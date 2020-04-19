中国四月出口同比增长 专家: 好景不常

中国四月出口同比增长3.5%，为今年新冠疫情爆发后首次转正。然而专家还不敢太乐观，因为疫情对全球经济的冲击可能在未来几个月才会逐渐会反映在中国的贸易数字上。
(德国之声中文网) 中国海关总署周四公布的数据显示，以美元计，4月份出口持续增长3.5％，进口下降14.2％，贸易顺差453.4亿美元。
中国对美国出口增长2.2%，但对美国进口减少11%，反映出尽管当局放松与防疫有关的管制，中国工业与消费者的需求仍然降低。
新华社报导，中国外贸进出口总值9.07万亿元，同比下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%；贸易顺差4157亿元，减少30.4%。
伦敦经济研究公司凯投巨集观(CapitalEconomics)的经济学家普里查德(Julian Evans-Pritchard)说: 「中国四月的出口增长比预期强劲，但是很有可能在这个月内就下跌。」他说: 「对中国贸易而言，更糟的还在后头。」
中美之间在签订第一阶段贸易协定之后，撤除了部份关税，原本贸易额应该会显著增加，但是随后中国为了阻止新冠疫情扩散决定停工，让经济暂时停滞。
虽然随着中国疫情缓和，当局已经允许工厂复工，但是国际疫情严重，需求下跌，许多中国工厂仍然在挣扎着稳定事业。
中国的原油、大豆、钢铁等商品进口量都有提升，但由于国际价格下跌，导致这些商品的进口额下跌。
特朗普5月4日公开表示，如果中国没有履行第一阶段贸协承诺，购买足够的美国商品，协议将遭终止。这也等于双年长达两年的谈判努力可能回到原点。中方则没有正面回应。 (07.05.2020)
美国经济受到疫情严重影响，期望中国可以履行一月初在第一阶段贸易协议中的购买承诺。与此同时，美国也正在着手进行新的国安调查，可能将对中国钢铁加征新关税。 (05.05.2020)
美国是全球新冠疫情最严重的国家，其新冠病亡人数于周四(4月30日)突破6万人，确诊人数超过百万。特朗普的执政遭到质疑，因此他严肃思考如何报复他心中的始作俑者－中国。 (01.05.2020)
新冠病毒危机重创全球经济。在瘟疫大流行的起始点中国似乎已度过最危险时期：多数行业复工复产，8000多家在华德企中的大多数亦然。位于华南深圳市的Melitta（中文名“美乐家”）是其中的一个。 (29.04.2020)
新冠疫情暴露出企业和政府在医药、汽车等各行各业过度依赖中国的问题。尽管如此，有专家指出，许多企业依然不会选择在短期内打包走人，将生产迁出中国。 (28.04.2020)
新冠病毒到目前为止已造成中国境内超过4600人死亡，并在各地感染了超过 8.4万人。中国境内疫情得到控制并且陆续复工，但最新一季的数据显示，经济层面的灾难才正要开始。 (17.04.2020)