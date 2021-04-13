 中国四月份外贸表现超出预期 | 经济纵横 | DW | 07.05.2021

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经济纵横

中国四月份外贸表现超出预期

中国经济正从新冠疫情中稳健复苏。与去年同期的低基数相比，今年四月外贸出现强劲增长。德国也从中国强劲的消费需求中获益。

Symbolbild Export Containerschiff Schiff

（德国之声中文网）逐渐摆脱新冠疫情阴霾后，中国四月份进出口成绩表现亮眼。据中国海关总署周五（5月7日）公布的统计数据，2021年前四个月，中国外贸进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%。按美元计价，四月份出口2639.2亿美元，同比增长32.3%。

专家原本预期中国的出口增长会略微放缓，但预测并未实现。中国四月份进口也大幅增长，总值2210.7亿美元，同比增长43.1%。总体而言，中国外贸在四月份同比增长37%。

强劲增长的部分原因是去年同期的基数较低，当时中国经济因为新冠疫情爆发而大幅停摆。专家分析，如今进口增长也与原物料价格上升，内需回升以及人民币升值有关。中国四月份的贸易顺差达到428.5亿美元，三月则是138亿美元。

全球第二大经济体中国的经济增长也令德国出口获益。据海关数据，德国四月对华出口增长37.6%。中国对德国出口与去年同比只增加25.9%。中国对欧盟出口同比增加23.8%，欧盟对华出口则上升43.3%。

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中国：是伙伴还是对手？

这些数据也显示出，在美国经济刺激计划的领头下，全球经济正逐渐复苏。野村证券中国区首席经济学家陆挺对法新社表示：“发达经济体，尤其是美国的经济刺激，持续维持了他们对中国制造商品的需求。”

他指出，新冠疫情在印度等新兴市场出现恶化也促进了中国出口，因为这些国家必须依赖中国提供的防护用品。

在中国国内，新冠疫情已经普遍获得控制，中国庞大的消费大军在经历去年的曲折后，重新回到日常生活正轨，进口量增加了43.1%，略低于预期但创下2011年初以来的进口增速新高。

大宗商品价格上涨也是提振中国进口的原因。铁矿砂价格破纪录、铜矿砂的价格也连续数月同比上涨。

法新社指出，强劲增长数字将使正寻求将经济从国家投资及出口导向型转为内需主导型的中国领导层雀跃。但野村证券的陆挺警告，进口大宗商品的价格飙涨显示它将“引发较高的通货膨胀以及抑制国内消费者需求”。

经济咨询机构IHS亚太地区首席经济学家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）补充说，除了全球半导体短缺外，集装箱货运成本上涨因素也提高了中国的进口费用。

（德新社、法新社）

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