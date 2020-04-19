中国四月出口同比增长 专家: 好景不常

(德国之声中文网) 中国海关总署周四公布的数据显示，以美元计，4月份出口持续增长3.5％，进口下降14.2％，贸易顺差453.4亿美元。

中国对美国出口增长2.2%，但对美国进口减少11%，反映出尽管当局放松与防疫有关的管制，中国工业与消费者的需求仍然降低。

新华社报导，中国外贸进出口总值9.07万亿元，同比下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%；贸易顺差4157亿元，减少30.4%。

伦敦经济研究公司凯投巨集观(CapitalEconomics)的经济学家普里查德(Julian Evans-Pritchard)说: 「中国四月的出口增长比预期强劲，但是很有可能在这个月内就下跌。」他说: 「对中国贸易而言，更糟的还在后头。」

全球化的副产品？疫病的传播途径 乌苏土病毒 原来只在非洲才有的乌苏土病毒（Usutu-Virus）如今也传播到德国。数以千计的乌鸫 受到病毒感染。其他鸟类受病毒感染到什么程度目前尚不清楚。截至目前还没有发现人受到乌苏土病毒感染的案例。感染病毒后几乎没有明显的症状。

全球化的副产品？疫病的传播途径 禽流感 十几年前，德国首次发现禽流感案例。从那时起，德国多次出现过禽流感案例。据估计，候鸟或者进口家禽是禽流感病毒的传染源。

全球化的副产品？疫病的传播途径 食皮真菌 一种名为“Feuersalamanderfresser”的食皮真菌使欧洲濒危的动物种类火蝾螈受到威胁。估计这种真菌通过从亚洲进口的蝾螈类两栖动物传入欧洲。2015年德国发现了第一只受到这种新真菌感染的火蝾螈。在荷兰和比利时，这种真菌已经导致火蝾螈濒临灭绝。

全球化的副产品？疫病的传播途径 禽疟疾 禽疟疾病毒是通过蚊子传播的。受到传染的鸟类会出现体温升高和贫血的症状。19世纪末，禽疟疾病毒传播到夏威夷，导致那里的许多鸟类灭绝。现在，加拉帕戈斯群岛的鸟类面临着同样的命运。这里的带有病毒的蚊子估计是运载游客的客机带来的。

全球化的副产品？疫病的传播途径 老鼠 老鼠虽然不是一种疾病，但这一动物种类的传播能力很强。老鼠食量大，繁殖极快。传入大西洋高夫岛上的老鼠已经成为岛上的食肉类动物：它们成群地袭击只有高夫岛才有的一种小型鸣鸟，使这种稀有鸟类面临着绝种的危险。

全球化的副产品？疫病的传播途径 狗皮虫 狗皮虫的卵经蚊子继续扩散，迄今南欧、非洲和亚洲都出现这种寄生虫。2015年德国首次发现狗皮虫。狗皮虫卵一般不会伤害人的皮肤。最严重的情况不过是皮肤受感染引起发炎。 作者: Hannah Lesch



中美之间在签订第一阶段贸易协定之后，撤除了部份关税，原本贸易额应该会显著增加，但是随后中国为了阻止新冠疫情扩散决定停工，让经济暂时停滞。

虽然随着中国疫情缓和，当局已经允许工厂复工，但是国际疫情严重，需求下跌，许多中国工厂仍然在挣扎着稳定事业。

中国的原油、大豆、钢铁等商品进口量都有提升，但由于国际价格下跌，导致这些商品的进口额下跌。