟疾病毒是通过蚊子传播的。受到传染的鸟类会出现体温升高和贫血的症状。19世纪末，禽疟疾病毒传播到夏威夷，导致那里的许多鸟类灭绝。现在，加拉帕戈斯群岛的鸟类面临着同样的命运。这里的带有病毒的蚊子估计是运载游客的客机带来的。

  • Deutschland Feldmaus Microtus arvalis (picture alliance/Arco Images/K. Hinze)

    全球化的副产品？疫病的传播途径

    老鼠

    老鼠虽然不是一种疾病，但这一动物种类的传播能力很强。老鼠食量大，繁殖极快。传入大西洋高夫岛上的老鼠已经成为岛上的食肉类动物：它们成群地袭击只有高夫岛才有的一种小型鸣鸟，使这种稀有鸟类面临着绝种的危险。

  • Deutschland Hundeschnauze (picture-alliance/dpa/U. Perrey)

    全球化的副产品？疫病的传播途径

    狗皮虫

    狗皮虫的卵经蚊子继续扩散，迄今南欧、非洲和亚洲都出现这种寄生虫。2015年德国首次发现狗皮虫。狗皮虫卵一般不会伤害人的皮肤。最严重的情况不过是皮肤受感染引起发炎。

    作者: Hannah Lesch


中美之间在签订第一阶段贸易协定之后，撤除了部份关税，原本贸易额应该会显著增加，但是随后中国为了阻止新冠疫情扩散决定停工，让经济暂时停滞。

虽然随着中国疫情缓和，当局已经允许工厂复工，但是国际疫情严重，需求下跌，许多中国工厂仍然在挣扎着稳定事业。

中国的原油、大豆、钢铁等商品进口量都有提升，但由于国际价格下跌，导致这些商品的进口额下跌。

 

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特朗普: 近期将定调中方是否遵守贸协

特朗普5月4日公开表示，如果中国没有履行第一阶段贸协承诺，购买足够的美国商品，协议将遭终止。这也等于双年长达两年的谈判努力可能回到原点。中方则没有正面回应。 (07.05.2020)  

美盼北京履行购买承诺 特朗普: 否则终止贸协

美国经济受到疫情严重影响，期望中国可以履行一月初在第一阶段贸易协议中的购买承诺。与此同时，美国也正在着手进行新的国安调查，可能将对中国钢铁加征新关税。 (05.05.2020)  

疫情压垮中美贸协 特朗普不排除加关税

美国是全球新冠疫情最严重的国家，其新冠病亡人数于周四(4月30日)突破6万人，确诊人数超过百万。特朗普的执政遭到质疑，因此他严肃思考如何报复他心中的始作俑者－中国。 (01.05.2020)  

复工不易：在华德企流水线重新启动

新冠病毒危机重创全球经济。在瘟疫大流行的起始点中国似乎已度过最危险时期：多数行业复工复产，8000多家在华德企中的大多数亦然。位于华南深圳市的Melitta（中文名“美乐家”）是其中的一个。 (29.04.2020)  

疫情过后 中国还会是世界工厂吗？

新冠疫情暴露出企业和政府在医药、汽车等各行各业过度依赖中国的问题。尽管如此，有专家指出，许多企业依然不会选择在短期内打包走人，将生产迁出中国。 (28.04.2020)  

中国降低主要利率 继续为外国投资者敞开大门

在战胜新冠疫情的斗争中，中国再次降息，并考虑采取进一步来应对这场危机。 (20.04.2020)  

中国公布一季度经济数据: 近三十年首次衰退

新冠病毒到目前为止已造成中国境内超过4600人死亡，并在各地感染了超过 8.4万人。中国境内疫情得到控制并且陆续复工，但最新一季的数据显示，经济层面的灾难才正要开始。 (17.04.2020)  

全球面临经济大萧条 复苏与否取决于疫情

国际货币基金组织预测，在新冠疫情的影响下，全球经济今年面临大衰退，其严重程度超过十余年前的金融危机。明年虽有望迎来有力复苏，但前提是全球卫生状况必须实现明显改善。 (15.04.2020)  

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美收紧对华出口　阻半导体流向军方 28.04.2020

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